J'ai été à l'initiative des actions menées par la Commission de surveillance et de réforme du gouvernement pour examiner les dépenses de la défense, en particulier les contrats attribués à des entreprises comme Halliburton, et veiller à ce que l'argent des contribuables ne soit pas gaspillé ou détourné au profit de particuliers. Au cours de cette période, j'ai prononcé de nombreux discours en séance plénière pour dénoncer l'absence de responsabilisation dans les processus d'approvisionnement de l'armée américaine, et j'ai exigé des audits exhaustifs.

J'ai été à l'initiative des actions menées par la Commission de surveillance et de réforme du gouvernement pour examiner les dépenses de la défense, en particulier les contrats attribués à des entreprises comme Halliburton, et veiller à ce que l'argent des contribuables ne soit pas gaspillé ou détourné au profit de particuliers. Au cours de cette période, j'ai prononcé de nombreux discours en séance plénière pour dénoncer l'absence de responsabilisation dans les processus d'approvisionnement de l'armée américaine, et j'ai exigé des audits exhaustifs.

J'ai été à l'initiative des actions menées par la Commission de surveillance et de réforme du gouvernement pour examiner les dépenses de la défense, en particulier les contrats attribués à des entreprises comme Halliburton, et veiller à ce que l'argent des contribuables ne soit pas gaspillé ou détourné au profit de particuliers. Au cours de cette période, j'ai prononcé de nombreux discours en séance plénière pour dénoncer l'absence de responsabilisation dans les processus d'approvisionnement de l'armée américaine, et j'ai exigé des audits exhaustifs.

2003-2007 : J'ai été à l'initiative des actions menées par la Commission de surveillance et de réforme du gouvernement pour examiner les dépenses de la défense, en particulier les contrats attribués à des entreprises comme Halliburton, et veiller à ce que l'argent des contribuables ne soit pas gaspillé ou détourné au profit de particuliers. Au cours de cette période, j'ai prononcé de nombreux discours en séance plénière pour dénoncer l'absence de responsabilisation dans les processus d'approvisionnement de l'armée américaine, et j'ai exigé des audits exhaustifs.

2003-2007 : J'ai été à l'initiative des actions menées par la Commission de surveillance et de réforme du gouvernement pour examiner les dépenses de la défense, en particulier les contrats attribués à des entreprises comme Halliburton, et veiller à ce que l'argent des contribuables ne soit pas gaspillé ou détourné au profit de particuliers. Au cours de cette période, j'ai prononcé de nombreux discours en séance plénière pour dénoncer l'absence de responsabilisation dans les processus d'approvisionnement de l'armée américaine, et j'ai exigé des audits exhaustifs.

2003-2007 : J'ai été à l'initiative des actions menées par la Commission de surveillance et de réforme du gouvernement pour examiner les dépenses de la défense, en particulier les contrats attribués à des entreprises comme Halliburton, et veiller à ce que l'argent des contribuables ne soit pas gaspillé ou détourné au profit de particuliers. Au cours de cette période, j'ai prononcé de nombreux discours en séance plénière pour dénoncer l'absence de responsabilisation dans les processus d'approvisionnement de l'armée américaine, et j'ai exigé des audits exhaustifs.

2003-2007 : J'ai été à l'initiative des actions menées par la Commission de surveillance et de réforme du gouvernement pour examiner les dépenses de la défense, en particulier les contrats attribués à des entreprises comme Halliburton, et veiller à ce que l'argent des contribuables ne soit pas gaspillé ou détourné au profit de particuliers. Au cours de cette période, j'ai prononcé de nombreux discours en séance plénière pour dénoncer l'absence de responsabilisation dans les processus d'approvisionnement de l'armée américaine, et j'ai exigé des audits exhaustifs.

J'ai vivement incité le Congrès à enquêter sur les milliards de dollars dépensés pour des projets de “reconstruction” en Irak qui n'ont jamais vu le jour ou ont été mal gérés. J'ai constamment plaidé en faveur de mesures de transparence et de contrôle plus strictes, dénonçant les conséquences désastreuses des dépenses incontrôlées dans les zones de conflit.

J'ai vivement incité le Congrès à enquêter sur les milliards de dollars dépensés pour des projets de “reconstruction” en Irak qui n'ont jamais vu le jour ou ont été mal gérés. J'ai constamment plaidé en faveur de mesures de transparence et de contrôle plus strictes, dénonçant les conséquences désastreuses des dépenses incontrôlées dans les zones de conflit.

J'ai vivement incité le Congrès à enquêter sur les milliards de dollars dépensés pour des projets de “reconstruction” en Irak qui n'ont jamais vu le jour ou ont été mal gérés. J'ai constamment plaidé en faveur de mesures de transparence et de contrôle plus strictes, dénonçant les conséquences désastreuses des dépenses incontrôlées dans les zones de conflit.

2009-2012 : J'ai vivement incité le Congrès à enquêter sur les milliards de dollars dépensés pour des projets de “reconstruction” en Irak qui n'ont jamais vu le jour ou ont été mal gérés. J'ai constamment plaidé en faveur de mesures de transparence et de contrôle plus strictes, dénonçant les conséquences désastreuses des dépenses incontrôlées dans les zones de conflit.

2009-2012 : J'ai vivement incité le Congrès à enquêter sur les milliards de dollars dépensés pour des projets de “reconstruction” en Irak qui n'ont jamais vu le jour ou ont été mal gérés. J'ai constamment plaidé en faveur de mesures de transparence et de contrôle plus strictes, dénonçant les conséquences désastreuses des dépenses incontrôlées dans les zones de conflit.

2009-2012 : J'ai vivement incité le Congrès à enquêter sur les milliards de dollars dépensés pour des projets de “reconstruction” en Irak qui n'ont jamais vu le jour ou ont été mal gérés. J'ai constamment plaidé en faveur de mesures de transparence et de contrôle plus strictes, dénonçant les conséquences désastreuses des dépenses incontrôlées dans les zones de conflit.

2009-2012 : J'ai vivement incité le Congrès à enquêter sur les milliards de dollars dépensés pour des projets de “reconstruction” en Irak qui n'ont jamais vu le jour ou ont été mal gérés. J'ai constamment plaidé en faveur de mesures de transparence et de contrôle plus strictes, dénonçant les conséquences désastreuses des dépenses incontrôlées dans les zones de conflit.