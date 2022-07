Les 14 guerres par procuration US dans le monde

Revue de presse : Press TV/The Intercept (4 /7/22)*

Selon des documents exclusifs et des entretiens avec plus d’une douzaine de responsables gouvernementaux actuels et anciens, de petites équipes des forces d’opérations spéciales américaines sont impliquées dans un programme de guerre par procuration discret à une échelle bien plus grande qu’on ne le savait auparavant, vient de révéler le site Web américain The Intercept.

Alors que The Intercept et d’autres médias ont déjà signalé l’utilisation par le Pentagone de l’autorité secrète, connue sous le nom de « 127-echo » dans plusieurs pays africains, un nouveau document obtenu par le biais de la loi sur la liberté d’information offre la première confirmation officielle selon laquelle au moins 14 programmes 127-echo étaient également actifs dans le Moyen-Orient et la région Asie-Pacifique aussi récemment qu’en 2020. Au total, entre 2017 et 2020, les commandos américains ont mené au moins 23 programmes 127-echo distincts à travers le monde.

Par ailleurs, Joseph Votel, un général de l’armée quatre étoiles à la retraite qui dirigeait à la fois le Commandement des opérations spéciales et le Commandement central, qui supervise les efforts militaires américains au Moyen-Orient, a confirmé l’existence d’efforts de « contre-terrorisme » du 127-echo jusque-là non révélés en Égypte, au Liban, en Syrie, et le Yémen.

Un autre ancien haut responsable de la défense, qui a requis l’anonymat pour discuter d’un programme classifié, a confirmé qu’une version antérieure du programme 127-echo avait également été mise en place en Irak. Un programme 127-echo en Tunisie, nommé Obsidian Tower, qui n’a jamais été reconnu par le Pentagone mais identifié auparavant comme l’utilisation de l’autorité 127-echo, a entraîné des combats par les forces américaines aux côtés de substituts locaux en 2017, selon un autre ensemble de documents obtenus par The Intercept.

Un troisième document, une note secrète qui a été expurgée et déclassifiée pour être communiquée à The Intercept, met en lumière les caractéristiques du programme, y compris l’utilisation de l’autorité pour donner accès à des régions du monde autrement inaccessibles, même aux troupes américaines les plus élitistes.

Les documents et les entretiens fournissent l’image la plus détaillée à ce jour d’une autorité de financement obscure qui permet aux commandos américains de mener des opérations anti-terroristes « par, avec et à travers » des forces partenaires étrangères et irrégulières dans le monde entier. Les informations de base sur ces missions – où elles sont menées, leur fréquence et leurs cibles, et les forces étrangères sur lesquelles les États-Unis comptent pour les mener à bien leur projet – sont inconnues même de la plupart des membres des comités concernés du Congrès et du personnel clé du département d’État.

À travers le programme 127-echo, les États-Unis arment, entraînent et fournissent des renseignements aux forces étrangères. Mais contrairement aux programmes d’aide étrangère traditionnels, qui visent principalement à renforcer les capacités locales, les partenaires du 127-echo sont ensuite envoyés dans des missions dirigées par les États-Unis, ciblant les ennemis américains pour atteindre les objectifs d’Amérique.

« Les participants étrangers à un programme de 127-echo comblent des lacunes que nous n’avons pas assez d’Américains pour combler », a déclaré à The Intercept un ancien haut responsable de la défense impliqué dans le programme. « Si quelqu’un appelait un programme à 127-echo une opération par procuration, il serait difficile de discuter avec lui. »

Des généraux à la retraite ayant une connaissance intime du programme 127-cho – connu dans le langage militaire sous le nom de « 127-echo » – disent qu’il est extrêmement efficace pour cibler des groupes terroristes tout en réduisant les risques pour les forces américaines. Mais les experts ont déclaré à The Intercept que l’utilisation de l’autorité peu connue soulève de graves problèmes de responsabilité et de surveillance et viole potentiellement la Constitution américaine.

L’un des documents obtenus par The Intercept évalue le coût des opérations 127-echo entre 2017 et 2020 à 310 millions de dollars, une fraction des dépenses militaires américaines sur cette période, mais une augmentation significative par rapport au budget de 25 millions de dollars alloué au programme lors de sa première autorisation, sous un autre nom, en 2005.

Alors que les critiques soutiennent qu’en raison d’un manque de surveillance, les programmes du 127-echo risquent d’impliquer les États-Unis dans des violations des droits de l’homme et d’entraîner les États-Unis dans des conflits étrangers à l’insu du Congrès et du peuple américain, d’anciens commandants affirment que l’autorité du 127-echo est cruciale pour lutter contre le terrorisme.

« Je pense que c’est une autorité inestimable », a déclaré Votel à The Intercept. « Il offre la possibilité de poursuivre les objectifs de lutte contre le terrorisme avec des forces locales qui peuvent être adaptées aux circonstances uniques de la zone d’opérations spécifique. »

L’autorité 127-echo a d’abord fait l’objet d’un examen minutieux après que quatre soldats américains ont été tués par Daech lors d’une embuscade au Niger en 2017 et plusieurs sénateurs de haut rang ont affirmé ne rien savoir des opérations américaines dans ce pays. Des reportages antérieurs, par The Intercept et d’autres, ont documenté les efforts 127-echo dans plusieurs pays africains, y compris un partenariat avec une unité notoirement abusive de l’armée camerounaise.

Pendant plus d’un an, la Maison Blanche n’a pas fourni à The Intercept de commentaires substantiels sur les opérations des commandos américains en dehors des zones de guerre conventionnelles et n’a pas spécifiquement abordé l’utilisation des programmes 127-echo. Interrogé pour un commentaire général sur l’utilité de l’autorité 127-echo et son rôle dans la stratégie antiterroriste de l’administration, Patrick Evans, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a répondu : « Ceux-ci relèvent tous du département à la Défense. » Le Pentagone et le Special Operations Command refusent de commenter l’autorité 127-echo.

« Nous ne fournissons pas d’informations sur les programmes 127-echo car ils sont classifiés », a déclaré le porte-parole du SOCOM, Ken McGraw, à The Intercept.

Les détracteurs du 127-echo avertissent qu’en plus du risque d’escalade militaire imprévue et des coûts potentiels liés à l’engagement d’une douzaine de conflits dans le monde, certaines opérations peuvent équivaloir à un recours illégal à la force. Parce que la plupart des membres du Congrès – y compris ceux directement responsables de la supervision des affaires étrangères – n’ont aucune contribution et peu de visibilité sur où et comment les programmes sont exécutés, a fait valoir Katherine Ebright, avocate au Centre Brennan pour la justice.

« Il y a des raisons de soupçonner que le département à la Défense a utilisé des partenaires 127-echo pour s’engager dans des combats au-delà de toute autorisation d’utilisation de la force militaire ou d’autodéfense autorisée », a déclaré Ebright à The Intercept, notant une confusion importante au Pentagone et au Congrès sur une stipulation selon laquelle les programmes 127e ne prennent en charge que les opérations militaires en cours autorisées. « Ce type d’utilisation non autorisée de la force, même par l’intermédiaire de partenaires plutôt que de soldats américains eux-mêmes, contreviendrait aux principes constitutionnels. »

Les origines du programme 127-echo remontent aux premiers jours de la guerre américaine en Afghanistan, alors que les commandos et le personnel de la CIA cherchaient à soutenir l’Alliance du Nord afghan dans sa lutte contre les talibans. Le Commandement des opérations spéciales de l’armée s’est vite rendu compte qu’il n’avait pas le pouvoir de fournir des paiements directs à ses nouveaux mandataires et a été contraint de compter sur le financement de la CIA.

Le127-echo est l’une des nombreuses autorités pratiquement inconnues accordées au département à la Défense par le Congrès au cours des deux dernières décennies qui permettent aux commandos américains de mener des opérations en marge de la guerre et avec un minimum de surveillance extérieure. Alors que le 127-echo se concentre sur le « contre-terrorisme », d’autres autorités autorisent les forces d’élite – Navy SEALs, Army Green Berets et Marine Raiders – à mener des opérations clandestines de renseignement et de contre-espionnage ou à aider des forces étrangères dans des guerres irrégulières, principalement dans le cadre de soi-disant grand concours de puissance.

Votel a confirmé que le 127-echo au Liban portait le nom de code Lion Hunter. Il a également reconnu les programmes 127-echo jusqu’alors inconnus en Syrie ; le Yémen, connu sous le nom de Yukon Hunter ; et l’Égypte, nom de code Enigma Hunter, où les forces d’opérations spéciales américaines se sont associées à l’armée égyptienne pour cibler Daech dans la péninsule du Sinaï. Il a déclaré que le chef du service de renseignement militaire égyptien avait fourni un « fort soutien » à Enigma Hunter et que les troupes américaines n’accompagnaient pas leurs partenaires locaux au combat là-bas, comme c’est courant dans d’autres pays africains.

Les États-Unis ont une longue histoire d’assistance aux armées égyptienne et libanaise, mais l’utilisation des forces égyptiennes et libanaises comme mandataires pour les missions antiterroristes américaines a marqué un développement significatif dans ces relations, ont noté plusieurs experts.

Deux experts de la sécurité libanaise ont noté que le G2SF est une unité d’élite secrète principalement chargée du travail de renseignement et qu’il n’était pas surprenant qu’il ait été l’unité choisie pour le programme 127-echo par les opérations spéciales américaines, avec lesquelles il entretenait déjà une relation solide. L’un d’eux a noté que contrairement à d’autres éléments des forces de sécurité du pays, l’unité était « beaucoup moins politisée ».

La situation est plus complexe en Égypte, où l’armée compte depuis des décennies sur des milliards de dollars d’aide de la sécurité américaine, mais a résisté aux efforts américains pour suivre l’utilisation de cette aide.

Alors que le Sinaï est soumis à un black-out médiatique quasi total, des groupes de défense des droits de l’homme ont documenté des abus généralisés de la part de l’armée égyptienne, y compris « des arrestations arbitraires, des disparitions forcées, des tortures, des exécutions extrajudiciaires et peut-être des attaques aériennes et terrestres illégales contre des civils».

Si les documents obtenus par The Intercept offrent des indices sur la portée et les contours du programme 127-echo, beaucoup restent méconnus tant du public que des membres du Congrès. Les rapports pertinents requis par la loi sont classés à un niveau qui empêche la plupart des membres du personnel du Congrès d’y accéder. Un responsable gouvernemental connaissant bien le programme a indiqué sous le couvert de l’anonymat que seule une poignée de membres des commissions des services armés et du renseignement du Congrès lisaient de tels rapports.

Les commissions des affaires étrangères et des relations du Congrès – même si elles sont chargées de décider où les États-Unis sont en guerre et peuvent utiliser la force – ne les reçoivent pas. Et la plupart des représentants du Congrès et du personnel habilités à accéder aux rapports ne savent pas comment les demander.

« Il est vrai que n’importe quel membre du Congrès pourrait lire n’importe lequel de ces rapports, mais je veux dire, ils ne savent même pas qu’ils existent », a ajouté le responsable gouvernemental. « Il a été conçu pour empêcher la surveillance. »

Mais ce n’est pas seulement le Congrès qui est largement tenu dans l’ignorance du programme : les fonctionnaires du département d’État possédant l’expertise pertinente sont également souvent ignorants. Alors que 127-echo nécessite l’approbation du chef de mission du pays où le programme est exécuté, des informations détaillées sont rarement partagées par ces diplomates avec des responsables à Washington.

*Source : french.presstv.ir

Version originale : The Intercept – 1 juillet 2022 (par Nick Turse, Alice Speri)