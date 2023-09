Qu’est-ce que la Géopoétique ? (première partie)

Par Katehon (revue de presse : euro-synergies - 29 juillet 2023)*

L’hypothétique nouvelle discipline humanitaire, censée étudier l’influence croissante des phénomènes culturels et surtout créatifs sur la structuration de l’univers humain, a reçu le nom conventionnel de géopoétique. Ainsi, au moins sur le plan terminologique, nous partons ici de la géopolitique, qui a été la principale méthode d’analyse du paradigme traditionnel de l’ordre mondial depuis environ un siècle, mais qui n’a pas encore acquis le statut de science exacte.

L’arsenal de la géopolitique comprend les dernières théories énoncées et les grands concepts du passé, tels que les diagrammes pertinents de Friedrich Ratzel, le père de la géopolitique, sur la corrélation entre la longueur de la frontière d’un État et sa valeur politique ; le soi-disant «pivot géographique de l’histoire» de H. J. Mackinder avec son «Heartland» sous la forme de la Russie ; le concept de l’État en tant qu’être rationnel de R. Kjellen et la doctrine de la «confrontation continentale-océanique» de K. Haushofer.

Théories de la géopolitique : concepts

Comme nous l’avons vu plus haut, il existe au moins quatre grandes théories. Nous décrirons brièvement chacune d’entre elles et son auteur.

Friedrich Ratzel – Géographe et ethnologue allemand, sociologue ; fondateur de l’anthropo-géographie, de la géopolitique, ainsi que créateur de la théorie du diffusionnisme et l’un des fondateurs de la théorie des cercles culturels.

Ses principaux ouvrages sont «L’histoire naturelle» (1882-1899) et «La terre et la vie. Science comparée de la terre» (1881). Comme le note F. Ratzel dans son premier ouvrage : «Le devoir de la science nationale est d’autant plus d’étudier les couches oubliées et les plus profondes de l’humanité. En outre, le concept d’humanité ne doit pas être pour nous quelque chose de superficiel, car il s’est développé à l’ombre de peuples culturels dominant tous les autres, mais c’est dans ces couches inférieures que nous devons chercher les points intermédiaires qui ont conduit au développement actuel, plus élevé. L’histoire naturelle ne doit pas seulement nous faire connaître l’humanité telle qu’elle est aujourd’hui, mais aussi comment elle est devenue telle, dans la mesure où des traces de son passé varié nous sont parvenues. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons établir l’unité et l’intégralité de l’humanité». En d’autres termes, F. Ratzel souligne qu’indépendamment des races et des lieux, l’humanité forme un tout et que ce tout est issu d’une seule culture – la base, le fondement, sur lequel les autres, qui existent encore aujourd’hui, ont été formées, ont formé leur cadre. Cependant, l’unité n’est pas encore l’uniformité, mais la communauté, confortée par des preuves dans tous les domaines de la vie populaire. F. Ratzel distingue trois facteurs de déplacement de l’humanité vers la mer (interprétation possible en tant que réinstallation) :

1. Le facteur transport :

d’abord la navigation simple, puis l’invention du bateau à vapeur – la navigation active.

L’invention de la navigation, dont les premières manifestations ont été perdues depuis longtemps (dans toutes les parties du monde, nous trouvons des degrés élevés de développement de la navigation maritime à côté d’une ignorance totale de celle-ci), a tout d’abord rendu possible l’expansion de l’humanité dans presque toutes les régions habitables de la terre.

2. L’eau comme source de nourriture

L’utilisation généralisée des eaux maritimes a fourni à l’homme de vastes sources de nourriture, et c’est sur les rives que la population s’est développée. Elle a rendu possible la communication avec les pays lointains, qui, dans l’Antiquité, ne pouvait se faire entièrement par voie terrestre, partout peuplée d’ennemis. C’est ainsi qu’une culture supérieure, issue des rivages, a pu se répandre à l’intérieur des terres. L’eau a également eu un effet remarquable sur l’esprit humain, dans la mesure où l’horizon marin se reflète partout dans toutes les représentations du monde, où qu’elles soient créées. La plupart du temps, la terre y est une île dans une vaste mer, et c’est au large que se trouve la demeure des âmes. Les âmes doivent être guidées par l’eau. D’où le cercueil en forme de corvidé, l’enterrement dans des bateaux ou la petite navette comme monument Dayak.

3. Effet positif sur l’esprit humain

L’unité de la race humaine est un trait tellurique ou planétaire imprimé au stade le plus élevé de la création. Il n’y a qu’une seule espèce humaine dont les changements sont nombreux mais pas profonds. L’homme est citoyen de la terre au sens le plus large du terme. Il pénètre même là où il ne peut vivre en permanence. Il connaît la quasi-totalité du globe. De toutes les créatures liées au sol, il est l’une des plus mobiles. Les mouvements individuels sont tissés ensemble et, au fil du temps, ils donnent naissance au grand mouvement dont l’humanité tout entière est le substrat. Parce que ce lien est nécessaire et fort, il élève les mouvements individuels dans une sphère de signification suprême. Le résultat final n’est pas seulement une vaste extension spatiale, mais aussi une pénétration mutuelle toujours plus grande des parties de l’humanité vivant à l’intérieur de ces limites, jusqu’à ce qu’elles coïncident dans leurs caractéristiques essentielles. Ces derniers constituent la propriété de l’ensemble, et les particularités sont locales.

Il est intéressant de noter qu’en ce qui concerne l’État et le statut d’État, selon F. Ratzel, tous les États non européens ont été gouvernés par des peuples étrangers qui les ont envahis. La conscience du lien national n’apparaît que plus tard et fait son chemin sous la forme d’une force de formation de l’État, lorsque les intérêts mentaux du peuple entrent en jeu.

Dans son ouvrage «Die Erde und das Leben. Eine vergleichende Erdkunde» (La Terre et la Vie. Science comparée de la Terre), Ratzel affirme que «les premiers rudiments de la géographie sont apparus dans la ceinture des courants d’air sec : entre le Tigre et l’Euphrate (Mésopotamie), l’Égypte. Car c’est là que sont apparus les premiers astronomes qui ont observé les étoiles». Dans le même temps, Ratzel écrit : «non par égoïsme national, mais par sens de la justice, nous nous attarderons un peu plus sur les explorations et découvertes géographiques des Russes, à qui il convient d’accorder une des premières places à cet égard». Dans cet ouvrage, il affirme également qu’il est possible d’établir l’unité de l’homme et de l’animal, car «la restriction de tout le développement de la vie sur terre à un espace défini a conduit à la concentration dans des limites étroites de toute l’activité vitale du monde vivant et de toutes les influences extérieures auxquelles la vie est soumise». Il cite également une distinction entre les deux concepts de nation et de nationalité. Nation – un peuple dans son indépendance politique. Nationalité – la partie non autonome d’un peuple connu.

Halford John Mackinder – Géographe de formation, a enseigné à l’université d’Oxford, a été directeur de la School of Economics de Londres, a été actif sur le plan politique et s’est rendu, en tant qu’envoyé spécial du gouvernement britannique, pendant la guerre civile (années 1919-1920) dans le sud de la Russie. Son œuvre la plus marquante et sa pensée originale et révolutionnaire sur l’histoire politique du monde est peut-être «The Geographical Pivot of History» (texte original 1904, réédité par l’auteur en 1943).

Dans cet ouvrage, Makinder affirme que l’accent principal et gagnant d’un État est sa position centrale ou médiane, de sorte que le «cœur du monde» est situé, d’un point de vue planétaire, sur le continent eurasien : «Pendant dix siècles, plusieurs vagues de cavaliers nomades sont sorties d’Asie par le large passage entre l’Oural et la mer Caspienne, ont traversé les espaces ouverts de la Russie méridionale et, après avoir trouvé une résidence permanente en Hongrie, sont entrées au cœur de l’Europe, introduisant ainsi dans l’histoire de leurs peuples voisins un moment de confrontation inévitable: il en a été ainsi pour les Russes, les Allemands, les Français, les Italiens et les Grecs byzantins. S’ils ont suscité une réaction saine et puissante au lieu d’une opposition destructrice sous un despotisme généralisé, c’est parce que la mobilité de leur pouvoir était conditionnée par la steppe elle-même et disparaissait inévitablement lorsque des montagnes et des forêts apparaissaient autour d’elle : «C’est cette position territoriale qui est le territoire le plus efficace pour contrôler le monde entier».

Dans le texte original, les masses continentales de l’Eurasie étaient appelées HEARTLAND, et constituaient la zone axiale de l’histoire : «c’est sous la pression des barbares extérieurs que l’Europe a pu créer sa civilisation. Le contraste le plus important, visible sur la carte politique de l’Europe moderne, est celui représenté d’une part par la vaste étendue de la Russie, qui occupe la moitié de ce continent, et d’autre part par le groupe de territoires plus petits occupés par les pays d’Europe occidentale. D’un point de vue physique, il existe bien sûr un contraste similaire entre les plaines non labourées de l’Est et la richesse des montagnes et des vallées, des îles et des péninsules qui constituent le reste de cette région du globe». L’invincibilité de HEARTLAND s’explique par le fait qu’une flotte navale ne peut pas envahir la zone et que les tentatives des armées des pays maritimes de conquérir les vastes étendues de l’Eurasie se sont toujours soldées par des échecs.

Le scientifique désigne la Russie et l’Allemagne, et surtout leur «continentalité», comme la principale région perturbatrice : «La rupture de l’équilibre des forces en faveur de l’État axial, qui s’exprime par son expansion dans les territoires frontaliers de l’Eurasie, permet d’utiliser les vastes ressources continentales pour construire une flotte. Grâce à cela, un empire mondial apparaîtra bientôt sous nos yeux. Cela pourrait se produire si l’Allemagne veut s’allier à la Russie». Cependant, Makinder est convaincu que la Russie parviendra d’abord à dominer complètement l’Eurasie, puis la région plus vaste de l’«île mondiale», et qu’elle mettra ainsi toutes les ressources naturelles et humaines de l’«île» au service de ses intérêts. Et ces intérêts, la Russie les étendra au reste du monde et y établira sa domination : «La Russie remplace l’Empire mongol. Sa pression sur la Finlande, la Scandinavie, la Pologne, la Turquie, la Perse, l’Inde et la Chine a remplacé les raids de la steppe à partir d’un seul centre. Dans ce monde, elle occupe la position stratégique centrale qui, en Europe, appartient à l’Allemagne. Elle peut dans toutes les directions, à l’exception du nord, frapper et en même temps recevoir des coups. Le développement définitif de sa mobilité, liée aux chemins de fer, n’est qu’une question de temps. Aucune révolution sociale ne changera non plus son attitude à l’égard des grandes frontières géographiques de son existence. Conscients des limites de leur pouvoir, les dirigeants russes se sont séparés de l’Alaska, car c’est une règle de fait de la politique russe de ne pas posséder de territoires d’outre-mer, tout comme c’est une règle de fait pour la Grande-Bretagne de régner sur les océans».

En 1943, Mackinder modifie presque radicalement son modèle : une alliance entre l’URSS, la Grande-Bretagne, les États-Unis qui fait que le HEARTLAND inclut désormais l’Atlantique Nord. Sur la base de ses écrits, Makinder a construit un concept géopolitique selon lequel :

Les facteurs géographiques ont un impact direct sur le déroulement du processus historique ; La situation géographique détermine en grande partie la force ou la faiblesse potentielle d’un État ; Le progrès technologique modifie l’«habitat» géographique des États et affecte leur puissance potentielle ; L’Eurasie est le centre des processus politiques mondiaux.

Rudolf Kjellen est l’auteur du terme «géopolitique» et l’a introduit dans l’usage. Il a également proposé quatre autres termes : écopolitique, démopolitique, sociopolitique et kratopolitique. R. Kjellen était un professeur suédois d’histoire et de sciences politiques aux universités d’Uppsala et de Göteborg, activement impliqué dans la politique : il était membre du parlement et se distinguait par son orientation germanophile marquée. Il n’était pas géographe professionnel et considérait la géopolitique, dont il avait développé les fondements à partir des travaux de F. Ratzel, comme une partie de la science politique.

L’ouvrage principal de Kjellen, «L’État comme forme de vie» (1918), reprend les travaux de Ratzel sur l’«État continental» appliqués à l’Allemagne, en soulignant que dans le contexte européen, l’Allemagne est un élément spatial dynamique et qu’elle est destinée à structurer les autres puissances européennes autour d’elle.

Rudolf Kjellen a également consolidé la maxime géopolitique de F. Ratzel selon laquelle les intérêts de l’Allemagne (ainsi que ceux de l’Europe) étaient opposés à ceux des puissances de l’Europe occidentale (en particulier la France et l’Angleterre).

Karl Haushofer – Géographe et sociologue allemand, fondateur de l’école allemande de géopolitique. Haushofer a développé une variante de l’eurasisme – la doctrine militaro-géopolitique du «Bloc (Union) continental» («Axe Berlin-Moscou-Tokyo»), qui devait unir les États d’Eurasie, tels que l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, la Russie et le Japon, et constituer le contrepoids oriental et l’alternative au monde anglo-saxon occidental : l’Empire britannique et les États-Unis. Cependant, en raison de ses opinions et de ses textes parfois controversés – ses opinions convergeaient avec celles des nationaux-socialistes mais certaines d’entre elles divergeaient radicalement, selon les périodes du régime nazi – la géopolitique a longtemps été considérée comme une pseudo-science.

Au total, Karl Haushofer a écrit six ouvrages : «Sur la géopolitique : travaux de différentes années», «Les frontières dans leur signification géographique et politique», «Les panidées en géopolitique», «Le statu quo et le renouveau de la vie», «Le bloc continental : Europe centrale – Eurasie – Japon» et «La dynamique géopolitique des méridiens et des parallèles». Dans «Les frontières dans leur signification géographique et politique», Karl Haushofer conclut que : «En raison de la brutalité excessive des traités et de la contrainte exercée au moyen d’une casuistique sournoise, de nombreuses personnes placent en fait leurs espoirs d’un avenir radieux en grande partie dans la destruction des frontières établies par une violence injuste. C’est ainsi que, dans le contexte d’une oppression commune, émerge tôt ou tard un sentiment d’unité et la possibilité d’une action commune entre l’Union soviétique, la Chine et les pays panasiatiques, ainsi qu’entre d’autres peuples opprimés, humiliés, exploités et quotidiennement maltraités».

Même une personnalité aussi obsédée par le pacifisme que le champion de la Paneurope, le comte Coudenhove-Kalergi, qui tolère calmement le maintien de l’état juridique actuel d’humiliation inouïe des grands peuples culturels anciens indignement limités par l’espace, admet catégoriquement qu’il ne peut imaginer comment le différend sur la limitation spatiale imposée aux peuples de couleur devrait, sans guerre, se résoudre, la querelle sur la distinction entre les races de couleur et les races blanches dans l’Indo-Pacifique – entre des réserves humaines aussi densément peuplées et pressurisées et des espaces de réserve de la terre aussi peu peuplés et ayant désespérément besoin de l’homme que les pays de mousson et l’Australie respectivement, ou entre une présence anglo-saxonne ténus dans le Pacifique avançant de manière impérialiste sur l’ensemble de ce grand océan. Il croit seulement que sa Paneurope – malgré la présence tangible et onéreuse des empires coloniaux belge, hollandais et français – pourra rester en dehors de ce conflit. Mais quelle raison avons-nous, dans une Europe intérieure exorbitante, de contribuer, par notre acquiescement, à maintenir en possession d’exploiteurs qui nous sont hostiles et impitoyables, les terres d’outre-mer exploitées et verrouillées pour nous, en participant, par exemple, à des alliances qui veulent perpétuer une telle injustice ? Nous présenterons un jour les statistiques les plus générales aux millions de personnes intéressées par l’effondrement du système actuel des frontières fictives, et nous verrons alors à quel point la supériorité numérique de ces personnes est effroyable, et par conséquent quelle expression véritablement démocratique de la volonté sur les questions de la répartition actuelle du pouvoir et de l’espace sur terre et de leurs délimitations peut se révéler être !

Après avoir brièvement passé en revue les principales théories du siècle dernier, on peut constater que chacune d’entre elles considère principalement les aspects territoriaux et maritimes comme des arguments en faveur de l’hégémonie, tandis que les facteurs économiques et sociaux sont à peine présents dans les analyses. En outre, presque toutes les théories sont réduites à l’unité humaine en tant qu’ensemble limité de facteurs de différence et de compatibilité dans une origine unique. Souvent, les auteurs combinent la dépendance de l’homme vis-à-vis de la nature et le pouvoir de certains territoires sur le paysage local qui rend les États ou les empires invincibles. Bien que tous ces auteurs aient apporté des contributions significatives à la géopolitique et à la géopoétique – leurs postulats sont aujourd’hui pour le moins dépassés -, ces travaux ont fourni à la géopoétique un cadre de problèmes fondamentaux.

*Source : Euro-Synergies

Version originale : Geopolitika

Traduction par Robert Steuckers

