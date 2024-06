Tous à la marche pour Gaza ce samedi 29 juin à Paris !

Communiqué : CAPJPO-EuroPalestine (27 juin 2024)*

Il y a à ce jour 21 000 enfants manquants dans la bande de Gaza. Et tous les jours une dizaine d’enfants de Gaza perdent une jambe, ou même leurs deux jambes.

La famine règne. On y meurt de faim à cause du blocage par Israël des camions d’aide humanitaire.

Un degré inégalé de barbarie a été atteint à Gaza, de l’avis même de l’ONU qui a classé Israël dans les pays qui traitent les enfants plus mal que le Congo, le Soudan, la Birmanie, la Somalie et le Nigéria réunis.

L’armée israélienne ne se contente plus des dizaines de milliers de tonnes de bombes sur des civils. Elle envoie maintenant ses chiens pour attaquer les Palestiniens et Palestiniennes. Et parfois pour les violer !

Les médecins, les soignants et les journalistes continuent à faire partie des cibles privilégiées, avec les sportifs palestiniens.

Et comme récompense, les JO, qui ont exclu la Russie et la Biélorussie, veulent accueillir les génocidaires israéliens avec drapeau et hymne à Paris le mois prochain !

LE SILENCE TUE !

N’IMITONS PAS NOS GOUVERNANTS ET NOS MÉDIAS !

TOUTES ET TOUS DANS LA RUE CE SAMEDI 29 JUIN POUR DÉNONCER LE GÉNOCIDE DES PALESTINIENS, ET RÉCLAMER DES SANCTIONS CONTRE ISRAËL !

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS À 15 H PLACE DE LA RÉPUBLIQUE POUR DÉFILER ENSEMBLE JUSQU’À CHÂTELET-LES HALLES

*Source : CAPJPO-EuroPalestine