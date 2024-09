Le nouveau « Pacha de Gaza » d’Israël

(Crédit photo : The Cradle)

La nomination par Tel-Aviv d'un haut responsable militaire pour gérer les affaires civiles de Gaza est une tentative stratégique israélienne de façonner une réalité post-conflit et d'éviter un accord de cessez-le-feu.

Par Ibrahim Al Madhoum (revue de presse : The Cradle – 5 septembre 2024)*

Dans le cadre d'une stratégie à long terme visant à exercer un plus grand contrôle sur Gaza, l'armée d'occupation israélienne a nommé la semaine dernière Elad Goren au poste de premier « chef de l'effort humanitaire et civil dans la bande de Gaza ». Ce nouveau rôle, axé sur la gestion des affaires civiles à Gaza, soulève d'importantes questions sur les intentions de Tel-Aviv et sa vision de l'avenir de l'enclave décimée et assiégée.

La nomination de Goren intervient alors que la guerre brutale contre Gaza, qui entre dans son 11e mois, a non seulement mis à l'épreuve la résilience de l'armée d'occupation, mais a également entraîné des répercussions importantes et continues sur le terrain.

Gérer la crise créée par Israël

La création de ce nouveau poste au sein de l'unité du Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) du ministère de la Défense représente un changement notable dans l'approche d'Israël à l'égard de Gaza, indiquant un mouvement vers une gestion plus directe des affaires civiles dans la bande.

Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus vaste de l’occupation israélienne visant à renforcer son emprise sur Gaza tout en essayant de remodeler la dynamique politique pour réduire l’influence du Hamas. Une stratégie similaire de division pour mieux régner a été employée en Cisjordanie pour semer la discorde entre l’Autorité palestinienne (AP) au pouvoir et les factions de la résistance.

Le rôle de Goren consiste à gérer l'aide humanitaire, à superviser le fonctionnement des postes frontières, à restaurer les infrastructures détruites par les Israéliens et à coordonner les efforts avec les organisations d'aide internationales. En outre, sa nomination s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État d'occupation pour établir un nouveau cadre de gestion du passage de Rafah avec l'Égypte, point d'accès essentiel de Gaza au monde extérieur, déjà soumis à un strict blocus israélien.

Selon l' armée d'occupation , le nouveau rôle sera de « s'occuper de l'intégration et de la mise en œuvre de l'effort humanitaire dans la bande de Gaza et de la coordination avec la communauté internationale, d'une manière qui permettra la mise en œuvre de l'effort humanitaire tout en préservant les intérêts de sécurité de l'État d'Israël ».

Dimensions stratégiques de l’installation de Goren

Plutôt que de s'attaquer à la crise humanitaire urgente dans la bande de Gaza, provoquée par l'assaut militaire brutal mené depuis dix mois par l'armée d'occupation, la nomination de Goren devrait être considérée comme une décision stratégique d'Israël visant à consolider sa présence et son influence à Gaza.

En plaçant un haut responsable militaire (Goren a été promu général de brigade) à la tête des affaires civiles, Israël signale son intention de maintenir un contrôle direct sur l’administration de Gaza, transformant potentiellement la région en une zone de gouvernance militaire indirecte « pour les années à venir ».

Cette décision s’inscrit dans la stratégie plus large du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu visant à affaiblir le Hamas et à favoriser une structure de gouvernance alternative plus adaptée aux intérêts israéliens. Cette approche n’est toutefois pas sans poser de problèmes.

La complexité de la gestion de la population palestinienne traumatisée et déplacée de Gaza, conjuguée à une surveillance et une pression internationales croissantes, compliquera les efforts de Tel-Aviv pour affirmer son contrôle. En outre, la résistance persistante des factions palestiniennes et de leurs alliés régionaux demeure un obstacle redoutable à toute tentative de modifier le statu quo.

Résistance aux projets de gouvernance de Gaza

Le conflit sur plusieurs fronts a en effet eu des conséquences néfastes sur l'armée israélienne, qui a subi des pertes importantes lors des confrontations avec les groupes de résistance palestiniens et des combats dans le nord avec le Hezbollah. Cette usure souligne la difficulté d'Israël à atteindre ses objectifs militaires déclarés, une nouvelle escalade étant probable après la récente vague d'assassinats de personnalités. Les mouvements de résistance palestiniens pourraient tirer parti de l'usure des troupes israéliennes pour renforcer leurs capacités et contrer les projets de Tel-Aviv de contrôle permanent de Gaza.

De plus, Israël a du mal à obtenir le soutien international pour ses actions à Gaza, une situation encore compliquée par la montée des troubles intérieurs due au refus du gouvernement Netanyahu de négocier un accord de cessez-le-feu avec le Hamas qui retirerait les troupes israéliennes du territoire.

La résistance palestinienne doit donc se concentrer sur la défense des intérêts internationaux, en soulignant les violations israéliennes et en galvanisant l’opinion mondiale pour accroître la pression diplomatique sur Israël afin qu’il se retire complètement de la bande de Gaza. Le renforcement de l’unité nationale entre les factions palestiniennes est également crucial ; un front uni est vital pour contrer efficacement les efforts d’Israël visant à fragmenter la société palestinienne et à affaiblir la résistance.

Plusieurs scénarios pourraient émerger suite aux dernières mesures prises par l’État occupant pour mettre en œuvre ses plans d’après-guerre pour Gaza. Si les efforts diplomatiques échouent ou si aucun accord de cessez-le-feu n’est conclu, Gaza pourrait connaître des confrontations militaires accrues alors qu’Israël cherche à imposer de nouvelles réalités et un nouveau mode de gouvernance.

Dans un tel cas, la résistance palestinienne devrait intensifier ses opérations militaires et renforcer la coordination entre les factions pour contrer efficacement les stratégies israéliennes.

Par ailleurs, si la résistance palestinienne parvient à mobiliser l’opinion internationale, une pression diplomatique accrue pourrait contraindre Israël à mettre un terme à ses projets militaires à Gaza. Ce scénario pourrait conduire à un cessez-le-feu soutenu par des garanties internationales, empêchant Israël de revenir à sa politique antérieure.

Stratégie politique avec pression armée

Toutefois, le conflit et le blocus en cours pourraient aggraver la crise humanitaire à Gaza, ce qui poserait de nouveaux problèmes à la résistance en termes de satisfaction des besoins fondamentaux de la population. La résolution de cette crise nécessiterait une coopération étroite avec les organisations internationales afin d'atténuer l'impact sur les civils.

La nomination d'Elad Goren à la tête de l'effort « humanitaire et civil » à Gaza est une indication claire de l'intention stratégique d'Israël de renforcer son contrôle sur la bande de Gaza et de saper la résistance. Il est plus que probable que cette décision se heurtera à une résistance palestinienne accrue, comme nous l'avons vu dans les couloirs de Philadelphie et de Netzarim.

Il est essentiel que la résistance continue de renforcer sa capacité opérationnelle tout en intensifiant ses efforts diplomatiques pour contrecarrer toute tentative israélienne d’imposer un nouvel ordre à Gaza. Il est essentiel de favoriser l’unité nationale et de maintenir le soutien populaire parmi les Palestiniens pour faire face à ces menaces.

En fin de compte, la résistance palestinienne reste un facteur clé pour faire échouer les projets israéliens d’occupation et de gouvernance permanentes de Gaza. Aucune colonisation ni stratégie militaire ne réussira tant que les Palestiniens resteront pleinement engagés à défendre leur terre et leurs droits.

*Source : The Cradle

