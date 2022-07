Les Cinq Yeux sont à nouveau fixés sur la Chine

Il est clair que les USA et leurs alliés, tout en considérant comme Urgent le Bras-de-Fer contre la Russie en Ukraine, continuent – en attendant que ce conflit majeur se résorbe – à focaliser leur attention sur la Chine, pour contrer sa montée en puissance technologique, économique, militaire, et son expansion en mer de Chine et dans le Pacifique Sud.

C’est dans ce contexte que l’on doit lire l’article du Site Chinois quasi-officiel « Global Times » dénonçant l’Alliance Militaro-Sécuritaire Historique Occidentale « The Five Eyes », vouée à brider les ambitions de Pékin.

Les Five Eyes, née depuis plus de six décennies, est censée souder les 5 États suivants, « Blancs et Anglo-Saxons » : USA, Grande-Bretagne, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande.

Par Xin Ping (revue de presse : Afrique Asie – 28/6/22)*

Les Five Eyes sont à nouveau fixés sur la Chine. On a appris récemment que l’alliance a décidé de rassembler et de fabriquer des preuves qui pourraient montrer que la Chine s’infiltre politiquement dans les pays occidentaux, dans le but de ternir l’image de la Chine dans le monde.

Ce n’est pas la première fois que les Five Eyes conspirent pour cibler la Chine et d’autres pays. En tant qu’alliance conçue pour le partage de renseignements, elle a mené des opérations secrètes ou ouvertes telles que le vol, l’ingérence, l’infiltration, la subversion et la coercition.

Sous les auspices des États-Unis, les Five Eyes ont créé le « Clean Network », une ironie de leurs « sales combines ». L’Agence nationale de sécurité américaine (NSA) a conçu Dirtbox, un programme d’écoute téléphonique, pour voler des données dans les téléphones en imitant les signaux des stations de base. Au moins 62,5 millions de téléphones en sont devenus la proie. PRISM, un autre programme tristement célèbre de la NSA, a récolté d’énormes réserves de données sur des plateformes de médias sociaux comme Twitter, Facebook, YouTube et Skype. Le Government Communications Headquarters (GCHQ) du Royaume-Uni et la NSA ont également mis la main sur le cloud, où les serveurs de Google et de Yahoo ont été compromis et où des centaines de millions d’informations personnelles ont été recueillies. Les « Five Eyes » n’ont pas non plus épargné les applications de jeu qui sont vulnérables aux opérations de renseignement. Irritant Horn, lancé conjointement par la NSA et les services de renseignement des autres yeux, a transformé les applications ludiques en coffres-forts de données personnelles.

En violant sciemment les normes de base du monde virtuel et du monde réel, les cinq yeux ont fait des pieds et des mains pour saper la croissance de certaines entreprises étrangères. Au nom de la protection de la sécurité nationale, les États-Unis ont resserré leur étau sur l’exportation de puces et d’autres technologies de pointe vers la Chine. Ils ont également aidé le Canada à détenir le directeur financier de Huawei, l’un des principaux fournisseurs chinois de dispositifs intelligents dans le domaine des TIC, pendant environ trois ans, sans aucune raison légitime. Les cinq yeux ajoutent aussi arbitrairement des concurrents étrangers sur les listes noires de blocage et d’exclusion technologiques. En effet, les cinq pays ont décidé d’interdire les entreprises chinoises Huawei et ZTE de leurs réseaux 5G.

Et l’alliance des Five Eyes n’est pas tant un groupe de partage de renseignements qu’un club anti-Chine. L’alliance a été obsédée par l’invention de cas d’ »espionnage » et d’ »infiltration » de la Chine simplement basés sur des renseignements de mauvaise qualité. En 2020, les autorités d’espionnage australiennes ont fait une descente au domicile du législateur de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, Shaoquett Moselmane, pour des liens présumés avec la Chine. Mais l’influence politique invoquée en Australie pour le compte de la Chine n’a jamais été prouvée par des preuves. Dans d’autres pays, les services de renseignement interrogent et harcèlent délibérément les étudiants et les universitaires chinois sur la base de motifs douteux ou inexistants. Certains approchent même les communautés chinoises et les poussent à devenir des agents pour les yeux. Bien que les Yeux ne soient pas très doués pour distinguer le vrai du faux, ils savent s’immiscer dans les affaires intérieures de la Chine, parmi d’autres pays du monde. À Hong Kong, les consulats de ces pays sont devenus le siège et le commandement de l’ingérence et de la subversion. Leurs fonctionnaires consulaires ont tendu la main aux forces anti-chinoises et aux séparatistes pour inciter à la violence en leur fournissant un soutien financier et une formation.

Outre les moyens relativement secrets qu’ils utilisent pour atteindre leurs objectifs politiques, les « Five Eyes » ont également recours à des guerres brutales et sanglantes pour renverser les régimes d’autres pays, sans aucun respect pour le droit international, la souveraineté et la vie humaine. Prenons l’exemple de la guerre en Afghanistan, qui a duré depuis 20 ans et dont pratiquement aucun pays participant ne s’est retiré les mains vierges de sang. En 2019, 11 détectives britanniques ont déclaré à une équipe d’enquêteurs de la BBC et du Sunday Times qu’il existait des preuves crédibles de crimes de guerre et des dissimulations qui en ont découlé en Afghanistan. En 2020, l’Australie a publié le rapport Brereton sur la mauvaise conduite de ses troupes en Afghanistan. Il a trouvé des preuves liant 25 membres des forces de défense australiennes dans les meurtres de 39 civils et prisonniers de guerre afghans. De tels scandales ne sont pas nouveaux. En 2009, des troupes australiennes ont été montrées sur certaines photos en train de boire de la bière dans la prothèse d’un Afghan dans la province d’Uruzgan. Avant le retrait précipité, les États-Unis ont tué 10 civils, dont des enfants de deux ans, lors d’une attaque de drone, pour finalement découvrir que la cible était des civils, comme tant d’autres fois auparavant.

En tournant leurs yeux et leurs mains sales vers les autres pays, les cinq pays n’ont montré aucun intérêt à mettre de l’ordre dans leur propre maison. La plupart des pays ne se sont pas attaqués à leur sombre héritage de mauvais traitements infligés aux populations indigènes par le massacre, l’expulsion et l’assimilation forcée. Ils n’ont pas encore payé la dette historique et n’ont pas encore versé de compensations alors que les communautés indigènes sont privées du droit à la vie et d’autres droits fondamentaux sur les fronts économique, culturel et politique.

Le scénario des manœuvres sournoises des Five Eyes peut continuer à changer, mais le résultat final reste le même. Le plan visant à discréditer et à perturber le développement d’autres pays ne susciterait que du mépris et finirait par échouer.

Xin Ping est un commentateur des affaires internationales. Il peut être joint à l’adresse suivante : xinping604@gmail.com

*Source : Afrique Asie

Version originale: Global Times