Les États-Unis tuent un berger syrien affirmant qu'il était le chef d'Al-Qaïda

Une image non datée de Lotfi Hassan Misto, tué le 3 mai 2023 par une frappe de drone américain en Syrie. (Crédit photo Washington Post, gracieuseté de la famille Misto)

Après que des responsables militaires américains ont affirmé avoir tué une figure importante d'Al-Qaïda en Syrie lors d'une frappe aérienne au début du mois, des preuves provenant de la famille du défunt indiquent qu'il était plutôt un berger appauvri et père de 10 enfants, a rapporté le Washington Post le 19 mai .

Selon des entretiens avec son frère, son fils et six autres personnes qui le connaissaient, l'homme tué était Lotfi Hassan Misto, 56 ans, un ancien maçon qu'ils ont décrit comme un homme gentil et travailleur dont "toute la vie s'est passée dans la pauvreté".

Misto a été tué par une frappe de drone Predator utilisant un missile Hellfire le 3 mai. Quelques heures plus tard, sans preuve ni nom de la personne ciblée, le Commandement central américain a affirmé avoir tué un « haut dirigeant d'Al-Qaïda ».

Les entretiens avec les membres de la famille de Misto ont amené les responsables américains à revenir sur leurs affirmations initiales.

"Nous ne sommes plus sûrs d'avoir tué un haut responsable d'AQ", a déclaré un responsable américain au Washington Post. Un autre a déclaré que "bien que nous pensons que la frappe n'a pas tué la cible initiale, nous pensons que la personne est al-Qaïda". Tous deux ont parlé sous couvert d'anonymat.

Le Post note en outre que, "Dans les semaines qui ont suivi l'attaque, les responsables militaires américains ont refusé d'identifier publiquement qui était leur cible, comment l'erreur apparente s'est produite, si un chef terroriste légitime s'est échappé et pourquoi certains au Pentagone soutiennent que Misto était membre. d'al-Qaïda malgré les démentis de sa famille.

Dans un communiqué, Michael Lawhorn, un porte-parole du Commandement central, a déclaré que "Centcom prend toutes ces allégations au sérieux et enquête pour déterminer si l'action peut avoir involontairement causé des dommages à des civils".

L'armée américaine a été accusée d'avoir dissimulé des cas passés de frappes aériennes qui ont tué des innocents à la suite de ce que The Post a décrit comme des "renseignements erronés" et un "biais de confirmation", y compris dans le cas d'une frappe en Afghanistan en 2021, selon des responsables. a ciblé un kamikaze mais a tué 10 civils afghans, dont sept enfants.

Dans le cas peut-être le plus célèbre, l'armée américaine a mené une frappe aérienne à Mossoul en 2017 lors de la bataille contre l'Etat islamique qui a tué 240 civils réfugiés dans une grande maison.

L'armée américaine a mené des frappes aériennes en Syrie par intermittence ces dernières années dans des zones contrôlées par des groupes affiliés à Al-Qaïda, notamment Hayat Tahrir al-Sham, anciennement connu sous le nom de Front Nosra.

Ceci malgré le fait que les planificateurs américains ont joué un rôle clé en aidant le Front Nosra à capturer le gouvernorat d'Idleb du nord-ouest de la Syrie en 2015 en fournissant des missiles antichars TOW aux groupes de l'Armée syrienne libre (ASL) combattant en tant que mandataires de Nosra.

La fourniture des armes faisait partie du programme Timber Sycamore de la CIA, qui cherchait à armer et à financer des groupes armés salafistes extrémistes combattant le gouvernement syrien sous la bannière de la FSA.

Les efforts des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Turquie et du Golfe pour effectuer un changement de régime en Syrie ont cependant échoué et le président Donald Trump a mis fin au programme de la CIA, qui bénéficiait d'un budget de plus d'un milliard de dollars par an, en 2017.

Les groupes extrémistes occupant Idlib bénéficient depuis lors du soutien continu de la Turquie, tandis que les troupes turques ont également occupé directement des zones du nord de la Syrie.

Mais le statut des groupes extrémistes soutenus par la Turquie et liés à Al-Qaïda en Syrie est désormais mis en doute, le président turc Recip Tayyip Erdogan ayant participé ces derniers mois à des pourparlers soutenus par la Russie pour normaliser les relations avec Damas.

Le président syrien Bachar al-Assad a exigé que la Turquie mette fin à son occupation du nord de la Syrie et cesse de soutenir les groupes extrémistes comme condition à toute normalisation des relations avec Ankara.

