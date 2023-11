Par Pressenza (International Press Agency – 14 novembre 2023)*

Dans le contexte de la guerre brutale et des massacres perpétrés continuellement par Israël contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et ses environs, un groupe d’intellectuels, d’écrivains et d’artistes arabes de différents pays ont adressé un message aux intellectuels occidentaux pour leur demander de dénoncer ces crimes et d’adopter une position de soutien clair aux droits nationaux des Palestiniens sur leurs terres. Ce message les invite également à un dialogue sur la question, en se basant sur les valeurs et les principes les plus élevés sur lesquels repose la civilisation humaine. Voici le texte de la lettre, accompagné des noms des signataires :

Lettre ouverte des intellectuels arabes aux intellectuels occidentaux

À l’occasion des affrontements entre la résistance palestinienne et les forces d’occupation israéliennes dans et autour de la bande de Gaza et après d’autres affrontements dans le passé, nous, intellectuels arabes, aurions attendu des intellectuels, des écrivains et des artistes des pays occidentaux qu’ils soutiennent la lutte du peuple palestinien pour ses droits nationaux, légitimes et justes.

Le soutien, au contraire, a été clairement manifesté par les secteurs civils des peuples occidentaux par le biais de manifestations de soutien aux droits des Palestiniens et de dénonciation des pratiques de répression, d’assassinat, de colonisation, de siège et de modification des références historiques et religieuses de la Palestine, qu’Israël perpétue dans les territoires palestiniens occupés.

Nous aurions attendu une prise de position décisive de la part des intellectuels occidentaux, car nous voyons en eux une classe énergique et garante de la protection des valeurs et principes fondamentaux qui ont construit la civilisation humaine moderne et contemporaine.

Nous partageons avec eux la croyance dans les mêmes valeurs et principes humains : liberté, justice, égalité, droits humains, protection de la dignité humaine, rejet du fanatisme et du racisme, rejet de la guerre et défense de la paix, le rejet de l’occupation, la reconnaissance du droit des peuples à recouvrer leurs terres occupées, à l’autodétermination et à l’indépendance nationale, etc.

Les intellectuels arabes qui ont signé ce document se rendent donc compte de la différence frappante entre, d’une part, la mesure dans laquelle la culture occidentale est encline, au moins théoriquement, à louer ouvertement les visions, les représentations et les positions fidèles à l’autorité de ces principes ; et d’autre part, la mesure dans laquelle la position de la plupart des intellectuels se traduit par une inclination à soutenir l’agresseur aux dépens des droits de la victime qui est attaquée et vit dans une terre occupée, ainsi qu’à garder le silence sur des crimes répétés. Et ils se rendent compte, en même temps, de la différence frappante entre le point de départ des positions des intellectuels occidentaux concernant d’autres questions dans le monde (et nous partageons leur position pour tout ce qui concerne la justice) et leur refuge dans le silence et l’indifférence face à la question de la Palestine et des droits de son peuple sur sa terre, droits qui ont été reconnus par des résolutions de l’ONU.

Cela nous suffit pour affirmer que ces divergences frappantes se traduisent par un comportement culturel fondé sur le principe politique du «double standard», que nous dénonçons comme violant dans son essence la mission de la culture et des intellectuels.

Si les politiques officielles occidentales, favorables à Israël et visant à dissimuler ses crimes, veulent falsifier la lutte du peuple palestinien et son mouvement national en le qualifiant de «terroriste», on ne peut accepter qu’une partie des intellectuels occidentaux accepte cette affirmation mensongère, car les politiciens qui la diffusent ont derrière eux des intérêts qui n’ont absolument rien à voir avec les intérêts de leurs peuples ou de leurs intellectuels. Sans compter qu’accuser la résistance et la qualifier de «terrorisme» est une violation flagrante des principes du droit international qui reconnaissent le droit des peuples à libérer leurs terres occupées par tous les moyens disponibles, y compris l’usage des armes. Une telle confusion délibérée entre résistance et terrorisme ne servira qu’à justifier l’occupation, à dévaloriser toute résistance légitime dans l’histoire moderne et à falsifier le sentiment nationaliste.

Existe-t-il, peut-être dans les milieux intellectuels occidentaux, quelqu’un qui soit prêt, intellectuellement, psychologiquement et moralement, à considérer les mouvements de résistance nationalistes européens contre le nazisme et les nazis comme des mouvements terroristes ?

Nous, signataires, écrivains, chercheurs et universitaires arabes, appelons nos collègues intellectuels et écrivains occidentaux à engager un dialogue sur les valeurs et principes communs mentionnés plus haut dans cette lettre, ainsi que sur la situation de la question palestinienne et les droits de son peuple à bénéficier des résultats de ces principes, sans exclusion ni injustice du type de celles qui sont commises par les politiques des gouvernements des pays occidentaux et justifiées par le silence des intellectuels.

Nous sommes convaincus que la conscience culturelle est capable de corriger les opinions corrompues et les erreurs dans lesquelles tombent de nombreux intellectuels et écrivains en Occident, en premier lieu celles qui ont été tissées depuis longtemps au sujet de la Palestine, des droits de son peuple et du mouvement palestinien de libération nationale.

Il est nécessaire de corriger la position culturelle concernant cette question en se référant aux principes humains fondamentaux : sincérité et transparence, loin de toute hypocrisie, tromperie ou double standard. C’est à cet objectif qu’aspire cette lettre dont les signataires insistent sur la nécessité d’abolir la procédure arbitraire utilisée par de nombreux intellectuels de l’Occident lors de l’application des lois basées sur ces principes aux peuples et aux nations.

Premiers signataires : 1. Adonis …et 86 personnalités intellectuelles des pays arabes

