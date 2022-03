Irak: l'élection du président de la République à nouveau reportée faute de quorum

En Irak, les députés devaient élire, samedi 26 mars, le président de la République, six mois après les élections législatives. Mais la session a été pour la deuxième fois reportée, faute de quorum.

Texte par RFI, avec Lucile Wassermann (revue de presse : RFI – 26/3/22)*

Nouvelle tentative, nouvel échec. Pour la deuxième fois en six mois, les députés n'ont pas atteint le quorum pour procéder à l'élection du président de la République. 202 députés étaient présents ce samedi, mais il en fallait 220 pour que le scrutin ait lieu. En cause : l'appel au boycott lancé par les partis proche de l'Iran.

Depuis les élections d'octobre, cette coalition est exclue des négociations entre les partis adverses pour choisir le nouveau président et Premier ministre. Cette autre alliance chiite, dirigée par Moqtada Sadr, le grand vainqueur des législatives, veut imposer ses candidats et former un gouvernement dit de majorité, où les partis pro-Iran n'auraient pas de ministère.

Une volonté qui rompt avec une tradition irakienne, respectée depuis les premières élections en 2005, et qui veut que ces responsables politiques soient issus d'un consensus entre les deux grandes maisons chiites. Deux grands blocs politiques qui s'opposent aujourd'hui, plus que jamais.

Un nouveau vote est prévu mercredi prochain, pour tenter de mettre fin à la paralysie politique, qui prive les habitants d’un nouveau gouvernement depuis six mois désormais.

