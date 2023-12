Stop au génocide ! Manifestons dimanche à Paris

Revue de presse : CAPJPO-EuroPalestine (12 décembre 2023)*

Le génocide du peuple palestinien se poursuit, et il est ouvertement assumé par les dirigeants israéliens dont l’armée a tué à ce jour plus de 25.000 hommes, femmes et enfants.

Le ministre des Affaires Étrangères de l’Union Européenne Josep Borrell, pourtant complice depuis le premier jour de la barbarie israélienne, se voit lui-même contraint d’avouer que la situation à Gaza est « apocalyptique », et que les bombardements du territoire martyr sont « sans équivalent depuis la Deuxième Guerre Mondiale ».

Macron la honte fait profil bas depuis quelques jours, mais Biden, de plus en plus impopulaire dans son pays, affirme qu’Israël a encore « besoin » de plusieurs semaines pour achever la boucherie, car sous un déluge de feu, le peuple palestinien continue de résister.

Des millions de vies sont en jeu. Et si nous laissons faire, gouvernants et marchands de mort ne s’arrêteront pas, dans la guerre qu’ils livrent aux peuples du monde pour la sauvegarde de leurs profits.

Soutenir la résistance du peuple palestinien, c’est, au quotidien, faire des gestes à la portée de tout citoyen épris de justice : mettre un drapeau palestinien à sa fenêtre, participer aux collectes, boycotter les complices les plus abjects de l’apartheid israélien, tels le groupe Carrefour qui distribue gratuitement des colis alimentaires aux troupes israéliennes. La campagne BDS de boycott de Puma, qui parrainait jusqu’à présent l’équipe de football israélienne, vient de porter ses fruits : Puma lâche l’affaire, c’est officiel depuis le début de la semaine !

La solidarité, c’est aussi manifester notre colère dans la rue.

Ce week-end, à Paris, c’est dimanche 17 décembre qu’a lieu notre manifestation centrale, à l’initiative du collectif Urgence Palestine, avec un départ à 14 heures de la Place de la République (l’itinéraire sera communiqué ultérieurement).

MANIFESTATION A PARIS DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

DÉPART 14 H PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

*Source : CAPJPO-EuroPalestine