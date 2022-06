Irak : Asaïb Ahl al-Haq appelle à de nouvelles élections législatives

Revue de presse : IQNA (26/6/22)*

Téhéran (IQNA) - Le haut responsable politique irakien Qais al-Khazali a appelé à de nouvelles élections législatives après que des dizaines de législateurs fidèles au dirigeant influent Muqtada al-Sadr se soient retirés de l'assemblée.

Selon PressTV, Khazali, le chef de Asaïb Ahl al-Haq, a déclaré vendredi que la démission massive de 73 députés du bloc d'al-Sadr a encore aggravé les problèmes existants et plongé l'Irak plus profondément dans les crises politiques.

"Il n'est pas possible de former un gouvernement dans les circonstances actuelles, et il ne réussira pas", a-t-il déclaré.

"J'appelle à un accord politique pour organiser une réélection après avoir modifié la loi électorale, annulé le vote électronique et apporté des changements essentiels à la Haute Commission électorale", a ajouté Khazali, le chef du groupe de résistance Asa'ib Ahl al-Haq, qui fait partie des Unités de mobilisation populaire (PMU) antiterroristes irakiennes ou Hashd al-Sha'abi.

Le parlement irakien a prêté serment jeudi à des dizaines de nouveaux députés, remplaçant les 73 députés sadristes qui ont démissionné en masse le 11 juin dans le but de sortir de l'impasse sur la mise en place d'un nouveau gouvernement.

*Source : IQNA (Agence Internationale de Presse Coranique)