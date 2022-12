339 millions de personnes auront besoin d'aide humanitaire en 2023

Revue de presse : Observateur continental (1/12/22)*

L'Onu lance un appel humanitaire record de 51,5 milliards de dollars pour 2023.

«230 millions! C'est le nombre de personnes que les humanitaires visent à aider en 2023», a lancé le chef des affaires humanitaires de l’Onu, Martin Griffiths.

Il a rajouté: «Pour ce faire, nous recherchons 51,5 milliards de dollars américains - la demande de financement la plus importante jamais enregistrée - pour répondre aux besoins des plus vulnérables du monde».

«Le coût estimé de la réponse humanitaire jusqu'en 2023 est de 51,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 25% par rapport au début de 2022», précise l'Onu.

L'organisation internationale rajoute: «L'année prochaine établira un autre record pour les besoins en secours humanitaires, avec 339 millions de personnes ayant besoin d'aide dans 69 pays, soit une augmentation de 65 millions de personnes par rapport à la même période l'an dernier, ont déclaré aujourd'hui les Nations unies et les organisations partenaires».

Pour le principal forum mondial, «des sécheresses et des inondations meurtrières font des ravages dans les communautés du Pakistan à la Corne de l'Afrique. La guerre en Ukraine a transformé une partie de l'Europe en champ de bataille. Plus de 100 millions de personnes sont désormais déplacées dans le monde. Et tout cela en plus des ravages laissés par la pandémie parmi les plus pauvres du monde».

«Au moins 222 millions de personnes dans 53 pays seront confrontées à une insécurité alimentaire aiguë d'ici la fin de 2022. Quarante-cinq millions de personnes dans 37 pays risquent la famine», d'après le rapport de l'Onu.

*Source : Observateur continental