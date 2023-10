Grand rassemblement à Paris de soutien à la Palestine ce jeudi 12 octobre place de la République !

Communiqué de CAPJO – EuroPalestine (10 octobre 2023)*

Chères amies, chers amis,

Nous sommes résolument du côté des opprimés, des colonisés, des emmurés, et nous devons le montrer. C’est pourquoi l’appel à rassemblement ce jeudi soir à Paris est important.

On traite les Palestiniens de terroristes parce qu’ils ont réussi à briser leurs chaînes et à infliger une bonne leçon à l’occupant. Mais quel autre choix avaient-ils au bout de 75 ans ? Qui d’autre est venu les aider ? Qui a pris des sanctions contre les violations quotidiennes de leurs droits depuis 75 ans ?

Ils ont réussi à s’échapper de leur camp de concentration ; ils ont réussi à prendre par surprise les soi-disant infaillibles occupants dirigés par des fascistes déclarés. Et aussitôt, on a commencé à entendre les condamnations des gouvernements occidentaux, s’apitoyant sur les Israéliens, alors qu’ils se taisent depuis des décennies, ou plutôt alimentent les crimes de guerre et crimes contre l’humanité d’Israël à l’encontre des Palestiniens.

Jamais un mot sur les vols de terre, la torture des enfants palestiniens, la démolition de maisons palestiniennes, l’arrachage des oliviers centenaires, les invasions, les assassinats, les bombardements, l’attaque des lieux de culte, y compris des Palestiniens chrétiens !

Et jamais un mot, en 16 ans, sur le camp de concentration de Gaza ! Uniquement des condamnations et des mensonges sur l’ensemble des partis palestiniens présentés comme de dangereux terroristes, alors que toute la Palestine est sous une occupation brutale et illégale depuis des décennies.

Des colons et des soldats israéliens ont été tués ou capturés et faits prisonniers. Mais que faisaient-ils sur les territoires palestiniens ? A part voler leurs terres, leur eau, et organiser des pogroms régulièrement dans les villes et les villages palestiniens.

S’ils étaient restés à leur place, ils seraient encore vivants. Et tous ceux qui laissent faire ou encouragent le colonisation sont responsables de leur mort ou de leur capture.

On nous parle des roquettes des résistants, sans rappeler que la lutte armée est légitime sous occupation selon le droit international. Et il faut saluer le courage de tous ces résistants qui sont sortis de leur ghetto pour aller en moto, à bicyclette, à pied, s’en prendre à l’occupant. Ils se sont mis en péril. Ils n’ont pas seulement largué leurs bombes en haut du ciel comme le fait régulièrement l’armée coloniale, qui a tué des milliers de civils palestiniens de cette façon en quelques années.

« Les larmes de crocodile ont commencé à couler sur les otages israéliens pris par les militants de Gaza. Mais Israël retient en otage les 2,1 millions d’habitants de Gaza, dont un million d’enfants, dans l’une des zones les plus densément peuplées de la planète depuis près de 20 ans », vient de souligner Norman Finkelstein.

La seule solution qu’ils aient trouvée, et contre laquelle nous devons résolument nous élever, est de renforcer le siège du ghetto de Gaza, en les privant totalement d’eau potable et d’électricité !

Qui sont les barbares ? Qui sont les terroristes ?

La sécurité ne peut exister pour un occupant. Tant que les Palestiniens n’obtiendront pas la liberté et l’égalité des droits, les Israéliens ne pourront dormir en paix.

SOYONS NOMBREUX À AFFICHER NOTRE SOUTIEN AU PEUPLE PALESTINIEN CE JEUDI 12 OCTOBRE À 18 H PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, À PARIS !

MONTRONS-LEUR QUE LE PEUPLE NE FAIT PAS CORPS AVEC LES COLONISATEURS ET TORTIONNAIRES ISRAÉLIENS !

À BAS L’OCCUPATION ! À BAS LA COLONISATION !

*Source : CAPJO-EuroPalestine