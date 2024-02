Netanyahu demande à l'armée de remobiliser les soldats de réserve en vue d'une offensive au sol contre Rafah

Par Said Amori (revue de presse : Anadolu – 11 février 2024)*

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a demandé, samedi, à l'armée israélienne de remobiliser les soldats de réserve, en vue d'une offensive au sol dans la ville de Rafah, dans le sud de la Bande de Gaza, ont rapporté les médias israéliens.

Selon la télévision Channel 13, le chef d'état-major général Herzi Halevi a déclaré : "L'armée sera en mesure de mener à bien n'importe quelle mission, mais il y a des aspects politiques qui doivent être abordés au préalable".

Un haut responsable israélien, qui a souhaité garder l'anonymat, a déclaré à la chaîne : "L'opération à Rafah est en train de se rapprocher".

Netanyahu a ordonné à l'armée, vendredi, de lui soumettre un plan à deux volets : le premier pour évacuer les Palestiniens présents à Rafah, où vivent plus d'un million de personnes qui s'y sont réfugiées pour fuir la guerre, puis un plan pour venir à bout des derniers "bataillons du Hamas."

Les Palestiniens se sont réfugiés à Rafah alors qu'Israël bombardait le reste de l'enclave, en réaction à l’attaque menée, le 7 octobre, par le mouvement de résistance palestinien, Hamas. Les bombardements ont fait près de 28 000 morts côté palestinien, essentiellement des femmes et des enfants, en plus de provoquer des destructions massives et des pénuries de produits de première nécessité.

L'offensive israélienne a entraîné le déplacement de 85 % de la population de Gaza à l'intérieur du territoire, dans un contexte de pénurie de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60 % des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon les Nations unies.

Traduit de l’anglais par Mourad Belhaj

*Source : Anadolu