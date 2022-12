Algérie - Corruption : 3 ex-Premiers ministres et 7 anciens ministres lourdement condamnés

Revue de presse : Tout sur l’Algérie (TSA – 1/12/22)*

Le Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a condamné ce jeudi 1er décembre trois anciens Premiers ministres et sept ex-ministres à de lourdes peines de prison pour corruption.

Pour les anciens Premiers ministres, il s’agit de Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal et Noureddine Bedoui. Les deux premiers ont écopé chacun de 12 ans de prison ferme et le troisième a été condamné à 10 ans de réclusion.

Sellal et Ouyahia purgent déjà de lourdes peines de prison, après avoir été condamnés dans d’autres affaires de corruption. Pour Bedoui qui a dirigé le gouvernement de mars 2019 jusqu’à l’élection présidentielle de décembre de la même année, c’est sa première condamnation à la prison.

Dans la même affaire, les deux anciens ministres de l’Industrie Abdeslam Bouchouareb et Abdelhamid Temmar ainsi que l’ancien wali Badrissi Ali ont été condamnés à une peine de 20 ans de prison ferme avec confirmation du mandat d’arrêt international émis à leur encontre, selon l’agence officielle APS.

Les deux anciens ministres des Ressources en eau Hocine Necib et Arezki Berraki ainsi que l’ancien ministre des Finances, Mohamed Loukal ont été condamnés à 8 ans de prison ferme.

L’ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications, Houda Imane Feraoun et l’ancien ministre des Travaux publics Ammar Ghoul ont écopé d’une peine de 4 ans de prison ferme. Une amende d’un million de DA a été infligée à tous les accusés.

L’ancien ministre des Transports Amar Tou et l’ancien Secrétaire général du ministère des Transports Mohamed Mehareb ont été acquittés.

Pour rappel, les accusés sont poursuivis dans des affaires de corruption, notamment pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d’indus privilèges lors de conclusion de marchés publics dans les secteurs des travaux publics, des ressources en eau et de la Poste et des télécommunications.

*Source : TSA (Tout sur l’Algérie)