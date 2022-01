Contacts entre la Libye et Israël : info ou intox ?

Revue de presse : TSA (13/1/22)*

La Libye se dirige-t-elle vers la normalisation avec Israël dans tous les cas de figure, c’est-à-dire quelle que soit la faction qui gagnera les prochaines élections ?

Après le fils du maréchal Khalifa Haftar en novembre dernier, des médias du Golfe ont rapporté mercredi soir que le chef du gouvernement libyen a rencontré des responsables israéliens avec lesquels il aurait évoqué l’éventualité de la normalisation des relations entre les deux pays. Le gouvernement libyen a démenti, mais des interrogations subsistent.

Abdelhamid Debiba, Premier ministre dans le gouvernement d’union libyen, aurait rencontré David Barnea, directeur du Mossad Israélien, selon plusieurs médias arabes.

La rencontre aurait eu lieu en Jordanie et aurait porté sur la normalisation et la coopération en matière de sécurité. Les mêmes sources ont indiqué que le Premier ministre libyen aurait sollicité le soutien d’Israël pour pouvoir rester en poste.

L’information a été reprise en Israël et dans tout le monde arabe avant d’être démentie par le gouvernement libyen via son porte-parole. « Nous avons suivi des informations rapportées par une chaine d’information à propos d’une rencontre entre M. Abdelhamid Debiba et des responsables israélien au Royaume de Jordanie. Nous assurons que cette information est erronée », a indiqué Mohamed Hamuda sur les réseaux sociaux.

Les médias et analystes politiques ont pris acte du démenti officiel libyen, mais il n’en demeure pas moins que la diffusion de cette information dans cette conjoncture suscite des interrogations. Quelques semaines avant la date initiale de la présidentielle libyenne (24 décembre dernier), des informations similaires avaient circulé concernant l’autre faction du conflit libyen.

En novembre dernier, la presse israélienne avait rapporté que le fils du maréchal Khalifa Haftar, Saddam, s’est rendu à l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv où il a tenu des réunions avec des responsables israéliens sur la même question de la normalisation.

Ce n’est pas la première fois que des contacts entre M. Debiba et les Israéliens sont rapportés. Des médias israéliens ont fait état de rencontres entre les deux parties en marge du sommet de Paris sur la Libye en novembre dernier, au cours desquels la question de la normalisation a été évoquée.

De nombreux pays arabes, dont le Maroc, ont normalisé leurs relations avec Israël en vertu des accords d’Abraham négociés en 2020 sous l’égide de l’ancien président Américain Donald Trump. L’administration de celui-ci avait déclaré à maintes reprises que d’autres pays arabes suivraient.

L’élection présidentielle en Libye devait se tenir le 24 décembre dernier mais elle a été reportée. La commission électorale avait proposé la date du 24 janvier 2022 pour sa tenue. Abdelhamid Dediba et Khalifa Haftar sont tous deux candidats.

*Source : TSA (Tout Sur l’Algérie)

Nota : Un avion du maréchal Haftar s’est posé à nouveau vendredi 14 janvier sur le tarmac de l’aéroport David Ben Gourion à Tel-Aviv (TSA)

