Netanyahu: La guerre continue « pour atteindre ses objectifs »

- Le New York Times a déclaré que de hauts généraux de l'armée veulent un cessez-le-feu à Gaza, même si cela signifie le maintien du Hamas au pouvoir

Par Abdel Raouf Arnaout (revue de presse: Anadolu – 2 juillet 2024)*

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté mardi, ce qu'un journal américain a rapporté concernant la possibilité que Tel Aviv mette fin à sa guerre contre Gaza alors que le Hamas dirige la bande, et a souligné la nécessité d'atteindre les objectifs de cette guerre.

C'est ce qui ressort d'une vidéo publiée par Netanyahu sur X, après que le journal « New York Times » a fait savoir que les plus hauts généraux israéliens veulent instaurer un cessez-le-feu à Gaza, même si cela signifie maintenir le Hamas au pouvoir pour le moment.

Le journal poursuit : "Étant donné qu’ils ne sont pas équipés pour poursuivre les combats après la plus longue guerre qu’Israël ait menée depuis des décennies, les généraux pensent également que leurs forces ont besoin de temps pour se rétablir en cas de guerre terrestre contre le Hezbollah".

Et d'ajouter: "La trêve avec le Hamas pourrait également faciliter la conclusion d'un accord avec le Hezbollah, selon les généraux, dont la plupart ont parlé sous couvert d'anonymat pour discuter de ces questions sécuritaires".

Netanyahu a répondu comme suit: "Des sources anonymes informent le New York Times qu’Israël sera prêt à mettre fin à la guerre avant d’avoir atteint tous ses objectifs. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais je suis ici pour le dire sans équivoque: Cela n'arrivera pas, et nous ne mettrons pas fin à la guerre tant que nous n'aurons pas atteint tous ses objectifs, y compris l'élimination du Hamas et la libération de tous les otages".

"Nous ne nous soumettons pas aux esprits défaitistes, ni dans le New York Times ni ailleurs. Nous sommes plutôt imprégnés de l'esprit de victoire", selon ses dires.

Pour sa part, l'armée israélienne a déclaré sur X, en réponse à l'article du New York Times, être déterminée à continuer de se battre pour atteindre les objectifs de la guerre consistant à détruire les capacités militaires et gouvernementales du mouvement Hamas, libérer les personnes kidnappées et ramener les habitants du nord et du sud chez eux en toute sécurité.

"Jusqu'à présent, d'importants progrès ont été réalisés dans les combats à Gaza, et l'armée israélienne continuera à combattre le Hamas partout dans la bande de Gaza et à renforcer la préparation à la guerre dans le nord et les efforts défensifs sur toutes les frontières."

Citant l'analyste militaire israélien Amos Harel plus tôt mardi, "Haaretz" a rapporté: "L'armée israélienne a l'intention de mettre fin aux combats à Gaza, sans parvenir à un accord sur les otages (échange de prisonniers avec les factions palestiniennes à Gaza)."

"Comment convaincre l'opinion publique que le gouvernement et l'armée ont atteint une grande partie des objectifs de la guerre, même si le Hamas n'a pas été complètement vaincu et que 120 otages ne sont pas rentrés chez eux?", s'est-il interrogé.

L’autorité israélienne de la radiodiffusion a également déclaré, mardi, que la situation politique avait permis à l’armée de passer progressivement à la troisième phase des combats dans la bande de Gaza au cours du mois en cours.

Selon les déclarations précédentes des responsables israéliens, la troisième phase signifie passer d’un bombardement intensif aveugle à un bombardement ciblé.

La guerre menée par Israël contre Gaza, avec le soutien américain, depuis le 7 octobre dernier, a fait environ 125 000 morts et blessés Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus dans un contexte de destruction massive et de famine ayant coûté la vie à des dizaines d'enfants.

Tel Aviv poursuit cette guerre, ignorant les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant d'y mettre fin immédiatement, ainsi que les ordonnances de la Cour internationale de Justice de mettre fin à l'invasion de Rafah (sud), et de prendre des mesures pour prévenir les actes à caractère génocidaire et améliorer la situation humanitaire déplorable à Gaza.

Israël ignore également la demande du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, de délivrer des mandats d'arrêt contre son Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour leur responsabilité dans des « crimes de guerre » et des « crimes contre l'humanité » commis à Gaza.

Traduit de l'arabe par Malèk Jomni

*Source : Anadolu