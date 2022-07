L'épidémie de choléra s'étend en Irak

Par Jacques Morvan (revue de presse : Médecine des voyages – 10/7/22)*

Après le signalement d'un premier cas de choléra à Kirkuk en Irak (nouvelle n°19399 du 17 juin 2022), le ministère irakien de la Santé a annoncé le 3 juillet 2022 la détection de 21 nouveaux cas confirmés de choléra.

Ces cas ont été signalés à Kirkuk (10 nouveaux cas), Dhi Qar (7), Al-Rusafa (2) et Al-Karkh (1) dans la province de Bagdad (2), et dans la province de Wasit (1).

En réalité ces nouvelles infections s'ajoutent aux cas annoncés précédemment, portant le total à 160 cas confirmés de choléra, et 2 décès (80 à Kirkuk, 37 dans la partie Al-Rusafa de Bagdad, 13 à Dhi Qar, 10 dans chacune des régions de Sulaymaniyah et Diyala, 3 à Al-Muthanna, 2 dans chacune des régions de Babil, Al-Karkh de Bagdad et Wasit, et 1 à Al-Najaf.

*Source : Médecine des voyages

Version originale : Outbreak News Today