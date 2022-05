Opinion américaine dissidente : « En Ukraine, la Russie l’emportera »

Revue de presse : Afrique Asie (26/5/22)*

Extrait de la longue interview de Richard H. Black, ancien sénateur républicain de l’Etat de Virginie - et ancien colonel des Marines - à la visioconférence organisée, le 26 mai 2022, par l’Institut Schiller et Executive Intelligence Review**.

Mike BILLINGTON (Executive Intelligence Review) : Clairement, que pensez-vous de la politique contre la Russie aujourd’hui, poursuivie par l’administration actuelle ?

Richard BLACK : Oui. Oui. Vous savez, la Russie est, peut-être, plus bénie avec des ressources naturelles que toute autre nation sur Terre. Ils sont un important producteur de céréales, de pétrole, d’aluminium, d’engrais, d’un nombre immense de choses qui sont liées à l’ensemble de l’économie mondiale. Et il ne fait aucun doute qu’il y a des gens qui regardent cela et disent : « Si nous pouvions d’une manière ou d’une autre briser la Russie elle-même, il y aurait des fortunes à faire, là où des trillionaires seront créés par dizaines ». Et il y a une certaine attirance à cela. Vous avez certainement déjà vu une partie de cela se produire, avec des intérêts étrangers prenant le contrôle de l’Ukraine et prenant leurs vastes ressources.

Mais, nous avons commencé une poussée vers la Russie, presque immédiatement après la dissolution de l’Union soviétique en 1991. L’Union soviétique s’est dissoute, le Pacte de Varsovie s’est dissous. Et malheureusement, l’une des grandes tragédies de l’histoire est que nous n’avons pas réussi à dissoudre l’OTAN. Le seul but de l’OTAN était de se défendre contre l’Union soviétique. L’Union soviétique n’existait plus. L’OTAN s’est rapprochée du Pacte de Varsovie. Le Pacte de Varsovie avait disparu ; il n’existait plus. Il n’y avait aucun but à ce que l’OTAN continue d’exister. Cependant, nous l’avons conservé, et il ne pouvait exister que s’il avait un ennemi. La Russie cherchait désespérément à faire partie de l’Occident.

J’ai rencontré le chef de Gazprom, la plus grande entreprise de Russie, et c’était peu de temps après la disparition de l’Union soviétique, et il m’a décrit comment ils luttaient pour que leurs médias soient aussi libres qu’en Occident. Et ils nous percevaient comme étant beaucoup plus libres et ouverts que nous ne l’étions. Et il a dit, vous savez, nous avons ce problème parce que nous avons ce soulèvement en Tchétchénie, qui fait partie de la Russie. Et il a dit que les rebelles tchétchènes envoient des vidéos à la télévision russe et que nous les diffusons à la télévision russe, parce que c’est ainsi que fonctionne la liberté d’expression.

Et j’ai dit : « Tu plaisantes avec moi ? » J’ai dit : « Vous publiez les films de propagande ennemie ? » Il a dit : « Oui. » Il a dit : « N’est-ce pas comme ça que vous le faites aux États-Unis ? » Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons pris la tête de l’Associated Press et nous l’avons chargé de la censure en temps de guerre, et c’était très strict. »

Ce n’est qu’un exemple de la façon dont ils luttaient. Ils sont passés d’un pays officiellement athée à l’endroit où ils sont devenus la grande nation la plus christianisée d’Europe, et de loin. Non seulement le peuple était le peuple, le peuple le plus christianisé de tous les grands pays d’Europe, mais le gouvernement lui-même était très favorable à l’Église, à la foi chrétienne. Ils ont modifié leur Constitution pour dire que le mariage était l’union d’un homme et d’une femme. Ils sont devenus très restrictifs sur la pratique de l’avortement. Ils ont mis fin à la pratique des adoptions à l’étranger, où certaines personnes se rendaient en Russie et adoptaient des petits garçons à des fins immorales. Ils sont donc devenus une culture totalement différente.

Quoi qu’il en soit, les États-Unis ont cette stratégie de longue date, cette stratégie politico-militaire, d’expansion de l’empire. Nous l’avons fait au Moyen-Orient, où nous avons tenté de créer un empire néocolonial massif. C’est devenu plutôt effiloché. Les gens n’en voulaient pas. Et il semble être voué à l’extinction un jour, mais cela pourrait durer encore 100 ans. Mais quoi qu’il en soit, nous essayons de faire quelque chose de similaire, alors que nous roulons vers l’Est, pratiquement jusqu’à la frontière russe.

Mike BILLINGTON : Donc, la position des États-Unis et du Royaume-Uni sur la guerre en Ukraine, juste au cours de ces dernières semaines, est devenue non seulement un soutien à la guerre, mais la victoire à tout prix. Cela a été déclaré par le secrétaire à la Défense Austin et d’autres. Et ils injectent d’énormes quantités d’armes de guerre non seulement défensives mais offensives au régime de Kiev. Quelles sont, selon vous, les conséquences de cette politique ?

Richard BLACK : Je pense qu’un nombre énorme de soldats ukrainiens innocents meurent inutilement. Beaucoup de soldats russes mourront inutilement. Ce sont des enfants. Vous savez, les enfants partent à la guerre. Je suis parti à la guerre quand j’étais enfant. Vous pensez que tout ce que fait votre pays, à tort ou à raison, est bien. Cela me brise le cœur, quand je regarde les visages de jeunes garçons russes, qui ont été abattus – dans certains cas très criminellement par les forces ukrainiennes. Et de même, je vois des jeunes hommes ukrainiens, qui sont massacrés sur le champ de bataille.

On s’en fiche ! Les États-Unis et l’OTAN, nous ne nous soucions pas du nombre d’Ukrainiens qui meurent. Ni les civils, ni les femmes, ni les enfants, ni les soldats, nous nous en fichons. C’est devenu un grand match de football. Vous savez, nous avons notre équipe. Ils ont leur équipe, rah rah. Nous voulons obtenir le plus gros score et l’augmenter. Et, vous savez, nous ne nous soucions pas du nombre de nos joueurs qui sont paralysés sur le terrain de jeu, tant que nous gagnons.

LE COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL JUBILE

Maintenant, nous expédions des quantités fantastiques d’armes, et cela a servi la cause de Raytheon, qui fabrique des missiles, et Northrop Grumman, qui fabrique des avions et des missiles, toutes ces industries de défense sont devenues extrêmement gonflées avec l’argent des contribuables. Je ne pense pas que cela finira par changer le résultat. Je pense que la Russie l’emportera. Les Ukrainiens sont dans une position stratégique très délicate à l’Est.

Mais si vous regardez la façon dont cela s’est déroulé, le président Poutine a fait un effort désespéré pour arrêter la marche vers la guerre en décembre 2021. Il est allé jusqu’à mettre des propositions écrites spécifiques sur la table avec l’OTAN, des propositions de paix pour désamorcer ce qui se passait. Parce qu’à ce stade, l’Ukraine massait des troupes pour attaquer le Donbass. Et donc, il essayait d’éviter cela. Il ne voulait pas la guerre. Et l’OTAN l’a simplement fait sauter, l’a simplement rejeté ; je ne l’ai jamais pris au sérieux, je n’ai jamais entamé de négociations sérieuses.

À ce moment-là, Poutine voyant que des Ukrainiens armés, avec des armes pour tuer les troupes russes étaient littéralement à leurs frontières, a décidé qu’il devait frapper en premier. Maintenant, vous pouviez voir, que ce n’était pas ce n’était pas une attaque planifiée à l’avance. Ce n’était pas comme l’attaque d’Hitler en Pologne, où la règle de base standard est que vous avez toujours un avantage de 3 contre 1 lorsque vous êtes l’attaquant. Vous devez masser trois fois plus de chars, d’artillerie, d’avions et d’hommes que l’autre partie. En fait, quand la Russie est entrée, ils sont entrés avec ce qu’ils avaient, ce qu’ils pouvaient bricoler à court préavis. Et ils étaient dépassés en nombre par les forces ukrainiennes. Les forces ukrainiennes en avaient environ 250 000. Les Russes en avaient peut-être 160 000. Donc, au lieu d’en avoir trois fois plus, ils avaient en fait moins de troupes que les Ukrainiens. Mais ils ont été forcés d’attaquer, d’essayer de devancer la bataille qui se profilait, où les Ukrainiens avaient massé ces forces contre le Donbass.

Maintenant, le Donbass est adjacent à la Russie. C’est une partie de l’Ukraine qui ne s’est pas jointe au gouvernement révolutionnaire qui a mené le coup d’État en 2014 et renversé le gouvernement de l’Ukraine. Ils ont refusé de faire partie du nouveau gouvernement révolutionnaire de l’Ukraine. C’est ainsi qu’ils ont déclaré leur indépendance. Et l’Ukraine avait massé cette énorme armée pour attaquer le Donbass. Et donc la Russie a été forcée d’entrer pour prévenir cette attaque planifiée par l’Ukraine. Et vous pouviez voir que la Russie espérait beaucoup pouvoir mener cette opération spéciale sans causer indûment des pertes aux Ukrainiens, parce qu’ils pensaient aux Ukrainiens, ou du moins ils pensaient aux Ukrainiens comme des frères slaves ; qu’ils voulaient avoir de bonnes relations. Mais il y a une photo célèbre avec un char russe, qui avait été arrêté par un rassemblement de peut-être 40 civils qui venaient de sortir sur la route et de bloquer la route et le char s’est arrêté. Je peux vous dire qu’au Vietnam, si nous avions eu un groupe de personnes qui se sont mises en travers du chemin d’un char américain, ce char n’aurait pas ralenti, le moins du monde! Il n’aurait pas klaxonné, il n’aurait rien fait; n’aurait pas tiré un coup de semonce. Cela aurait continué. Et je pense que c’est plus typique – je ne critique pas les Américains. J’étais là et je me battais, et j’aurais probablement conduit le char directement à travers moi-même.

Mais ce que je dis, c’est que les règles d’engagement pour les Russes étaient très, très prudentes. Ils ne voulaient pas créer beaucoup de haine et d’animosité. Les Russes ne sont pas entrés – ils n’ont pas bombardé le système électrique, les systèmes médiatiques, les systèmes d’eau, les ponts et ainsi de suite. Ils ont essayé de maintenir l’infrastructure de l’Ukraine en bon état parce qu’ils voulaient qu’elle revienne. Ils voulaient juste que ce soit fini et que cela revienne à la normale. Ça n’a pas marché. Les Ukrainiens, la résistance a été étonnamment dure. Les soldats ukrainiens se sont battus avec beaucoup, beaucoup de bravoure, beaucoup d’héroïsme. Et. Et donc maintenant, le jeu a été amélioré et c’est devenu beaucoup plus sérieux.

Mais c’est incroyable de regarder et de voir que la Russie domine l’air. Ils n’ont pas assommé les systèmes ferroviaires. Ils n’ont pas démoli les centrales électriques. Ils n’ont pas assommé tant de choses. Ils n’ont jamais bombardé les bâtiments du centre de Kiev, la capitale de l’Ukraine ; ils n’ont pas bombardé les bâtiments où se réunit le parlement. Ils ont été incroyablement réservés à propos de ces choses, espérant contre tout espoir que la paix pourrait être atteinte.

Mais je ne pense pas que l’Ukraine ait quoi que ce soit à voir avec la décision de paix ou de guerre. Je pense que la décision concernant la paix ou la guerre est prise à Washington, D.C. Tant que nous voulons que la guerre continue, nous mènerons cette guerre, en utilisant les Ukrainiens comme mandataires, et nous la combattrons jusqu’à la dernière mort ukrainienne.

Mike BILLINGTON : Comment prévoyez-vous le potentiel d’une guerre éclatant directement entre les États-Unis et la Russie ? Et à quoi cela ressemblerait-il ?

Richard BLACK : Vous savez, si vous remontez à la Première Guerre mondiale en 1914, vous avez eu l’assassinat de l’archiduc d’Autriche-Hongrie. Lui et sa femme ont été tués. À la suite de la mort de ces deux personnes, vous avez eu un effet domino de toutes ces alliances, de la colère et de l’hystérie médiatique. Et avant la fin, je pense que 14 millions de personnes avaient été tuées. Il est toujours difficile d’obtenir des chiffres vrais, mais de toute façon, c’est un nombre énorme de millions de personnes qui sont mortes à la suite de cela.

APOCALYPSE NOW OU PAIX MAINTENANT

Nous devons reconnaître le risque de jouer à ces jeux de poulet. Où, par exemple, les médias turcs viennent de publier un article disant qu’à Marioupol, où il y a eu un grand siège, les Russes ont finalement gagné. Le seul domaine qu’ils n’ont pas repris est cette formidable aciérie. Il y a beaucoup de soldats ukrainiens qui sont terrés là-haut. Et maintenant, il est apparu qu’il y a apparemment 50 officiers supérieurs français, qui sont piégés dans cette usine sidérurgique avec les Ukrainiens. Les soldats français ont été sur le terrain pour se battre, dirigeant la bataille. Et cela a été gardé secret, ultra-secret, à cause des élections françaises qui viennent d’avoir lieu. Si les Français avaient su qu’il y avait un grand nombre d’officiers Français piégés et qui allaient probablement mourir dans cette aciérie, les élections se seraient déroulées dans l’autre sens : Marine Le Pen aurait gagné. Et donc il était très important que pour l’ensemble de l’État profond, qu’il ne soit pas révélé que ces officiers français étaient là.

Nous savons qu’il y a des officiers de l’OTAN qui sont présents sur le terrain en Ukraine en tant que conseillers, et cetera. Nous courons le risque. Maintenant, je suppose – et c’est une supposition, je pourrais me tromper – mais le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire, le Moskva, a été coulé à la suite d’un tir de missiles antinavires. Je suppose que ces missiles, je pense qu’il y a de fortes chances qu’ils aient été tirés par le français. Maintenant, je pourrais me tromper, mais ces missiles sont si ultra-sensibles et si dangereux pour nos navires, que je ne pense pas que l’OTAN ferait confiance aux Missiles aux Ukrainiens, ou à qui que ce soit d’autre. Je pense qu’ils doivent être maintenus sous le contrôle et les opérations de l’OTAN. Je pense donc que ce sont probablement les forces de l’OTAN qui ont coulé la Moskova.

Et vous pouvez voir que nous prenons ces mesures très imprudentes, et chaque fois que nous augmentons en quelque sorte la mise – il se trouve que je suis républicain – mais nous avons deux sénateurs américains républicains qui ont dit que, « eh bien, nous pourrions juste avoir besoin d’utiliser des armes nucléaires contre la Russie ». C’est insensé. Je pense qu’il est important que les gens commencent à discuter de ce que signifierait une guerre thermonucléaire.

Maintenant, nous devons comprendre, nous pensons, « oh, nous sommes grands, et nous sommes mauvais, et nous avons tout ce genre de choses. » La Russie est à peu près comparable aux États-Unis en matière de dissuasion nucléaire. Ils ont des missiles hypersoniques, que nous n’avons pas. Ils peuvent absolument échapper à toute détection en temps opportun, et ils peuvent tirer des missiles depuis la Russie et atteindre San Francisco, Los Angeles, Chicago, Detroit, Baltimore, Washington, D.C., New York.

Et si vous pensez juste à la Virginie, où je vis, s’il y avait une guerre nucléaire – et gardez à l’esprit, ils ont aussi une flotte très importante et efficace de sous-marins nucléaires qui se trouvent au large des côtes des États-Unis. Ils ont un grand nombre de missiles à ogive nucléaire, et ils peuvent échapper à toutes les défenses que nous avons. Donc, juste en Virginie, si vous regardez, toute la Virginie du Nord serait essentiellement anéantie. Il ne resterait pratiquement plus de vie humaine dans le comté de Loudoun, le comté de Prince William, le comté de Fairfax, Arlington, Alexandria. Le Pentagone se trouve dans le comté d’Arlington : le Pentagone serait simplement une masse incandescente de sable fondu. Il n’y aurait pas de vie humaine là-bas. Et il n’y aurait pas de vie humaine à plusieurs kilomètres à sa ronde. Juste de l’autre côté du Potomac, la capitale nationale, il ne resterait plus de vie dans la capitale nationale. Le Capitole disparaîtrait à jamais. Tous les monuments, toutes ces choses glorieuses, il ne resterait rien.

Si vous allez sur la côte de la Virginie, vous avez le chantier naval de Norfolk, vous avez le port de Norfolk. Vous avez la plus grande accumulation de puissance navale sur la surface de la Terre. C’est là que nous stationnons tous nos porte-avions, nos sous-marins nucléaires, toutes ces choses. Il ne resterait plus rien. Il ne resterait rien de ces industries du transport maritime là-bas.

Et vous pouvez continuer cela. Vous parlez de new york, probablement de la ville de New York elle-même, non seulement tout le monde serait tué, mais il serait probablement impossible pour les gens d’habiter La ville de New York pendant des centaines d’années après. Mais non seulement il cesserait d’être un lieu de vie humaine dynamique, mais probablement en sortant pendant peut-être un demi-millénaire, il ne récupérerait aucune sorte de civilisation.

Nous devons comprendre la gravité de ce que nous faisons. Peut-être que si c’était une question de vie ou de mort pour les États-Unis, ce qui se passe en Ukraine, ce serait une chose. Certes, lorsque l’Union soviétique a mis des missiles à Cuba, qui visaient les États-Unis, cela valait la peine de prendre le risque, car c’était juste à notre frontière et cela nous menaçait. Et c’était une bataille qui valait la peine d’être menée et un risque qui valait la peine d’être pris. Les Russes sont exactement à l’image de cette situation, parce que pour eux, la vie de la Russie dépend de l’empêchement de l’OTAN d’avancer plus à droite en Ukraine, jusqu’à leurs frontières. Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas mener cette guerre. Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas gagner cette guerre.

Donc, je pense, jouer avec cette escalade constante dans une guerre qui, vraiment, dans un endroit qui n’a aucune signification pour les Américains – l’Ukraine n’a pas de sens pour les Américains ; elle n’a aucun impact sur notre vie quotidienne. Et pourtant, nous jouons à ce jeu imprudent qui met en danger la vie de tous les peuples aux États-Unis et en Europe occidentale pour rien ! Juste absolument pour rien !

Mike BILLINGTON : De nombreux officiers subalternes comprennent certainement les conséquences que vous venez de décrire d’une manière plutôt époustouflante. Comment se fait-il que, alors que certains généraux s’expriment en Italie, en France, en Allemagne, avertissant que nous poursuivons une voie qui pourrait mener à une guerre nucléaire, pourquoi n’y a-t-il pas de telles voix de la part des officiers subalternes – à la retraite, peut-être – qui disent ce que vous dites ici aujourd’hui ?

Richard BLACK : Vous savez, il y a eu une énorme détérioration de la qualité des officiers subalternes, remontant aux années 1990. Nous avions de très, très bons officiers de drapeau, pendant que j’étais en service actif — je suis parti en 94 — juste des gens de qualité supérieure. Mais ce qui s’est passé, c’est que par la suite, nous avons eu le président Clinton qui a pris le relais, plus tard, nous avons eu Obama. Nous avons Biden maintenant. Et ils appliquent un filtre politique très strict à leurs officiers militaires. Et nous avons maintenant des « yes men ». Ce ne sont pas des gens dont la dévotion principale est aux États-Unis et à leur peuple. Leur dévouement principal est à leur carrière et à leur capacité de réseauter avec d’autres officiers militaires à la retraite. Il y a un réseau très solide qui peut placer des généraux militaires dans des groupes de réflexion, où ils promeuvent la guerre, dans des organisations comme Raytheon et Northrop Grumman, et toutes ces opérations de défense, où ils peuvent monter à bord et des choses comme ça. Il y a donc un prix assez personnel que vous payez pour dire : « Hé, arrêtez. La guerre n’est pas dans l’intérêt du peuple américain. » Si nous avions une meilleure qualité d’individu, nous aurions des gens avec le courage de dire: « Je me fiche de ce que cela me coûte personnellement. » Mais il est très difficile d’entrer dans les rangs supérieurs, si vous êtes un individu guidé par des principes, le patriotisme et le dévouement envers le peuple de cette nation. Ce n’est tout simplement pas comme ça que ça fonctionne. Et à un moment donné, nous avons besoin d’un président qui va entrer et secouer l’arbre, et faire tomber beaucoup de ces gens, parce qu’ils sont dangereux. Ils sont très dangereux pour l’Amérique.

Mike BILLINGTON : Helga Zepp-LaRouche et l’Institut Schiller ont une pétition – et nous avons tenu une conférence le 9 avril sur le même thème – que la seule façon d’arrêter vraiment cette descente aux enfers et dans un holocauste nucléaire potentiel est pour une nouvelle paix de Westphalie. Dans ce cas, une conférence internationale pour sécuriser une nouvelle architecture de sécurité et une nouvelle architecture de développement, le droit au développement pour tous les pays. Et comme la paix de Westphalie, dans laquelle toutes les parties s’assoient ensemble, reconnaissent leurs intérêts, leurs intérêts souverains, y compris les intérêts souverains des autres, et pardonnent tous les crimes passés. Tout ce qui n’est pas le cas va maintenir cette division du monde en blocs belligérants. Tout comme j’ai demandé ce qui empêche les généraux de s’exprimer, pourquoi et que faudra-t-il faire pour que les Américains reconnaissent que nous pouvons, et devons, nous asseoir avec les Russes, et avec les Chinois, et avec toutes les autres nations et établir un monde véritable et juste basé sur la dignité de l’homme et le droit au développement et à la sécurité ?

Richard BLACK : Je pense, malheureusement, qu’il va falloir qu’il y ait une énorme douleur pour conduire cela, tout comme il y en a eu avec la paix de Westphalie. Une guerre nucléaire le ferait ; un cataclysme économique d’une ampleur sans précédent, résultant de l’impression débridée de monnaie dans laquelle nous nous sommes engagés au cours des 20 dernières années, il y a des choses qui pourraient y parvenir. Mais à ce stade, les médias ont été si totalement censurés et si biaisés que le peuple américain n’a vraiment aucune perception de la nécessité de quoi que ce soit de ce genre. Ça va être difficile.

Vous savez, voici quelque chose d’intéressant qui s’est produit. Ici, dans ce pays, on pourrait penser que le monde entier est contre la Russie. Ce n’est pas le cas. En fait, il y a de grands pays du monde qui penchent vers la Russie dans cette guerre, à commencer par la Chine, mais ensuite le Brésil, vous avez l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite – un large éventail de pays. Inde. L’Inde soutient énormément la Russie. L’idée que d’une manière ou d’une autre nous avons cette cause extrêmement juste, cela ne frappe pas une grande partie du monde qu’elle est juste, et une grande partie du monde n’accepte pas la dernière propagande sur les crimes de guerre : cette chose à propos de Bucha. C’est probablement la plus importante de toutes les discussions sur les crimes de guerre.