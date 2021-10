Les "lobbyistes" américains veulent pousser l’Irak dans les bras d’Israël

« Nous ferons pression pour la paix avec Israël jusqu'à ce que nos dirigeants agissent » (Sahar al-Taï, directrice de recherches au ministère de la Culture à Bagdad et militante féministe)

Par Alexandre Aoun (revue de presse : Sputnik – 29/9/21)*

Un think tank américain a organisé une réunion au Kurdistan irakien, plaidant pour une normalisation des rapports israélo-irakiens. Or pour l’heure, seuls les Kurdes ont des relations économiques et géopolitiques (officieuses) avec l’État hébreu.

Après l’armée, c’est au tour de la société civile américaine de s’ingérer dans les affaires irakiennes. Le cercle de réflexion américain Center for Peace Communications (CPC) prône une normalisation des relations entre les États arabes et Israël. L’officine a organisé le 24 septembre une conférence réunissant pas moins de 300 intellectuels, journalistes et activistes indépendants chiites et sunnites dans la ville d’Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan. L’objectif était d’initier un rapprochement entre l’État hébreu et l’Irak.

Le président de l’organisation, Joseph Braude, expert américain d’origine irakienne, multiplie les colloques, débats, réunions et autres congrès pour promouvoir un partenariat inclusif avec Israël au Moyen-Orient. Comme plusieurs de ses collègues, il travaille au Washington Institute for Near East Policy (Winep), un important institut de recherche financé par un puissant lobby pro-israélien et anti-iranien, l’American Israel Public Affairs Committee (Aipac). D’ailleurs, selon Le Monde diplomatique, le Winep ne serait rien d'autre qu'une branche de l'Aipac.

Ceci expliquerait donc cela. Tweetant sur l’événement d’Erbil, une des membres du think tank, la journaliste et chroniqueuse américano-syrienne Hayvi Bouzo, a été plus que claire: "La paix avec Israël est devenue la demande des peuples du Moyen-Orient […] car la grande majorité a été libérée de l'idéologie de l'axe iranien de destruction et de terrorisme."