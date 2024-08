Guerre de Gaza : plus d’un millier de militaires israéliens blessés chaque mois

Par la rédaction d’Al-Manar (14 août 2024)*

L’armée d’occupation israélienne a révélé au cours des dernières heures, les chiffres sur les pertes humaines qu’elle a subies dans la bande de Gaza, notamment le nombre de morts, de blessés et de traumatismes psychologiques.

Selon les données officielles, le département de réhabilitation du ministère israélien de la Guerre a accueilli 10.056 soldats blessés depuis le début de la guerre le 7 octobre, à raison de plus d’un millier de nouveaux blessés chaque mois.

Un communiqué du ministère a précisé que plus de 3 700 blessés souffrent de blessures aux membres, dont 192 blessés à la tête, 168 blessés aux yeux, 690 blessés à la moelle épinière et 50 ont été amputés des membres. Ils sont soignés dans le département de réadaptation.

L’Autorité israélienne de radiodiffusion a déclaré qu’il ressort clairement des données que plus d’un millier de nouveaux blessés sont reçus chaque mois à cause des combats en cours à Gaza.

Elle a déclaré que 35 % des soldats blessés souffrent d’anxiété, de dépression et de troubles de stress post-traumatique, et 37 % souffrent de blessures aux membres.

L’autorité a ajouté que 68% des soldats blessés sont des soldats de réserve, dont la plupart sont jeunes : 51% entre 18 et 30 ans et 31% entre 30 et 40 ans. Elle a ajouté qu’environ 28 % de tous les blessés ont déclaré que la capacité d’adaptation mentale était leur principale blessure.

Le chef de l’Organisation des handicapés de l’armée d’occupation, Idan Kleiman, a souligné que « le gouvernement fait preuve d’une grande incapacité dans sa gestion des blessés de l’armée, et cette incapacité équivaut à de la criminalité, car le gouvernement ne lève pas le petit doigt pour améliorer leur situation ».

Cette crise des blessés a conduit à un mécontentement croissant parmi les blessés contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, car un certain nombre de soldats soignés au service de réadaptation de l’hôpital Hadassah de Jérusalem refusent de le rencontrer depuis des mois.

Le bilan des morts de l’armée d’occupation israélienne s’est aussi alourdi dans les combats qu’elle mène contre la résistance palestinienne dans la bande de Gaza. Selon les médias israéliens, il équivaut à la taille d’une brigade militaire.

*Source : Al-Manar via Qwant