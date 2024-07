Gaza-Palestine : 10 000 cadavres en attente d’identification

Par Dominique Delawarde (1er juillet 2024)

Au 29 juin, le bilan continue de s’alourdir. Le rapport quotidien du ministère de la Santé Palestinien fait état de 37 834 tués, 86,858 blessés auxquels s’ajouteraient 11 000 disparus.

Une polémique avait été ouverte en mai dernier par les Israéliens contestant le nombre des pertes palestiniennes et la proportion de femmes et d’enfants, jugés, selon eux, surévalués. L’ONU avait donc publié une nouvelle évaluation des pertes fondées sur les seuls corps formellement identifiés. Près de 10 000 cadavres en attente d’identification avaient été retirés des comptes pour calmer la fausse colère d’Israël, accusé de génocide devant la Cour Internationale de Justice.

En clair, il y avait bien 10 000 cadavres en attente d’identification, donc 10 000 tués, mais ils ne devaient plus apparaître au bilan tant qu’ils n’étaient pas formellement identifiés. Donc, ils n’étaient pas officiellement morts et cela allégeait d’autant le bilan des génocidaires. France Info, peu suspect de sympathie envers les Palestiniens, nous donne une explication assez claire de la situation des pertes. Selon le porte-parole de l’Organisation Mondiale de la Santé, Christian Lindmeier, la proportion de femmes et d'enfants pourraient donc être, à ce stade, revue quelque peu à la baisse, de 69% à 60%, ce qui reste très élevé. Le bilan global des tués identifiés et en cours d’identification restant, pour l’ONU, celui de 35 000 ( chiffre du 8 mai dernier).

https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/guerre-a-gaza-pourquoi-l-onu-a reevalue-le-nombre-de-femmes-et-d-enfants-palestiniens-tues-depuis-le-debut-du-conflit_6545498.html

Dans cette opération de contestation du bilan des pertes palestiniennes, Israël a réussi à semer le doute en jouant sur les corps en cours d’identification et à obtenir une légère réduction de la proportion de femmes et d’enfants tués. Tsahal serait donc un tout petit peu moins génocidaire qu’annoncé ce qui retarde le procès pour génocide devant la CIJ. Il faut aussi regarder 1 minute de vidéo de Chris Sidoti, expert australien indépendant, membre de la commission d’enquête de l’ONU sur Israël et Gaza déclarer à son auditoire onusien que l’Armée israélienne est l’une des plus criminelle au monde:

https://www.aljazeera.com/program/newsfeed/2024/6/19/the-israeli-army-is

one-of-the-most-criminal-in-the-world-says-un-expert

L’hypothèse préoccupante à considérer est désormais le lancement d’une éventuelle offensive d’Israël contre le Liban. Cette offensive pourrait embraser la région toute entière impliquer non seulement le Hezbollah, les Houtis, les milices chiites irakiennes, mais pourquoi pas la Syrie et l’Iran. Voir ce dernier point de situation de terrain dans la région (10 minutes) :