La « démocratie » mondiale est-elle la mission de l’Amérique ?

Par Patrick j. Buchanan (revue de presse : Arrêt sur Info – 6/4/22)*

« Dans la bataille entre la démocratie et l’autocratie, les démocraties montent en puissance, et le monde choisit clairement le camp de la paix et de la sécurité » a déclaré le président Joe Biden dans son discours sur l’état de l’Union. « Il s’agit d’un véritable test. Cela va prendre du temps. »

C’est ainsi que Joe Biden a présenté le combat de notre temps révolu aux États-Unis devant conduire les démocraties du monde, le camp des saints, contre les autocrates du monde, les forces des ténèbres.

Mais la « démocratie » est-elle vraiment la cause de l’Amérique ? L’ « autocratie » est-elle vraiment le grand adversaire de l’Amérique dans la bataille pour l’avenir ? Après tout, tous les autocrates ne sont pas nos ennemis, et tous les démocrates ne sont pas nos amis fiables.

Lorsque l’Ukraine a été envahie, l’Assemblée générale des Nations unies a voté une résolution qui « déplore dans les termes les plus forts » l’ « agression » de la Russie contre l’Ukraine. Parmi les 35 nations qui se sont abstenues, il y avait l’Inde, la plus grande démocratie du monde. De quel côté l’Inde se trouve-t-elle dans ce grand combat ?

Freedom House classe l’Égypte, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, Oman, l’Arabie saoudite et la Jordanie, tous amis, partenaires et parfois alliés des États-Unis, comme « non libres ». Sommes-nous dans une lutte globale contre toutes ces nations, tous ces régimes, parce que tous sont des autocraties ?

En ce qui concerne les propres guerres de l’Amérique, la démocratie contre l’autocratie semble être une façon peu judicieuse de les décrire.

Lors de la Révolution, nous étions alliés militairement à partir de 1778 avec le roi Louis XVI de France, contre la Grande-Bretagne, la mère des Parlements. Notre objectif n’était pas d’établir une démocratie, mais notre indépendance, notre séparation, de la nation la plus démocratique du monde.

Lorsque nous avons déclaré la guerre à l’Allemagne du Kaiser en avril 1917, nous nous sommes alliés à quatre des plus grands empires coloniaux de la planète : les empires britannique, français, russe et japonais.

Lorsque la Grande Guerre a commencé, le deuxième Reich allemand était beaucoup plus démocratique que le régime tsariste de Nicolas II en Russie.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous nous sommes alliés au plus grand empire colonial du monde, la Grande-Bretagne, et à l’URSS de Joseph Staline. La démocratie n’était pas la cause pour laquelle nous sommes entrés en guerre, mais une vengeance envers le Japon pour l’attaque surprise de Pearl Harbor. Notre allié le plus important dans cette guerre asiatique était la Chine nationaliste du généralissime Chiang Kai-shek, pas un démocrate.

L’histoire, la religion, la race, la culture, la tribu et le territoire définissent plus souvent les plus de 100 nations d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie que le fait qu’elles soient des démocraties ou des autocraties.

Pendant la guerre froide, nous avons collaboré ouvertement avec des dictateurs – Rafael Trujillo en République dominicaine, Anastasio Somoza au Nicaragua, Chiang Kai-shek en Chine, Syngman Rhee en Corée du Sud, Augusto Pinochet au Chili, Ferdinand Marcos aux Philippines, le shah d’Iran, Ngo Dinh Diem, et une succession de généraux après son assassinat, au Sud-Vietnam.

S’ils étaient à nos côtés contre les communistes pendant la guerre froide, nous étions à leurs côtés. « C’est peut-être un salaud, mais c’est notre salaud », disait FDR à propos de Somoza. Le communisme était notre ennemi idéologique, pas l’autocratie. Si vous étiez un ennemi du communisme pendant la guerre froide, autocrate ou non, vous étiez susceptible d’être traité comme un ami par les États-Unis.

Faire de la démocratie mondiale notre objectif dans la grande « bataille » de ce siècle, c’est permettre que le succès ou l’échec de l’Amérique en tant que nation soit jugé et mesuré par ce que les autres nations, et non la nôtre, réussissent ou échouent à faire.

Mais depuis quand la politique intérieure d’autres pays est-elle devenue l’affaire des États-Unis ou le critère de notre réussite en tant que nation ? Faire de la démocratie mondiale notre objectif dans la grande « bataille » de ce siècle, c’est permettre que le succès ou l’échec de l’Amérique en tant que nation soit jugé et mesuré par ce que d’autres nations, et non les nôtres, réussissent ou échouent à faire.

La mission fondatrice de l’Amérique n’était pas la démocratie, ni aucune autre idéologie. C’était ce que nous avons déclaré être dans le document que nos pères ont accepté lors de la Convention constitutionnelle de 1787 :

« Nous, le peuple des États-Unis, afin de former une union plus parfaite, d’établir la justice, d’assurer la tranquillité intérieure, de pourvoir à la défense commune, de promouvoir le bien-être général et de garantir les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, ordonnons et établissons la présente Constitution pour les États-Unis d’Amérique. »

La « démocratie » n’est même pas mentionnée dans la Constitution ou dans la Déclaration des droits.

Si le fait que d’autres nations soient démocratiques ou autocratiques est la mesure par laquelle nous jugeons le succès de l’Amérique, cela doit conduire invariablement à l’ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures de ces nations qui ne sont pas les nôtres – pour assurer le succès de cette lutte.

La poursuite de la « démocratie » mondiale est donc une formule pour des interventions sans fin dans les affaires intérieures d’autres nations, des conflits sans fin et une guerre éventuelle. L’antidote est la formulation de John Quincy Adams :

« (L’Amérique) ne va pas à l’étranger à la recherche de monstres à détruire ; elle est le bienfaiteur de la liberté et de l’indépendance de tous ; elle n’est le champion et le justicier que des siens. »

Patrick J. Buchanan

Patrick J. Buchanan est l’auteur de Churchill, Hitler, et « La guerre inutile » : Comment la Grande-Bretagne a perdu son empire et l’Occident a perdu le monde. Pour en savoir plus sur Patrick Buchanan et lire les articles d’autres auteurs et dessinateurs de Creators, visitez la page Web de Creators à l’adresse www.creators.com.

*Source : Arrêt sur Info

Version originale : Ron Paul Institute

Traduction ASI