Mojtaba Khamenei, Pharaon & Haman ou “le coup de grâce” à venir

Par IntelSky (revue de presse - 20 mars 2026)*

Mojtaba Khamenei lance le “Nouvel An de la Résistance” et dévoile ses sorties secrètes dans les rues… tandis que Téhéran se prépare à la “promesse de Dieu” contre le Pharaon et Haman (Trump et Netanyahu). — Talal Nahle

Rapport stratégique et opérationnel (vendredi 20 mars 2026 | Vingt-et-unième jour)

Ce vingt-et-unième jour de guerre coïncide avec l’arrivée du Nouvel An iranien (1405 SH), la fête de Nowruz et la fête de l’Aïd al-Fitr. À ce stade critique, alors que la région est au bord du gouffre après une nuit de bombes anti-bunker et de tergiversations américaines, le nouveau Guide suprême, Seyyed Mojtaba Khamenei, a publié une déclaration exhaustive alliant profondeur idéologique, transparence politique et planification économique.

Cette déclaration n’estt pas un simple message de vœux, mais un “document d’État” où le Guide suprême révèle les secrets des trois guerres menées par l’Iran en l’espace d’une seule année. Il a également fait part de la surprise suscitée par ses incursions secrètes dans les rues pour prendre le pouls de la population, concluant sa déclaration par une prophétie coranique qui place Trump et Netanyahu dans les rôles du “Pharaon et d’Haman”, attendent une défaite inévitable.

Voici une analyse détaillée et panoramique de la déclaration du Guide suprême et de sa corrélation directe avec les développements sur le terrain :

1. Trois guerres… Échec des services du renseignement et l’illusion du renversement

Le Guide suprême a révélé trois opérations de ciblage consécutives contre l’Iran en moins d’un an, soulignant l’échec stratégique de ses ennemis :

La guerre “Khordad” (juin 2025) : une attaque israélo-américaine pendant les négociations, qui a entraîné le martyre de commandants, de scientifiques et d’environ 1 000 citoyens. L’ennemi a parié que le peuple renverserait le régime en deux jours, mais la “détermination de la résistance et l’intelligence du peuple” ont déjoué le complot et contraint l’ennemi à implorer grâce à des médiateurs.

Le coup d’État de “Dey” (janvier 2026) : une tentative d’exploiter la crise économique pour renverser le régime de l’intérieur. Le Guide suprême l’a qualifié de “tragédie” qui a fait plus de morts que la guerre précédente.

La guerre actuelle (la troisième guerre imposée) : Lancée avec l’assassinat de l’ancien Guide suprême (Seyyed Ali Khamenei) et de commandants militaires, dans le but de déstabiliser et démanteler l’Iran. Cependant, le peuple “a transformé les barricades en ligne de défense”, semant la confusion chez l’ennemi (Trump), qui patauge actuellement dans ses “absurdités et contradictions” en raison d’une faiblesse cognitive face à la résilience de la rue.

2. Le Guide parmi son peuple… Transparence économique et “économie de résistance”

Dans une démarche sans précédent pour un dirigeant iranien, Seyyed Mojtaba a révélé son approche pour gérer la crise économique :

Incursions secrètes dans les rues : Il a annoncé avoir pris des taxis incognito, écoutant les critiques des gens à l’égard des instances économiques et administratives dans les rues de Téhéran, considérant cette méthode “plus efficace que les questionnaires”.

Remède économique : S’appuyant sur ce pouls de l’opinion publique, il a annoncé le lancement prochain d’un plan de redressement complet, soutenu par des experts.

Slogan du Nouvel An : Suivant les traces de son père, il a lancé le slogan : “L’économie de la résistance à l’ombre de l’unité nationale et de la sécurité nationale”, soulignant que la garantie des moyens de subsistance du peuple est l’arme la plus puissante dans une guerre économique.

3. Le voisinage régional… Dénoncer les “opérations sous faux drapeau” et unir les fronts

Le Guide suprême s’est adressé aux pays voisins en leur adressant des messages fermes pour mettre un terme à toute tentative de discorde :

Rejet des frappes contre la Turquie et Oman : Il a catégoriquement nié que l’Iran ait mené des attaques aux abords de la Turquie et d’Oman, les qualifiant de “tromperie de l’ennemi sioniste utilisant des tactiques de faux drapeau” pour créer une fracture entre Téhéran et ses voisins. (correspondant parfaitement à notre analyse précédente concernant le drone “Lucas” cloné).

Rapprochement avec les pays voisins : Il a appelé l’Afghanistan et le Pakistan à surmonter leurs différends, se déclarant prêt à prendre l’initiative et mettant l’accent sur les points communs religieux et stratégiques contre “l’arrogance mondiale”, et a rappelé l’amour de son père martyr pour le Pakistan.

4. La prophétie coranique... La fin de Pharaon (Trump) et de Haman (Netanyahu)

Le Guide suprême a conclu sa déclaration par une citation coranique revêtant une profonde signification stratégique et idéologique :

“Et Nous avons voulu faire le bien des opprimés sur terre, en faire des exemples et des héritiers. Les établir sur terre, et montrer à Pharaon, à Haman et à leurs armées ce qu’ils craignent d’eux”.

Lecture politique : Il ne s’agit pas simplement d’une supplication. C’est une évaluation des résultats. Le Guide suprême place Trump dans la catégorie des “Pharaons” (possédant une puissance militaire écrasante et l’arrogance), et Netanyahu dans celle des “Haman” (le stratège et le ministre qui embellit les mauvaises actions du Pharaon).

Ce qu’ils redoutaient : Le verset affirme que la fin des tyrans viendra de la main des “opprimés” (l’Axe de la Résistance), et que les pires craintes de l’alliance occidentale (l’effondrement d’Israël, perte de l’hégémonie, et peut-être la grande guerre énergétique) se concrétiseront sous leurs yeux.

5. Le terrain et la déclaration

Le Hezbollah détruit le Merkava : Poursuivant avec la détermination des “opprimés”, le Hezbollah a détruit deux chars Merkava supplémentaires (portant le total à 26), prouvant que l’incursion israélienne est vouée à l’échec.

Opposition budgétaire au Congrès : La requête du Pentagone de 200 milliards de dollars se heurte à une opposition farouche, confirmant que les déboires financiers et politiques du “Pharaon”.

Panique sur le marché de l’énergie : les contrats à terme sur le Brent ont bondi à 110,88 dollars, et l’Arabie saoudite a averti que le prix du baril de pétrole pourrait atteindre 180 dollars si le choc énergétique se prolonge, prouvant ainsi que l’Iran passe d’un “État sanctionné” à un “État imposant des sanctions via Ormuz”.

Conclusion et synthèse

Nous sommes confrontés à un scénario dépassant les tactiques militaires au profit d’une “lutte existentielle pour la survie”. La déclaration de Seyyed Mojtaba Khamenei a réduit à néant le pari de Trump et de Netanyahu sur le chaos politique interne. Un dirigeant qui descend dans la rue incognito pour parler franchement à son peuple des pertes et erreurs économiques ne risque pas de voir son régime renversé par des missiles B-1B.

À l’inverse, Trump est ballotté entre la requête de 200 milliards de dollars auprès du Congrès, une Europe qui rejette sa guerre et une économie mondiale chancelante.

Réponse attendue sous peu

L’Iran, qui rejette les messages américains de “retrait imminent” (comme indiqué dans le rapport précédent), se prépare à porter le “grand coup de grâce” (que redoutent le plus Pharaon et Haman). Il s’agira soit d’un blocus total et sans précédent du détroit, entraînant une récession économique mondiale immédiate, soit d’un coup fatal porté à l’infrastructure militaire d’Israël, le forçant à capituler. Les heures à venir incarneront l’“économie de la résistance” grâce à la carte pétrolière, la plus puissante des armes contre l’Arrogance.

*Source : IntelSky

Traduit par Spirit of Free Speech