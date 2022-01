Irak : 1 625 personnes tuées en 2021

Par Margaret Griffis (revue de presse: Antiwar.com – extrait – 2/1/22)*

En 2021, au moins 1 625 personnes ont été tuées dans des violences attribuables aux conflits en cours en Irak. 2 001 autres personnes ont été blessées et 484 corps ont été retrouvés dans des fosses communes. Ces chiffres sont heureusement inférieurs à ceux de l'année dernière. En 2020, au moins 1 942 ont été tués et 3 324 ont été blessés. Et, 1 752 corps ont été retrouvés dans des fosses communes ou sous les décombres.

Dans la violence générale, principalement de la part des militants de l'État islamique et de leurs alliés, au moins 1 294 personnes ont été tuées et 1 087 ont été blessées. Les morts comprennent 380 civils, 409 membres du personnel de sécurité et 487 militants. Les blessés comprennent 714 civils, 344 membres du personnel de sécurité et 29 militants. En outre, 18 personnes ont été exécutées par le gouvernement irakien ; ils ont été reconnus coupables d'accusations de terrorisme…(…)

La suite sur: Antiwar.com