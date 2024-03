Ex-commandant militaire israélien : Israël a perdu la guerre contre le Hamas à Gaza

- Le front intérieur israélien "n'est pas préparé à une guerre régionale", déclare Yitzhak Brick

Par Zein Khalil (revue de presse : Anadolu – 17 mars 2024)*

Israël a perdu sa guerre contre le Hamas dans la Bande de Gaza, a déclaré, dimanche, un ancien commandant militaire israélien.

"On ne peut pas mentir à autant de personnes pendant si longtemps", a déclaré Yitzhak Brick, qui fut général de division et ombudsman, dans un article paru dans le journal Maariv.

"Ce qui se passe dans la Bande de Gaza et contre le Hezbollah au Liban finira tôt ou tard par se retourner contre nous", a-t-il averti.

Selon Brick, le front intérieur israélien "n'est pas préparé à une guerre régionale, qui sera des milliers de fois plus difficile et plus grave que la guerre dans la Bande de Gaza."

L'ancien commandant militaire a critiqué le chef d'état-major Herzi Halevi, affirmant qu'il était "détaché" de la réalité.

"Il a perdu le contrôle du terrain depuis longtemps, et il continue pourtant à nommer des colonels et des lieutenants colonels à sa guise", a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : "Nous avons déjà perdu la guerre contre le Hamas et nous perdons également nos alliés dans le monde à une vitesse vertigineuse".

"Si nous ne parvenons pas à ramener en vie certaines des personnes enlevées, cette guerre entrera dans la conscience publique comme le pire échec des guerres d'Israël depuis la fondation de l'État, tant en raison du coup terrible que nous a infligé le Hamas le 7 octobre 2023, que de l'échec cuisant subi lors des combats dans la Bande de Gaza", a déclaré Brick.

Israël mène une campagne militaire meurtrière contre la Bande de Gaza depuis l'attaque lancée, le 7 octobre 2023, par le Mouvement de résistance palestinien Hamas, qui aurait fait près de 1 200 morts israéliens, selon Tel-Aviv.

Depuis lors, quelque 31 645 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués à Gaza et 73 676 autres blessés, selon le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé de Gaza.

Israël refuse de mettre fin à sa guerre contre Gaza tant que les 130 prisonniers israéliens détenus par le Hamas depuis octobre dernier n'auront pas été relâchés, tandis que le mouvement de résistance palestinien exige la fin de l'offensive israélienne avant tout accord d'échange de prisonniers avec Tel-Aviv.

La guerre israélienne a poussé 85 % de la population de Gaza à se déplacer à l'intérieur du territoire, dans un contexte de blocus paralysant visant la plupart des denrées alimentaires, ainsi que l'eau potable et les médicaments, tandis que 60 % des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, d'après les Nations unies.

Israël est poursuivi devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) pour crime de génocide. Une ordonnance rendue en janvier a enjoint Tel-Aviv de mettre fin aux actes à caractère génocidaire et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire à la population civile de la Bande de Gaza.

Traduit de l’anglais par Mourad Belhaj

*Source : Anadolu