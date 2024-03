L'atrophie de l'Egypte pourrait relancer la Confrérie

(Crédit photo : The Cradle)

Les crises politiques, économiques et sociales sans précédent en Égypte pourraient déclencher une résurgence des Frères musulmans, qui ont historiquement comblé des lacunes que l’État ne pouvait combler.

Par Bachar Lakkis (revue de presse : The Cradle - 19 mars 2024)*

Le 4 mars au matin, la Cour pénale de la sûreté de l'État égyptien a condamné à mort le guide suprême des Frères musulmans, Mohammed Badie, ainsi que sept des dirigeants du groupe interdit (Mahmoud Ezzat, Mohamed el-Beltagy, Amr Zaki, Osama Yassin, Safwa Hegazy). , Assem Abdel Maged et Mohamed Abdel Maqsoud) pour avoir organisé des actes de violence il y a onze ans dans l'affaire dite des « Plateformes d'événements ».

L’affaire remonte à 2013, quelques jours après que l’armée égyptienne a renversé le défunt président Mohamed Morsi, affilié aux Frères musulmans, lors d’un coup d’État soutenu par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis .

Techniquement, cette décision marque la troisième condamnation à mort de Badie, 80 ans, après la tristement célèbre affaire de la « Salle des opérations Rabaa » en 2015.

Pourtant, au-delà des notions de « justice », un récit plus profond se dévoile – chargé de gravité politique. La décision du tribunal ne visait pas uniquement à tenir les individus pour responsables de transgressions passées ; c’était une décision stratégique de la part de l’État égyptien.

Bombe à retardement

Le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sissi craint les bouleversements sociaux imminents attendus en raison du déclin de l'économie de l'État, des politiques fiscales défectueuses, du déclin de l'influence du monde arabe et de l'impuissance de l'Égypte face au nettoyage ethnique de Gaza par Israël.

Les commentateurs suggèrent que la prochaine explosion pourrait être d’une ampleur sans précédent, éclipsant l’ Intifada du pain de 1977 et la révolution du 25 janvier 2011.

Il a rappelé le rôle des Frères musulmans dans la guerre de 1948, puis les effets de la Nakba sur l'Égypte et la politique de l'État visant à éradiquer le mouvement social et politique islamique populaire depuis les années cinquante :

"Cela ne nous importe pas si nous sommes condamnés à mort ou à l'emprisonnement. La Palestine est notre cause première et la cause de la nation arabe et islamique. Monsieur le juge, c'est le fond de l'affaire. Nous sommes emprisonnés jusqu’à ce que l’accord du siècle soit conclu."

Quelle que soit l'exactitude de la déclaration supra-temporelle de Badie, il reste indéniable que les événements qui se déroulent aujourd'hui en Palestine sont susceptibles de jeter une ombre sur le Caire dans les années à venir, en fonction de la manière dont les autorités égyptiennes aborderont Gaza. Les puissantes répercussions d'une mauvaise décision pèsent lourdement sur les autorités égyptiennes.

État contre religion

Dans ce contexte, il convient de réfléchir à la discussion de Roger Caillois dans « L'homme et le sacré » sur la disparité entre la perspective temporelle de l'État et la perception religieuse du temps.

Un État adhère généralement à une vision objective, temporelle et souvent linéaire, tandis que les cadres religieux adoptent généralement une perspective « supra-temporelle » étroitement liée à une compréhension historique – dans laquelle, avec le temps, les luttes populaires finiront par déjouer une autorité défaillante.

Alors que l’État s’efforce de réguler les mouvements et le temps, en manifestant son autorité à travers des institutions telles que les tribunaux et les prisons, les islamistes s’engagent dans un domaine différent. Ils affrontent l’État dans les rues, les ruelles, les chaires et les prisons, en se concentrant stratégiquement sur la dimension temporelle – c’est-à-dire « l’intemporalité » de la lutte.

En effet, comprendre l’impasse politique entre Le Caire et les Frères musulmans nécessite une plongée profonde dans leur relation historique.

Depuis les interactions tendues des années trente jusqu'à la domination des années cinquante, suivies d'une coexistence réticente dans les années soixante-dix, puis l'émergence de la « boîte » musulmane pendant le printemps arabe, et ensuite l'ère du « post-islamisme » (comme décrit par le sociologue irano-américain Asef Bayat), les Frères musulmans ont traversé différentes phases dans un jeu à somme nulle avec l’État.

Cette relation est étayée par des caractéristiques fondamentales profondément enracinées dans la vie politique égyptienne, que ni la bureaucratie d’État ne peut surmonter, ni les Frères musulmans ne peuvent pleinement assimiler.

En outre, l'évolution de l'État égyptien, avec son système de contrôle centralisé s'étalant sur six millénaires, a traversé diverses périodes charnières, chacune contribuant aux crises uniques qui continuent de façonner la scène politique du pays.

La Confrérie à travers les âges

D’un point de vue historique, l’émergence des Frères musulmans peut être comprise comme une réponse civile à la violence étatique infligée à la société. En d’autres termes, la tension laïque-islamique en Égypte n’est pas simplement un choc culturel mais plutôt une conséquence de l’empiétement violent de l’État sur le capital symbolique de la société.

Il est également important de considérer les Frères musulmans avant tout comme un mouvement social plutôt que politique, à l’instar de ses ramifications, le Hamas en Palestine et le Hezbollah au Liban, qui trouvent également leurs racines dans un activisme social populaire.

Pendant la période monarchique égyptienne, les Frères musulmans se sont étroitement alignés sur des personnalités telles que Fathi Radwan, Aziz al-Masri et Muhammad Saleh Harb pour s'opposer à Saad Zaghloul et au parti nationaliste et libéral Wafd. Cependant, après la chute de la monarchie, les Frères musulmans se sont retrouvés dans des camps opposés.

Dans les années 1960, des personnalités controversées comme Sayyid Qutb ont été persécutées, tandis que Hassan al-Hudaybi, l'ancien guide suprême des Frères musulmans, a souligné leur rôle de « prédicateurs et non de juges ».

Durant la présidence d'Anwar Sadate dans les années 70, les Frères musulmans ont oscillé entre soutien et opposition, et dans les années 80, ils ont condamné son assassinat par une branche militante d'al-Gama'a al-Islamiyya.

Cela contribue à expliquer les relations fluctuantes entre l’État et les Frères musulmans tout au long de l’histoire égyptienne moderne.

Une explosion du passé

Le « retour » des Frères musulmans, du moins à l'attention du public, soulève des questions sur ce que l'État égyptien attend de la société. Les coûteux projets de « développement sans demande » du gouvernement – ​​la construction de villes entièrement nouvelles , y compris une capitale – et les « fonds de renaissance » aléatoires qui ont explosé sous Sissi n’ont pas encore profité aux Égyptiens ordinaires ni résolu les défis économiques et nationaux de longue date de l’Égypte.

Malgré le boom artificiel attribué à ces projets ego, l’Égypte croupit au bas des États arabes en termes de qualité de l’éducation, se classant au 139e rang mondial en 2023 et au 153e en matière de sécurité sanitaire, alors que la corruption continue de gangréner ses institutions, pour lesquelles elle se classe au 130e rang.

On peut soutenir que ces projets de « renaissance » en Égypte aujourd’hui ne font guère plus qu’enrichir une oligarchie financière profondément ancrée dans les couloirs du pouvoir, dépourvue de toute vision du développement durable.

Bien que les Frères musulmans puissent être officiellement interdits, leur rôle historique en tant que système de soutien au peuple à des époques où l'État n'était pas disposé ou incapable de fournir leur soutien appelle à la prudence.

Si le gouvernement ne fait pas preuve de prudence dans les affaires intérieures – en particulier avec en toile de fond l’attaque génocidaire d’Israël contre les musulmans à la frontière égyptienne – les Frères musulmans pourraient réapparaître de l’ombre, se heurtant à nouveau de plein fouet à l’État.

*Source : The Cradle