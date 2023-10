GRANDE MARCHE DE SOUTIEN AU PEUPLE PALESTINIEN CE SAMEDI 28 OCTOBRE À PARIS

Communiqué de CAPJPO-EuroPalestine : “Notre association, ainsi que les nombreuses autres ayant déclaré la manifestation devant partir samedi 28 octobre, à 14h30 de la Place du Châtelet en direction de la Place de la République, s’est vue notifier jeudi en fin d’ après-midi un arrêté d’interdiction, annoncé le matin même par le Préfet de Police Laurent Nunez sur France Info.”

Capjpo-EuroPalestine, 25 octobre 2023. Nous marcherons nombreux ce samedi de la Place du Chatelet à 14 H 30 jusqu’à la République, en passant par la gare de l’Est, ce samedi à Paris pour montrer que le peuple français n’est pas d’accord avec Macron et ses déclarations, pour demander l’arrêt immédiat des bombardements et des déportations et la fin de l’occupation israélienne de la Palestine.