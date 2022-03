Vidéo: 10:03

Surnommé le chirurgien de Gaza, Dr Christophe Oberlin se rend au moins 3 fois par an à Gaza. Il y opère les handicapés victimes de blessures des agressions israéliennes et y forme des chirurgiens palestiniens à la microchirurgie et la chirurgie réparatrice.

