Livre : Chronique des années Bouteflika, par Hocine Malti (tome 2)

On a dit souvent que Bouteflika président, c’est ne quitter le siège de la Présidence que pour le cimetière. Son rêve le plus cher était en effet de demeurer président à vie. Le lecteur découvrira au fil des lignes comment il a trituré la constitution pour faire sauter le verrou qui limitait à deux le nombre de mandats présidentiels. Il constatera aussi qu’il a entrepris des manœuvres et engagé des bras de fer avec les généraux putschistes afin de se débarrasser du général-major Mohamed Tewfik Mediène. Tout comme il apprendra qu’il a également noué des alliances contre nature avec certains centres de pouvoir afin d’atteindre le but ultime de sa vie. Hélas pour lui, dans ses calculs d’apothicaire, il n’a jamais pris en considération une donnée primordiale : même dans un système dictatorial, le peuple demeure la source du pouvoir.

Aujourd’hui à la retraite, Hocine Malti est ingénieur pétrolier. Il a été un des membres fondateurs de la compagnie nationale algérienne des hydrocarbures, SONATRACH, dont il a été vice-président, avant d’occuper des postes de très haute responsabilité au sein d’une organisation et d’une firme économique, regroupant toutes deux les pays arabes producteurs de pétrole.

Rappel – tome 1 :

Chronique des années Bouteflika, par Hocine Malti