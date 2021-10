Elections législatives en Irak : les conseils de l’ambassade de France

Date de publication : 30 septembre 2021

En raison des prochaines élections législatives les 8 et 10 octobre 2021, il convient d’éviter les zones où se tiennent des manifestations, les bâtiments publics et les bureaux des partis politiques. Il est également recommandé de rester à l’écart de tout rassemblement, au demeurant interdit entre le 7 octobre et le 13 octobre 2021, et de suivre les consignes de l’ambassade de France à Bagdad et du consulat général de France à Erbil (coordonnées disponibles sur les Conseils aux voyageurs).

Les déplacements internationaux et intérieurs seront contraints : les aéroports de Bagdad, Erbil, Souleymanié, Najaf et Bassorah seront fermés du 9 octobre (21 heures) au 11 octobre. Les frontières extérieures seront fermées le 10 octobre et les déplacements entre les gouvernorats seront interdits entre le 10 octobre (1 heure) et le 11 octobre (6 heures).

Pour les ressortissants français présents en Irak, il est fortement recommandé de ne pas circuler et de rester en lieu sûr, compte tenu du risque élevé d’enlèvement, et des possibles tensions sociales. De façon générale, il est rappelé de faire preuve de la plus grande prudence et vigilance dans les prochaines semaines, en particulier à l’occasion des déplacements, et dans les lieux fréquentés par les communautés expatriées.

Les Français de passage sont invités à s’enregistrer sur le fil d’Ariane, afin de recevoir les alertes concernant l’Irak.

Pour rappel, l’intégralité du territoire irakien est formellement déconseillée aux voyageurs (en rouge sur la carte des conseils aux voyageurs).

