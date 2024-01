Un sénateur américain appelle à la fin du soutien militaire de 10 milliards de dollars à Israël

Bernie Sanders a déclaré que le nouveau financement "permettra au gouvernement de droite de Netanyahu de poursuivre sa guerre brutale contre le peuple palestinien, ce qui signifie un soutien militaire inconditionnel"

Par Hakan Copur (revue de presse: Anadolu – 3 janvier 2024)*

Le sénateur américain Bernie Sanders a appelé à mettre fin au nouveau soutien militaire prévu par son pays à Israël, d'une valeur de 10 milliards de dollars, au motif qu'il "finance la guerre immorale" lancée par le Premier ministre Benyamin Netanyahu dans la bande de Gaza.

Dans une déclaration du sénateur du Vermont, Sanders a poursuivi sa critique de la politique du gouvernement américain et du gouvernement Netanyahu à Gaza.

Alors que Sanders a renouvelé sa condamnation des attaques du Hamas le 7 octobre, il a déclaré : "Nous devons accepter que la réponse de l’armée israélienne a été extrêmement disproportionnée, immorale et contraire au droit international".

Le sénateur opposé à allouer une aide militaire supplémentaire à Israël d'une valeur de 10 milliards de dollars, inscrite à l'ordre du jour du Congrès, a déclaré : "Cela suffit. Le Congrès doit refuser de fournir ce financement".

Et d'ajouter : "Le financement fourni par les États-Unis permettra au gouvernement de droite de Netanyahu de poursuivre sa guerre brutale contre le peuple palestinien, et cela signifie un soutien militaire inconditionnel".

Sanders avait précédemment appelé à l'arrêt de l'aide militaire à Israël et à un cessez-le-feu à Gaza. Il avait également préparé un projet de loi pour un vote dans ce sens au Sénat, mais le projet de loi n'a pas été inscrit à l'ordre du jour.

Depuis le 7 octobre 2023, l’armée israélienne mène une guerre dévastatrice contre Gaza qui a fait, jusqu'à mardi, « 22 185 morts et 57 035 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, des destructions massives d’infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent », selon des sources palestiniennes et onusiennes.

Traduit de l'arabe par Wejden Jlassi

*Source : Anadolu