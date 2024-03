Abbas et ses acolytes escomptent revenir à Gaza dans les fourgons de l’armée d’occupation

Premièrement, il repose sur une hypothèse erronée et irréfléchie concernant la défaite de l’Axe de la Résistance et de ses composantes, en particulier en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Le « gouvernement » de la bande de Gaza, dirigé par le Hamas, reste fort et puissant. Cinq mois après le début de la guerre génocidaire d’Israël et malgré les nombreuses informations faisant état de sa disparition, il garde la main sur le terrain et continue de distribuer l’aide et de réguler les prix sur les marchés.