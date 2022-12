Assemblée nationale : le Rassemblement national à la tête d’une commission "mains propres" très contestée

Revue de presse : Franceinfo (23/12/22)*

Avant même les révélations du Qatargate, les députés RN ont obtenu la création à l’Assemblée nationale d'une commission d’enquête parlementaire sur les ingérences étrangères à l’encontre des élus. Cette commission, présidée par Jean-Philippe Tanguy, inquiète des députés craignant qu'elle se transforme en tribunal.

L’enquête à Bruxelles sur des soupçons de corruption d’eurodéputés par le Qatar continue d’ébranler le Parlement européen. Les députés français sont-ils à l’abri de ces jeux d’influence ? Juste avant que ce scandale n’éclate, le groupe Rassemblement national a obtenu la création à l’Assemblée nationale d’une commission d’enquête parlementaire sur les ingérences politiques de puissances étrangères visant les députés.

Quand les députés Jean‑Philippe Tanguy et Marine Le Pen enregistrent leur projet de résolution, ils n’anticipent pas l’ampleur et la profondeur du scandale de corruption qui va éclabousser le Parlement européen et amener de l’eau à leur moulin. Deux jours seulement avant l’arrestation de l’eurodéputée grecque Eva Kaili, l’Assemblée nationale a validé officiellement, début décembre, la création d’une commission d’enquête sur "les ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères visant à influencer ou corrompre des relais d’opinion, des dirigeants ou des partis politiques français." Composée de 30 membres de tous les bords politiques, cette commission présidée par Jean‑Philippe Tanguy doit commencer ses travaux en janvier.

*Source : Franceinfo