Gaza : la Résistance multiplie ses opérations contre les forces d’occupation

Gaza, 2 juin 2021 - Photo: Mahmoud Ajjour/The Palestine Chronicle

Par Al-Mayadeen (revue de presse : Chronique de Palestine – 15 novembre 2023)*

Gaza, le 14 novembre 2023 : la Résistance revendique la destruction de 22 véhicules blindés et confirme la mort de 9 soldats israéliens.

L’opération de la Résistance palestinienne du 14 novembre, a vu l’utilisation de systèmes d’armes nouvellement mis en service et la destruction de 22 véhicules blindés israéliens dans la ville de Gaza.

Dix-huit jours après qu’Israël ait lancé son invasion terrestre de la bande de Gaza, la Résistance palestinienne continue de faire face et de repousser l’avancée des forces d’occupation dans la ville de Gaza, sur plusieurs axes.

Les organisations de la Résistance ont dévoilé l’utilisation de deux variantes de roquettes pour la première fois depuis le 27 octobre, ainsi que le ciblage et la destruction de dizaines de véhicules blindés de l’occupation israélienne.

Les opérations de la Résistance se sont concentrées à Beit Hanoun, dans les zones ouest et sud de la ville de Gaza, tandis que des confrontations féroces stoppaient les incursions dans le centre de Gaza.

Notamment, les forces d’occupation ont tenté d’avancer dans la bande de Gaza par l’est de Rafah, dans la partie la plus méridionale de la ville de Gaza.

La Résistance a tiré plusieurs barrages de roquettes qui ont visé des positions israéliennes dans le territoire assiégé et ses proximités immédiates, ainsi que « Tel Aviv ».

La Résistance confirme que neuf soldats israéliens ont été tués

Les Brigades Al-Qassam

Les Brigades al-Qassam du Hamas ont fait plusieurs déclarations qui ont fourni aux observateurs des éléments pertinents sur les développements de mardi. Les Brigades ont fait état de l’utilisation réussie des charges tandem al-Yassin, utilisées pour cibler les véhicules blindés et les fortifications israéliennes dans la ville de Gaza et à Beit Hanoun, au nord-est du territoire attaqué.

Les combattants d’Al-Qassam – l’aile armée du mouvement Hamas – ont attaqué les forces d’occupation israéliennes à bout portant à deux reprises, leur infligeant de lourdes pertes, et mettant en évidence l’exécution de tactiques remarquables.

En détail :

Mardi midi, les Brigades ont annoncé que leurs combattants avaient tué deux soldats d’occupation à bout portant et en avaient blessé trois autres à Beit Hanoun.

Les combattants d’Al-Qassam ont tiré des grenades propulsées par des roquettes Yassin sur deux chars israéliens dans l’ouest de la ville de Gaza, y compris un char appartenant au commandant de la force israélienne dans l’axe occidental.

Simultanément, les Brigades ont annoncé que leurs combattants avaient lancé des roquettes d’artillerie de 114 mm (Rajoum) sur les forces d’occupation près de la barrière de séparation à l’est du centre de la bande de Gaza.

Les affrontements se sont intensifiés à la treizième heure de la journée lorsque les combattants d’al-Qassam ont pris pour cible un char israélien dans le sud-ouest de Gaza et ont tiré des roquettes Rajoum sur un groupe de forces d’occupation israéliennes dans le sud de la bande de Gaza.

La Résistance a également tiré une charge thermobarique, une variante de Yassin qui contient une charge de carburant liquide, sur une force spéciale israélienne retranchée dans l’ouest de Gaza.

Des combattants de la Résistance ont également placé un engin explosif improvisé sur la coque d’un char israélien Merkava dans le nord-ouest de Gaza.

De 14h30 à 15h30 (heure locale), la Résistance a pris pour cible quatre véhicules blindés israéliens, dont deux chars Merkava, un bulldozer blindé et un véhicule blindé de transport de troupes. Des unités de mortier ont également bombardé les forces d’occupation à Karam Abu Salem dans l’Enveloppe de Gaza.

La Résistance a annoncé plus tard que ses combattants avaient tué sept soldats israéliens à bout portant et détruit un véhicule blindé de transport de troupes et un char qui avaient pris feu après avoir été pris pour cible par des RPG Yassin dans l’axe nord.

Les Brigades ont tiré des roquettes sur la base militaire de « Ra’im » et ont pris pour cible un bulldozer blindé et un char sur l’axe ouest.

Les affrontements se sont poursuivis dans la nuit de mardi à mercredi, les résistants ayant pris pour cible six chars d’occupation, un véhicule blindé de transport de troupes Nemer, trois véhicules blindés et une force spéciale à l’aide d’une charge thermobarique.

En particulier, al-Qassam a tiré un barrage de roquettes sur « Tel Aviv » en réponse au massacre de civils par l’occupation dans la bande de Gaza.

La Résistance a également tiré des roquettes de type Rajoum sur des groupes de soldats de l’occupation israélienne sur l’axe sud.

Au total, les Brigades al-Qassam ont confirmé que neuf soldats israéliens ont été tués au cours des affrontements et que 22 véhicules blindés israéliens ont été partiellement ou complètement détruits, à partir de 19h00 le mardi 14 novembre.

Le FPLP et les brigades Al-Mujahideen

Les combattants de plusieurs organisations ont joué un rôle constant et efficace dans la résistance à une force d’invasion israélienne importante, qui comprend plus de 300 véhicules blindés actifs.

Les Brigades Al-Mujahideen ont annoncé que leurs combattants ont mené des confrontations impitoyables contre les forces d’occupation sur l’axe sud, confirmant des frappes directes sur les lignes ennemies.

Les Brigades ont également lancé des attaques à la roquette sur le site militaire d’Erez, au nord de la bande de Gaza.

Des unités de mortier ont pris pour cible une force israélienne à l’est de Hay al-Zeitoun dans la ville de Gaza.

Les Brigades Abu Ali Mustapha du Front populaire pour la libération de la Palestine ont bombardé les forces d’occupation israéliennes positionnées dans l’ouest de Rafah avec un grand nombre d’obus de mortier de 120 mm.

Les Brigades Al-Quds

Les Brigades al-Quds du Jihad Islamique Palestinien, qui détiennent la deuxième force la plus importante dans la bande de Gaza, ont annoncé qu’elles avaient bombardé et tiré des roquettes sur une multitude de sites des forces d’occupation israéliennes, menant aussi des confrontations directes dans le centre de la ville de Gaza et à l’ouest de Beit Lahia.

Les Brigades Al-Quds ont bombardé un groupe d’occupation à « Kisufim » dans l’Enveloppe de Gaza avec des obus de mortier aux premières heures de la matinée.

Les Brigades ont annoncé que leurs combattants ont engagé une force d’invasion qui a atteint les zones centrales de la ville de Gaza mardi midi.

Des unités de mortier ont bombardé « Miftahim » dans l’enveloppe de Gaza dans l’après-midi et le site de « Mars » avec un barrage de roquettes.

Vers 16h00, les Brigades ont pris pour cible un convoi de véhicules blindés dans l’axe sud-ouest avec des obus de mortier.

Les Brigades ont annoncé pour la première fois qu’elles avaient pris pour cible une force israélienne avec une roquette Badr-1 de fort calibre dans la ville de Gaza.

A 18h00, les Brigades al-Quds ont révélé que leurs combattants étaient engagés dans des confrontations féroces avec les soldats de l’occupation à l’ouest de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza.

Les Brigades ont également lancé des barrages de roquettes sur Karam Abu Salem et la base Amitai dans l’Enveloppe de Gaza.

Il convient de noter que les forces d’occupation ont encerclé la ville de Gaza et s’efforcent de contrôler les points les plus proches du centre de la ville. Cependant, les combattants de la Résistance continuent de lancer des barrages de roquettes et de bombarder l’enveloppe de Gaza et les villes centrales de la Palestine occupée.

Al-Mayadeen Media Network, une chaîne arabe indépendante d'information par satellite, a été lancée le 11 juin 2012, et est basée dans la capitale libanaise, Beyrouth.

Elle est aujourd'hui la première chaîne d'information dans plus d'un pays arabe en raison de son professionnalisme et de son engagement, ce qui en a fait un espace public de rencontre et d'interaction sociale.

La chaîne Al-Mayadeen a pour slogan « la réalité telle qu'elle est », et est engagée à transmettre des faits et des opinions dans un monde en crise. Son compte Twitter.

*Source et Traduction : Chronique de Palestine

Version originale : 15 novembre 2023 – Al-Mayadeen