L'armée israélienne et le Mossad approuvent les plans d'attaque contre l'Iran

Par Abdel Raouf Arnaout (revue de presse: Anadolu – 12 avril 2024)*

La presse israélienne a rapporté ce vendredi que l'armée et le Mossad avaient approuvé des plans d'attaque contre l'Iran dans l'éventualité d'une frappe contre Tel-Aviv, sur fond d'anticipation de représailles de Téhéran pour la mort d'un haut commandant suite à un raid israélien contre la capitale syrienne, Damas.

Le journal Yedioth Ahronoth a déclaré que "L'armée israélienne et le Mossad ont approuvé des plans pour attaquer l'Iran dans le cas où Israël serait attaqué depuis le territoire iranien".

"De plus, la coordination entre les militaires américains et israéliens s’est accrue, a ajouté le quotidien.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a rassuré Israël au soir du jeudi, lors d’un appel téléphonique avec son homologue israélien, Yoav Gallant, sur le fait qu’il pouvait compter sur le soutien total de Washington pour faire face aux menaces de l’Iran et de ses mandataires.

Yedioth Ahronoth a souligné qu'"Israël se préparait vendredi à une éventuelle attaque de l'Iran, après avoir compris que Téhéran ne reculerait pas sur son intention de venger le meurtre d'un haut responsable de la force Al-Qods du Corps des Gardiens de la révolution iranienne, à Damas, la semaine dernière, lors d'une frappe attribuée à Israël".

Le journal n'a pas fourni de plus amples informations sur les plans d'attaque ou les zones qui seraient visées.

Les officiels israéliens ont averti durant les deux derniers jours qu'en cas de frappe de l’Iran contre Israël, l'État hébreu allait riposter en frappant à l’intérieur de l’Iran.

Depuis le raid contre Damas, survenu le 1ᵉʳ avril dernier, des analyses ont été publiées dans les médias israéliens selon lesquelles Tel-Aviv se préparerait à des représailles iraniennes à la mort du général Mohammad Reza Zahedi, suite à une frappe aérienne que Téhéran a qualifiée de bombardement israélien visant un bâtiment de la section consulaire de son ambassade à Damas.

Il a également été question de préparer les Israéliens à faire face au scénario de "représailles" de la part de l’Iran.

Israël n’a pas officiellement reconnu la responsabilité de la mort de Zahedi, mais il ne l’a pas non plus niée.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a confirmé dans la journée du jeudi, lors d'un appel avec son homologue britannique, David Cameron, que "Téhéran n'a jamais cherché à développer des tensions dans la région, mais face à l'attaque terroriste du régime israélien contre l'ambassade d'Iran à Damas et au silence des États-Unis et du Royaume-Uni, cela signifie encourager (le Premier ministre israélien Benyamin) Netanyahu à poursuivre sa politique belliciste et à la développer dans le pays dans la région".

Israël continue de mener sa guerre contre la bande de Gaza malgré la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour un cessez-le-feu immédiat et malgré la comparution de l'État hébreu devant la Cour internationale de Justice pour des accusations de "génocide".

Traduit de l'arabe par Mounir Bennour.

*Source : Anadolu