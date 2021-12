Cheikh Al-Kaabi : les Américains ne vont pas quitter l’Irak. Ils ne comprennent que le langage de la résistance

Cheikh Akram Al-Kaabi, secrétaire général du mouvement Al-Nujaba

Par la rédaction d’Al Manar (revue de presse - 10/12/21)*

Les déclarations officielles irakiennes lancées le jeudi 9 décembre sur la fin de la mission de combat des forces de la coalition internationale, à l’approche de la date butoir de leur retrait n’a pas trompé les factions irakiennes du Hachd al-Chaabi.

«Les Américains ont confirmé qu’ils ne se retireront pas d’Irak à la fin de l’année, et ceci prouve qu’ils ne respectent pas la souveraineté de l’Irak», a déclaré le secrétaire général de l’une de ces factions, le mouvement Al-Nujaba (Hezbollah d’Irak), Cheikh Akram Al-Kaabi, à l’issue de la rencontre avec un certain nombre des dirigeants des factions de la résistance irakienne (Hachd al-Chaabi).

Cette rencontre est intervenue après les déclarations officielles irakiennes sur le maintien d’un certain nombre de conseillers américains en Irak, pour une mission de conseils et formation, sans en préciser le chiffre exact.

Selon l’AFP, les quelque 2500 militaires américains et le millier de soldats de la coalition déployés en Irak vont y rester.

De même, le colonel Joel Harper, porte-parole de la force des Opérations conjointes et directeur des Affaires générales de la Coalition internationale avait souligné qu’il n’y aura « pas de changement dynamique dans les chiffres ou dans la mission que nous avons maintenant ».

Selon cheikh al-Kaabi, «les déclarations américaines confirment que les voies politiques ont échoué, et que les Américains ne comprennent que le langage de la résistance et des opérations militaires. La résistance ne renoncera pas à sa lutte contre le projet américain dans la région. Même si les USA quittent l’Irak, ils resteront l’ennemi du peuple irakien».

Selon le chef des Noujaba, les Américains ont à leur disposition de nombreux sbrires qui agissent dans leurs intérêts en Irak et qu’il faudra combattre comme le dicte le devoir religieux et national.

Excluant la possibilité de renoncer à la cause palestinienne, il estime que le fait d’abandonner l’arme de la résistance constitue une étape destinée à placer l’Irak sur la voie de la normalisation avec l’entité israélienne.

«Remettre les armes de la résistance veut dire offrir l’Irak aux USA et aux sionistes, c’est ce qui n’aura pas lieu. Nous n’abandonnerons pas le choix de la résistance contre les forces américaines jusqu’à leur expulsion totale de l’Irak», a-t-il expliqué.

Et M. Al-Kaabi de conclure: «L’Irak ne peut pas être détaché de la nation islamique, et nous rejetons les projets de division de la nation…La résistance vengera le sang des deux martyrs, Haj Qassem Soleimani et Abou Mahdi Al-Mouhandes ainsi que les autres martyrs».

*Source : Al Manar