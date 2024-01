Gaza: Manifestation du dimanche 28 janvier à Paris

Revue de presse : Infos CAPJPO-EuroPalestine (25 janvier 2024)*

La Cour Internationale de Justice tarde à ordonner la cessation immédiate du massacre du peuple de Palestine, à Gaza, comme le lui a demandé l’Afrique du Sud, rejointe maintenant par d’autres États.

Netanyahou et sa bande de tueurs aux commandes d’Israël n’ont atteint aucun de leurs objectifs proclamés, à savoir l’écrasement de la résistance et la récupération des prisonniers retenus à Gaza. Mais ils poursuivent leur besogne génocidaire, au prix de centaines d’hommes, de femmes et d’enfants tués ou blessés chaque jour.

La catastrophe est là.

Le monde entier assiste, en temps réel, à la destruction du peuple de Palestine : aux morts, aux disparus et aux blessés – déjà plus de 100.000 – s’ajoutent l’installation de la famine et des épidémies qui pourraient tuer plus d’un demi-million d’habitants de Gaza au cours des prochains mois, selon les funèbres prédictions d’experts des Nations-Unies.

Biden et Macron, pour ne citer qu’eux, assurent Israël de son impunité. Tandis que le ministre de la Défense Sébastien Lecornu se rend deux fois de suite en Israël, à l’Assemblée Nationale le nouveau ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné voudrait interdire l’emploi du terme « génocide » pour qualifier les crimes du régime d’apartheid.

LE SILENCE TUE

Faisons entendre notre voix !

Tous les jours de la semaine, partout en France, ont lieu de nombreuses initiatives de solidarité, que ce soient des rassemblements et des meetings, des collages massifs d’affiches, ou des actions de boycott, notamment le boycott citoyen du groupe Carrefour, qui offre des milliers de colis alimentaires à l’armée d’invasion de Gaza pendant que la population du territoire martyr crève de faim et de soif.

À PARIS, MANIFESTONS MASSIVEMENT

DIMANCHE 28 JANVIER

DÉPART 14H30 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

STOP AU GÉNOCIDE ! FREE PALESTINE

(Note : la manifestation parisienne a fait l’objet d’une déclaration en préfecture de la part de CAPJPO-EuroPalestine et du NPA/NPA Jeunes, avec le soutien de l’Inter-Orgas Palestine, ISM France, Collectif Nord Essonne… D’autres soutiens s’y ajouteront prochainement, de même que nous vous indiquerons prochainement le parcours de la marche)

*Source : CAPJPO-EuroPalestine - Contact : info@euroalestine.com