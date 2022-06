L’Algérie classée en 2022 parmi les 10 pays consacrant une part importante de leurs richesses nationales à leurs dépenses militaires

Par la rédaction d’Algériepart plus (revue de presse – 18/6/22)*

L’Algérie figure pour cette année 2022 parmi les 10 pays qui consacrent une partie très importante de leurs richesses nationales aux financements de leurs dépenses militaires. C’est effectivement ce qui nous apprend la 16e édition du Global Peace Index lancé et publié par le groupe de réflexion international Institute for Economics & Peace (IEP).

En 2022, l’Algérie consacre 6,7 % de son PIB, à savoir sa richesse nationale annuellement créée, pour financer ses diverses dépenses militaires. Elle se classe, dans cette catégorie, au 6e rang mondial. L’Algérie est dépassée par la Corée du Nord qui consacre pas moins de 24 % de son PIB pour les dépenses militaires, Oman qui consacre 10,9 % de son PIB pour ses dépenses militaires et l’Arabie Saoudite avec 8,4 % de son PIB dédié à ses dépenses militaires. La Libye consacre davantage de ses richesses nationales à ses dépenses militaires que l’Algérie avec un taux de 10,5 % de son PIB annuel.

Dans ce TOP 10, d’autres pays figurent aux côtés de l’Algérie. Il s’agit de la Palestine occupée, Israël, Koweit, la Syrie et l’Azerbaïdjan.

Le Global Peace Index (GPI) est réalisé par l’Institute for Economics and Peace (IEP) depuis 2008, cet index établit chaque année un classement de 163 pays selon leur degré de paix.

Le rapport considéré comme une référence internationale et élaboré par ce think tank basé à Sydney couvre ainsi 99,7% de la population mondiale. Il se base sur 23 indicateurs qualitatifs et quantitatifs et mesure l’état de la paix à travers trois thématiques : le niveau de la sécurité et de la sûreté de la société, l’étendue des conflits nationaux et internationaux en cours, et le degré de militarisation.

Rappelons qu’en 2021, l’édition du GPI avait classé l’Algérie au 24e rang des pays les plus militarisés du monde. Ces pays ne sont pas considérés comme pacifiques parce que leurs armées ont un poids politique important ou elles disposent de puissances militaires d’envergure et sont ainsi engagées dans plusieurs conflits armés ou interventions militaires à l’extérieur de leurs frontières. Partant de ce constat, l’Algérie était considérée en 2021 par le GPI 2021 comme un pays nettement plus militarisé que l’Iran ou l’Ouzbékistan.

