Pourquoi le viol des Palestiniens est une pratique militaire israélienne légitime

Capture d’écran de la vidéo diffusé par la chaîne israélienne Channel 12 montrant des soldats abusant sexuellement d’un prisonnier palestinien à la prison de Sde Teiman, au nord de Gaza, le 7 août 2024 (Reuters)

Par Joseph Massad (revue de presse : ISM-France - 12 août 2024)*

Le scandale de la torture sexuelle israélienne, au cours duquel neuf soldats ont été arrêtés le 29 juillet pour avoir semble-t-il torturé physiquement et sexuellement des prisonniers palestiniens, a été présenté dans les médias occidentaux comme une déviation des méthodes de torture habituelles d’Israël.

L’idée est que les tortionnaires israéliens de prisonniers palestiniens ne les soumettent généralement pas au viol.

Quatre des soldats arrêtés ont été libérés plus tard à la suite d’émeutes généralisées.

Le département d’État américain, vraisemblablement consterné par de telles tortures, a qualifié d’« horrible » une vidéo montrant le viol présumé et a insisté sur le fait qu’« il devrait y avoir une tolérance zéro pour les abus sexuels, le viol de tout détenu, point final… S’il y a des détenus qui ont été agressés sexuellement ou violés, le gouvernement d’Israël, l’armée israélienne, doivent enquêter pleinement sur ces actes et tenir toute personne responsable responsable dans toute la mesure de la loi ».

La Maison Blanche, qui n’est sans doute pas non plus au courant des abus commis sur les prisonniers politiques détenus dans les cachots américains, est restée calme mais a jugé « profondément préoccupantes » les informations faisant état de tortures sexuelles perpétrées par Israël.

L’Union européenne a emboîté le pas et s’est déclarée « gravement préoccupée ».

Mais ce n’est pas vraiment une nouveauté dans la cruauté du régime colonial israélien. L’armée israélienne a systématiquement recours à la torture physique et sexuelle contre les Palestiniens depuis au moins 1967, comme l’ont révélé des groupes de défense des droits de l’homme il y a des années.

En effet, le sadisme caractérise le traitement infligé aux Palestiniens par les colons sionistes depuis les années 1880, comme s’en sont plaints même les dirigeants sionistes à l’époque.

Ce sadisme et la torture sexuelle qui l’accompagne souvent trouvent leurs racines non seulement dans l’orgueil colonial européen, mais aussi dans les vues orientalistes selon lesquelles les Arabes « ne comprennent que la force » et seraient plus sensibles à la torture sexuelle que les Européens blancs.

Pratique ordinaire

L’arrestation par l’armée israélienne des soldats dévoyés qui auraient violé collectivement le prisonnier palestinien a provoqué l’indignation des Israéliens de droite, qui constituent la majorité de l’électorat.

Des dizaines d’entre eux, accompagnés de membres de la Knesset israélienne, ont tenté de prendre d’assaut deux installations militaires et un bâtiment judiciaire où les soldats étaient détenus, dans l’intention de les libérer.

Plusieurs ministres du gouvernement israélien ont également défendu le viol de prisonniers palestiniens comme étant « légitime ».

À la télévision matinale israélienne, des présentateurs et des analystes ont discuté de la meilleure façon d’organiser le viol de prisonniers palestiniens, critiquant uniquement la manière « désorganisée » dont il était mené.

Si de telles discussions peuvent paraître ordinaires en Israël, les observateurs occidentaux feignent d’être choqués.

Cette réaction survient alors même que l’organisation israélienne de défense des droits de l’homme B’Tselem a rapporté qu’Israël mène depuis octobre dernier une politique de maltraitance et de torture systématiques des prisonniers, soumettant les détenus palestiniens à des actes de violence, notamment des abus sexuels.

L’un des violeurs israéliens présumés a été invité, masqué, sur la chaîne de télévision israélienne 14 pour défendre les viols. Il a ensuite publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il se démasque, exprimant sa fierté pour son unité et le traitement qu’elle réserve aux Palestiniens.

Pendant ce temps, la couverture télévisée israélienne a réclamé la tête de celui qui a divulgué la vidéo du viol aux groupes de défense des droits de l’homme, le qualifiant de « traître » à Israël.

Torture racialisée

Israël n’est pas le seul à pratiquer de telles pratiques.

Après les révélations de 2004 sur la torture physique et sexuelle systématique infligée par les Américains à des prisonniers irakiens à la prison d’Abou Ghraib en 2003, le journaliste américain Seymour Hersh a révélé que l’idée selon laquelle « les Arabes sont particulièrement vulnérables à l’humiliation sexuelle est devenue un sujet de débat parmi les conservateurs pro-guerre de Washington dans les mois précédant l’invasion de l’Irak en mars 2003 ».

Selon Hersh, les néoconservateurs américains ont appris l’existence de cette « vulnérabilité » grâce au célèbre livre de 1973 de l’orientaliste israélien Raphael Patai, The Arab Mind.

Hersh a cité une source qui se référait au livre comme à « la bible des néoconservateurs sur le comportement arabe ». La source a en outre affirmé que dans les discussions des néoconservateurs, deux thèmes ont émergé : « Premièrement, que les Arabes ne comprennent que la force et, deuxièmement, que la plus grande faiblesse des Arabes est la honte et l’humiliation ».

Hersh poursuit ses révélations :

« Le consultant du gouvernement a déclaré qu’il y avait peut-être un objectif sérieux, au départ, derrière l’humiliation sexuelle et les photos posées. On pensait que certains prisonniers feraient n’importe quoi – y compris espionner leurs compagnons – pour éviter la diffusion des photos honteuses à leur famille et à leurs amis. Le consultant du gouvernement a déclaré : “On m’a dit que le but des photos était de créer une armée d’informateurs, des gens que vous pourriez réinsérer dans la population.” L’idée était qu’ils seraient motivés par la peur d’être exposés et qu’ils recueilleraient des informations sur les actions insurrectionnelles à venir, a déclaré le consultant. Si c’était le cas, cela n’a pas été efficace ; l’insurrection a continué de croître. »

Cette torture racialisée est emblématique des cultures impériales, à la fois aujourd’hui et tout au long de l’histoire. Voici un de ces articles :

« Les types de torture employés sont variés. Ils comprennent les coups de poing et les coups de bottes… ainsi que l’utilisation de cannes pour battre et fouetter à mort. Ils comprenaient également… la pénétration du rectum des victimes avec des cannes, puis le déplacement de la canne de gauche à droite, d’avant en arrière. Ils comprenaient également la pression sur les testicules avec les mains et les presser jusqu’à ce que la victime perde connaissance à cause de la douleur et jusqu’à ce qu’ils [les testicules] soient tellement enflés que la victime ne soit plus capable de marcher ou de bouger sauf en portant ses jambes une à la fois… Ils comprenaient également le fait d’affamer les chiens, puis de les provoquer et de les pousser à dévorer sa chair et à manger ses cuisses. Ils comprenaient également le fait d’uriner sur le visage des victimes… [Une autre forme de torture incluait] la sodomie par des soldats, car il semble que cela ait été fait à un certain nombre de personnes. »

Cet article décrit, dans des termes presque identiques, ce que les prisonniers irakiens ont vécu en 2003 aux mains des Américains et ce que les prisonniers palestiniens vivent depuis 1967 dans les prisons d’Israël.

Rédigé en août 1938, il détaille la manière dont les soldats britanniques et juifs sionistes ont traité les révolutionnaires palestiniens pendant la révolte anticoloniale palestinienne des années 1930.

Son auteur, Subhi al-Khadra, était un prisonnier politique palestinien détenu à la prison d’Acre. Il a eu connaissance des tortures de ces prisonniers, qui avait eu lieu à Jérusalem, après leur transfert à Acre. Ils lui ont raconté leurs expériences et lui ont montré les signes physiques de torture sur leur corps.

En ce qui concerne les motivations des tortionnaires britanniques, Khadra conclut :

« Il ne s’agit pas d’une enquête au cours de laquelle des méthodes violentes sont utilisées. Non. Il s’agit d’une vengeance et d’une libération des instincts les plus sauvages et les plus barbares et de l’esprit saturé de haine de ces rustres envers les musulmans et les arabes. Ils veulent torturer pour le plaisir de torturer et pour satisfaire leur appétit de vengeance, pas pour une enquête ou pour révéler des crimes. »

Le rapport a été publié dans la presse arabe et envoyé aux membres du parlement britannique.

Un « phénomène uniforme »

Le mélange de sexe et de violence dans un contexte impérial américain (ou européen ou israélien) caractérisé par le racisme et le pouvoir absolu est un phénomène uniforme.

Pendant la « première » guerre du Golfe, de 1990 à 1991, les pilotes de chasseurs et de bombardiers américains passaient des heures à regarder des films pornographiques pour se mettre dans l’ambiance du bombardement massif qu’ils allaient mener en Irak.

Au Vietnam, le viol des femmes guérilleros vietnamiennes par des soldats américains n’a pas seulement été normalisé pendant l’invasion et l’occupation américaines du pays, mais faisait même partie des instructions d’exercices de l’armée américaine.

Le même paradigme orientaliste et sexiste qui sous-tend les attitudes israéliennes envers les prisonniers palestiniens régnait en maître aux yeux des Américains au Vietnam.

En effet, le viol des femmes palestiniennes par les Israéliens est devenu une arme pendant la guerre de 1948 et après, motivé par un racisme sadique similaire.

Les tortures et les abus sexuels commis par Israël sur des hommes et des femmes palestiniens sont également monnaie courante en Cisjordanie et à Gaza depuis 10 mois, comme l’ont signalé les Nations Unies et des groupes de défense des droits de l’homme.

Prétendre que l’armée israélienne est une « armée morale », ou même « l’armée la plus morale du monde », comme se vante souvent le racisme israélien, n’est rien d’autre qu’une énième manoeuvre de relations publiques pour dissimuler les crimes génocidaires d’Israël contre le peuple palestinien.

Alors que tuer et violer des Palestiniens et voler leurs terres et leur pays est une stratégie sioniste permanente depuis 1948, les appels du Département d’État américain à Israël de mener lui-même une « enquête » ne peuvent pas faire grand-chose.

Les conclusions de l’armée israélienne concernant le viol collectif récemment révélé d’un prisonnier palestinien réaffirmeront probablement le droit d’Israël à se défendre tout en respectant les principes moraux et juridiques les plus nobles, ces mêmes principes moraux et juridiques qui ont permis à Israël depuis 1948 de déraciner et d’opprimer tout un peuple en toute impunité.

Joseph Massad est professeur de politique arabe moderne et d'histoire intellectuelle à l'université Columbia de New York. Il est l'auteur de nombreux livres et articles universitaires et journalistiques. Il a notamment publié Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan, Desiring Arabs, The Persistence of the Palestinian Question : Essays on Zionism and the Palestinians, et plus récemment Islam in Liberalism. Ses livres et articles ont été traduits dans une douzaine de langues

*Source : ISM-France

Article original en anglais sur Middle East Eye / Traduction MR