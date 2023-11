Gaza : Le Bahreïn rompt ses relations économiques avec Israël

Le Bahreïn a décidé de rappeler son ambassadeur à Tel Aviv et de rompre ses relations économiques avec Israël, a indiqué ce jeudi le parlement bahreïni dans un communiqué.

Revue de presse : La Quotidienne.ma (2 Novembre 2023)*

Le Parlement du Bahreïn a confirmé aujourd’hui que l’ambassadeur d’Israël à Manama a quitté le pays. Les autorités ont également décidé de rappeler l’Ambassadeur du Bahreïn à Tel Aviv et la rupture des relations économiques entre les deux pays.

«La Chambre des représentants confirme que l’ambassadeur d’Israël auprès du Royaume de Bahreïn a quitté le pays et que le Royaume de Bahreïn a décidé de rappeler l’ambassadeur de Bahreïn d’Israël. Les relations économiques avec Israël ont également été rompues», indique un communiqué du parlement bahreïni, rendu public sur son site Internet.

«Cela confirme la ferme position historique du Bahreïn en faveur de la cause palestinienne et des droits légitimes du peuple palestinien frère», ajoute la même source, qui affirme que «la poursuite de la guerre et des opérations militaires, ainsi que l’escalade continue d’Israël dans un non-respect du droit international humanitaire, l’incite (le parlement, NDLR) à exiger davantage de décisions et de mesures qui préservent la vie des civils à Gaza et dans toute la Palestine».

Pour rappel, la Jordanie a décidé, hier mercredi, de rappeler «immédiatement» son ambassadeur en Israël pour protester contre son offensive militaire à Gaza.

