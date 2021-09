Une base souterraine d’Israël aux Émirats?

Revue de presse : JForum (26/9/21)*

Il y a presque un an, les Émirats arabes unis ont officiellement normalisé leurs relations avec Israël, sous l’égide de Donald Trump. Les Émirats, sont devenus des alliés d’Israël

Les dollars d’Abou Dhabi s’investissent en Israël

De nombreux projets font l’objet d’accords bilatéraux

Aujourd’hui, le projet d’Israël destiné à relier l’Asie à l’Europe, pour pouvoir moins dépendre du canal de Suez en construisant la voie navigable de Eilat à Ashdod, est en grande partie financé par les Émirats arabes unis.

Tel-Aviv projette par ailleurs de créer une voie navigable en mer Rouge. Un projet qui selon de nombreux observateurs nourrit un projet d’investissements hâtif des Émirats dans les gisements de gaz et de pétrole, non loin des frontières du Liban.

Dans un premier temps on parle surtout d’un oléoduc Eilat Ashdod.

Une cité militaire souterraine israélienne aux Émirats

Peu après la signature de l’accord de normalisation, les Émirats ont invité Israël à prendre part à une exposition militaire qui a eu lieu du 21 au 25 février à Abou Dhabi.

Or, il existe des preuves montrant que les coopérations militaires entre les deux parties étaient en cours même avant la normalisation officielle. En octobre 2017, le quotidien Maariv a publié un article sur les transactions d’armes secrètes entre les Émirats et Israël. D’après l’article, un renommé homme d’affaires israélien était impliqué dans la conclusion de contrats de vente d’armements avec des hommes d’affaires émiratis.

Des sources concordantes réaffirment que la normalisation de relations Israël-Émirats pourrait aboutir à la hausse de vente d’armements, des systèmes de cybersécurité et des systèmes de commandement et de contrôle aux monarchies du golfe Persique.

Certaines sources ont récemment révélé que Mohammed ben Zayed aurait réclamé, dans une lettre destinée au Premier ministre israélien, Naftali Bennett, la présence militaire permanente d’Israël aux Émirats arabes unis pour renforcer l’alliance entre Tel-Aviv et Washington.

Selon le site web Emirates Leaks, « ben Zayed a proposé la signature d’une série d’accords militaires avec Israël dont la mise en place de camps de sécurité à Dubaï et à Abou Dhabi ».

D’après Emirates Leaks, le prince héritier d’Abou Dhabi entend profiter du soutien d’Israël afin de protéger son État face à toute sorte de menaces régionales. Il souhaite également que les forces armées émiraties soient formées par les officiers israéliens.

Les sources proches du dossier sont d’avis qu’Israël et les Émirats ne sont pas unis par un simple accord de normalisation mais plutôt par une alliance portant sur les coopérations en matière de renseignement, de sécurité et de militaire. Cela dit, les relations entre les Émirats et le régime israélien sont plus profondes que les relations qu’entretient Abou Dhabi avec ses alliés arabes.

La chaîne de télévision Al-Jazeera vient de révéler qu’une cité militaire souterraine israélo-émiratie existe sur le sol des Émirats arabes unis. Tout cela reste encore à démontrer.

Un membre du personnel du secteur de renseignement des Émirats a confié à Al-Jazeera que le ministre israélien des Affaires militaires avait collaboré, depuis 2019, avec les Émirats pour mettre sur pied une base militaire secrète à l’intérieur des Émirats, conformément à une série d’accords avec Mohammed ben Zayed.

Selon des rapports, les infrastructures de cette cité militaire ont été construites selon des techniques de pointe afin de permettre à cet établissement de résister aux menaces. Puisque cette cité se trouve à 330 mètres sous le sol, aucune attaque au missile ne sera en mesure de la détruire. Les équipements militaires qui ont été installés dans cette cité souterraine, sont entrés aux Émirats sous la couverture de cargaisons industrielles.

Telles sont les informations que font courir les médias Iraniens, mais la coopération sécuritaire entre Israël et les pays du Golfe, notamment avec la crainte d’un Iran nucléaire, génère des coalitions surprenantes.

*Source : JForum (Le portail juif francophone)