A propos de la puissance des bombardements israéliens

Revue de presse : infoLibertaire.net (3 décembre 2023)*

Lors des frappes à Raqqa en Syrie et à Mosul en Irak contre l’État Islamique, les États-Unis jugeaient leur bombe de 230 kg trop puissante pour être utilisée en milieu urbain. À Gaza, 90% des bombes utilisées par l’armée Israélienne pèsent entre 450 kg et 900 kg.

Tsahal bombarde donc l’une des zones les plus densément peuplées au monde avec des armes 2 à 4 fois plus puissantes que les missiles américains qui étaient jugés trop dangereux dans sa guerre contre Daesh.

Que l’État-major américain en vienne à émettre des réserves sur l’emploi de certaines munitions afin de “limiter” les pertes humaines de populations civiles dans les zones urbaines en dit long sur la volonté d’écrasement de la bande de Gaza par l’État fasciste israélien. Le gouvernement de Netanyahou souhaite éradiquer de la carte la Palestine. Le caractère intentionnel de ce massacre de masse n’est plus à démontrer.

Cette publication ne cherche pas à relativiser les atrocités et les horreurs commises par les États-Unis au nom du “monde libre” et de la “démocratie” à travers le monde. Des guerres en Irak et en Afghanistan, en passant par le Vietnam avec ses campagnes de frappes généralisées au Napalm et la dispersion d’agent Orange. Du largage des bombes nucléaires d’Hiroshima et Nagasaki en août 1945 jusqu’à la torture barbare des prisonniers des camps de Guantanamo, l’impérialisme américain n’a rien à envier à la sauvagerie décomplexée du fascisme colonial israélien.

D’ailleurs, depuis le 7 octobre, Biden et la diplomatie américaine ont témoigné leur soutien inconditionnel à Israël dans sa guerre contre la résistance palestinienne. L’État américain exporte ses missiles vers Israël. Ce sont principalement des bombes américaines qui tuent femmes, vieillards et enfants palestiniens à Gaza. Nous n’oublierons jamais les crimes contre l’humanité commis par les soldats de Tsahal, ni les gouvernements occidentaux complices de la guerre génocidaire.

*Source : infoLibertaire.net

(Informations tirées d’un article du New York Times du 25 novembre 2023)