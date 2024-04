Trump appelle Israël à mettre fin à ses attaques contre Gaza "le plus rapidement possible"

- Il a affirmé que Tel Aviv a perdu beaucoup de soutien à cause de cette guerre

Par Mucahit Oktay (revue de presse: Anadolu – 5 avril 2024)*

L’ancien président américain Donald Trump a appelé Israël à cesser ses attaques contre Gaza "dès que possible", soulignant que le gouvernement de Tel Aviv "a subi une énorme perte en termes de relations publiques".

C’est ce qu’il a déclaré jeudi à une station de radio à New York, critiquant les attaques israéliennes en cours contre Gaza depuis le 7 octobre.

Trump a déclaré, avertissant le gouvernement israélien : "Ce que je dis très clairement, c’est : mettez ces (attaques) de côté, revenons à la paix et arrêtons de tuer des gens."

Il a souligné que les attaques contre Gaza doivent "cesser le plus tôt possible" et que "la paix doit être rétablie".

Trump a ajouté : "Israël ! restez très prudent, car vous perdez une grande partie du monde. Vous perdez beaucoup de soutien."

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza qui a fait des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent et d'une destruction massive des infrastructures, qui ont conduit Tel-Aviv à comparaitre devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour ‘’génocide’’.

La guerre israélienne a provoqué, en outre, le déplacement interne de 85% de la population de Gaza, en raison de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l’enclave ont été endommagées ou détruites, selon l’ONU.

Traduit de l'arabe par Wejden Jlassi

*Source : Anadolu