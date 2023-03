Une étude britannique prédit une ère post-occidentale

Par Markku Siira (revue de presse : Euro-Synergies – 23 mars 2023)*

Un réalignement géopolitique est en cours, qui accélère le démantèlement de la domination mondiale des États-Unis. Même les groupes de réflexion occidentaux ont commencé à se pencher sur cette question sensible, comme le montre une étude récente de l'ECFR (European Council on Foreign Relations) intitulée "United West, divided from the rest" (L'Occident uni, séparé du reste).

Le sondage, réalisé en janvier de cette année (qui a porté sur les opinions non seulement dans neuf États membres de l'UE, mais aussi au Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi qu'en Chine, en Russie, en Inde et en Turquie), révèle des différences géographiques marquées dans les attitudes à l'égard de la guerre, de la démocratie et de l'équilibre mondial des pouvoirs.

"Le paradoxe de la guerre en Ukraine est que l'Occident est à la fois plus uni et moins influent dans le monde que jamais auparavant", déclare le directeur de l'ECFR et coauteur du rapport, le politologue et auteur britannique Mark Leonard (photo).

"Alors que la plupart des Européens et des Américains vivent dans un monde datant d'avant la guerre froide et structuré par l'opposition entre la démocratie et l'autoritarisme, de nombreuses personnes en dehors de l'Occident vivent dans un monde post-colonial fixé sur l'idée de la souveraineté nationale", déclare le co-auteur de l'étude, l'historien britannique Timothy Garton Ash (photo).

L'étude montre que si les opinions occidentales sur la Russie se sont durcies au cours de l'année écoulée, elles "n'ont pas réussi à convaincre pleinement d'autres grandes puissances telles que la Chine, l'Inde et la Turquie", qui considèrent la Russie comme leur "partenaire" et leur "allié", même si elles ne sont pas d'accord sur la question de l'Ukraine.

En Chine, en Inde et en Turquie, par exemple, une grande proportion de personnes ont déclaré qu'elles estimaient que la Russie était "plus forte" ou au moins "aussi forte" qu'avant le début de l'action militaire il y a près d'un an. Ils considèrent Moscou comme un "allié" stratégique et un "partenaire indispensable" pour leur pays.

Les répondants non occidentaux espèrent clairement que la guerre prendra fin le plus tôt possible, même si cela signifie que l'Ukraine devra abandonner une partie de son territoire. L'implication active de l'Occident suscite le scepticisme en dehors de l'Occident, et les appels à "défendre la démocratie" ne sont pas suffisamment crédibles.

Bien que les États-Unis aient tenté de "mondialiser" le sentiment anti-russe, seuls 33 pays - représentant un peu plus d'un huitième de la population mondiale - ont imposé des sanctions à la Russie et envoyé une aide militaire à l'Ukraine.

Ces pays sont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Corée du Sud, le Japon et les États membres de l'UE. En d'autres termes, le projet antirusse a principalement impliqué des pays qui tombent dans la sphère d'influence des États-Unis et où il y a une forte présence militaire américaine.

Les autres nations, qui représentent près de 90 % de la population mondiale, n'ont pas suivi l'exemple de l'Occident. La guerre en Ukraine a en fait renforcé les relations de la Russie avec plusieurs grands pays non occidentaux, tels que la Chine et l'Inde, et a accéléré l'émergence d'un nouvel ordre international dans lequel, au lieu de la Russie, c'est l'"Occident collectif" lui-même qui apparaît isolé.

Le conflit ukrainien pourrait être un tournant marquant l'émergence d'un ordre mondial "post-occidental", suggèrent également les think tankers Leonard et Garton Ash. Selon eux, il est "hautement improbable" que l'ordre libéral en perte de vitesse, dirigé par les États-Unis, soit restauré. Au contraire, "l'Occident doit vivre comme l'un des pôles d'un monde multipolaire".

