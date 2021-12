Livre: Regards français sur l'Islam (des Croisades à l'ère coloniale)

« Je ne conteste pas à Mahomet sa noblesse ; à Dieu ne plaise ! Il descendait sans doute d’Ismaël, Ismaël d’Adam, et moi aussi. Mahomet et moi, nous sommes parents, et il faut en user civilement avec sa famille ».

Voltaire, 1760 [1]

La nature de l’islam, la place des musulmans, deux thèmes qui taraudent – et souvent enflamment – les débats de la société française depuis plusieurs décennies. L’ambition de cet essai est de tenter de mettre en lumière l’ancienneté des regards français – car c’est évidemment au pluriel qu’il faut s’exprimer – sur cette religion et sur cette communauté. Quatorze auteur-e-s, spécialistes de périodes et d’aires géographiques différentes, ont cherché à historiciser cette question. Et l’on découvrira, ou l’on aura confirmation, dans ces pages, que bien des jugements et attitudes d’aujourd’hui ont des racines multiséculaires, parfois venues du grand choc que furent les Croisades. Au fil des siècles, intérêt, adhésion et hostilité se croiseront.

L’étude couvre la totalité de la période coloniale stricto sensu et s’achève donc à la guerre d’Algérie. Au lecteur du début du XXI è siècle de tirer des enseignements sur l’état actuel du débat sur ces questions.

Table des matières

Comment les nommer ? Les hésitations du vocabulaire français face à l’islam et aux musulmans

Roland Laffitte & Alain Ruscio

Images de Mohammed / Mahomet au fil des siècles

Roland Laffitte & Alain Ruscio

Mise au point historico-sémantique : le mot et les maux de l’islamophobie

Roland Laffitte & Alain Ruscio

L’hostilité à l’islam et aux musulmans, phénomène multiséculaire

Roland Laffitte & Alain Ruscio

Connaissance et respect de l’islam, l’autre tradition française

Roland Laffitte & Alain Ruscio

Poitiers 732, Roncevaux 778 : vraies batailles, fausses histoires

Alain Ruscio

Les sciences arabo-islamiques vues de France

Simone Mazauric

L’Islam en France sous l’Ancien Régime et la Révolution : attraction et répulsion

Faruk Bilici

Le prophète de l’islam au prisme de la raison « calme et réfléchie » : la vie de Mahomet par Henri-François Turpin (1773-1779)

Sébastien Jahan

Le sort des mosquées en Algérie française, de la conquête au début du XXe siècle

Alain Ruscio

État et islam dans l’Algérie coloniale. Séparation contrariée, laïcité empêchée.

Hocine Zeghbib

Regards français sur le hajj, de l’expédition d’Égypte à la Grande Guerre

Luc Chantre

Les autorités coloniales, les écoles coraniques et la langue arabe en Algérie

Aïssa Kadri

Les conversions d’Européen-ne-s à l’islam durant la période coloniale

Naïma Laffitte, Roland Laffitte, Ophélie Léonard, Laurence Montel, Jacques Poirier & Alain Ruscio

- Juliette, la (fausse) Chrétienne de la Smalah d’Abd el Kader

- Ismayl Urbain

- Isabelle Eberhardt

- Aurélie Picard-Tidjani

- Le Dr Grenier

- Henri Gustave Abdou’l Karim Jossot

- Étienne Nasreddine Dinet

- Valentine de Saint-Point

Les « Reniés » du Protectorat français au Maroc

Gérard Chalaye

Regards français sur le voile islamique, XIXe-XXe siècles

Alain Ruscio

L’Afrique subsaharienne : comment l’incompréhension coloniale facilita l’expansion de l’islam en Afrique de l’ouest francophone.

Catherine Coquery-Vidrovitch