Halte au massacre à Gaza ! La France doit exiger un cessez-le-feu immédiat

Communiqué du "Collectif national pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens" (CNPJDPI - 14 novembre 2023)*

L’armée israélienne soumet la Bande de Gaza à des bombardements d’une violence inouïe et à un blocus total qui prive la population d’eau, de nourriture, de médicaments. Les hôpitaux, lorsqu’ils fonctionnent, opèrent aujourd’hui sans anesthésiques.



En Cisjordanie occupée, la population palestinienne est soumise à la violence redoublée de l’armée et des colons ainsi qu’à un bouclage du territoire.



Nous demandons un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la fin des bombardements, des offensives terrestres et des déplacements forcés de populations, ains i que la levée immédiate du blocus. Nous exigeons que la France s’engage activement dans ce sens.

Nous rendons hommage à l’ensemble des populations civiles, palestiniennes et israéliennes, victimes de crimes de guerre. Chaque vie compte.



Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien, de l’arrêt de la colonisation et de la fin de l’occupation israélienne, dans le respect de l’ensemble des résolutions de l’ONU.



Cessez-le feu immédiat !

Arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population !

Levée immédiate du blocus !

Protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie !

Les libertés d’expression et de manifestation, libertés démocratiques fondamentales, doivent être respectées.

Nous appelons à nous rassembler sur les bases de cet appel et à organiser, en solidarité avec le peuple palestinien, des marches contre la guerre partout en France ce week-end.

À Paris, nous manifesterons le samedi 18 Novembre à 14h30 au départ de la place de la République.

Paris, le 14 novembre 2023

Membres du Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens signataires de l’appel



Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui (ACCA) - AFD International – AILES Femmes du Maroc - Américains contre la guerre (AAW) - Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) - Association des Tunisiens en France (ATF) - Association France Palestine Solidarité (AFPS) - Association Nationale des Elus Communistes et Républicains (ANECR) - Association pour la Taxation des Transactions financières et p our l’Action Citoyenne (ATTAC) - Association pour les Jumelages entre les camps de réfugiés Palestiniens et les villes Françaises (AJPF) - Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP) - Cedetim / IPAM - Collectif des Musulmans de France (CMF) - Collectif Faty Koumba : Association des Libertés, Droits de l'Homme et non-violence - Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la Palestine (CJACP) - Collectif Paix Palestine Israël (CPPI Saint-Denis) - Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient (CVPR PO) - Comité Justice et Paix en Palestine et au Proche-Orient du 5e arrt (CJPP5) - Confédération générale du Travail (CGT) - Droit-Solidarité – Ensemble! Mouvement pour une alternative de gauche écologiste et solidaire - Europe Ecologie les Verts (EELV) – Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) – Fédération Syndicale Unitaire (FSU) - Forum Palestine Citoyenneté –La Courneuve-Palestine – La France Insoumise (LFI) - le Mouvement de la Paix - les Femmes en noir (FEN) - Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, section française de la Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) (LIFPL) - Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) - Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) - Organisation de Femmes Egalité - Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF) - Parti Communiste Français (PCF) - Parti de Gauche (PG) - Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM) –Sortir du colonialisme - Union des communistes libertaires (UCL) - Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens (UTIT) – Union Juive Française pour la Paix (UJFP) -Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) - Union syndicale Solidaires



Avec le soutien de

Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie (ACORT) - Agir pour le changement et la démocratie en Algérie (ACDA) - APEL Égalité - Association de défense des droits de l’homme au Maroc (ASDHOM) - Association Démocratique Des Tunisiens en France (ADTF) - Association des Amis d'Alger Républicain - Association des Etudiants Burkinabè en France (AEBF) - Association des Familles des Prisonniers et Disparus Sahraouis (AFAPREDESA) - Association des Marocains en France (AMF) - Association des Pieds Noirs Progressistes et Amis (ANPNPA) - Association Medina - Association Nationale des Communistes (ANC) - Campagne BDS France - Comité de citoyens algériens en France pour une Assemblée constituant souveraine (CCAF-PACS) - Comité pour le Respect des libertés et des Droits de l'Homme en Tunisie (CRLDHT) - Syndicat CNT-F (Confédération nationale du travail) - Coudes à C oudes – Dernière rénovation - Droit au logement (DAL) – Fédération des Associations de Solidarité avec Tou·te·s les Immigré·e·s (FASTI) - Fédération des associations des travailleurs et des jeunes issus de l'immigration turque et kurde (DIDF) - Fondation Frantz Fanon - Gauche démocratique et Sociale (GDS) - Génération.s - La Gauche Ecosocialiste - La relève féministe - Les Amis d'Alger Républicain - Libérons l'Algérie - Mouvement Burkinabè de Défense des Droits de l'Homme et des Peuples - section France (MBDHP-France) - Le mouvement des mères isolées – Mouvement National Lycéen (MNL) - Organisation Démocratique de la Jeunesse du Burkina Faso - section France (ODJ) - Le Parti ouvrier indépendant (POI) - Per a Pace, Pour la Paix - Pour une écologie populaire et sociale (Peps) - Réseau Euro-M aghrébin Citoyenneté et Culture (REMCC) - La Révolution Ecologique pour le Vivant (REV) – Ruptures - Le syndicat national lycéen (SNL) - Union étudiante – Union Syndicale Lycéenne (USL)



Et de

Fayçal BEN ABDALLAH, Président de la FTCR ; Sophie Bessis, historienne ; Maurice Buttin, Président par intérim du « Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient » (CVPR PO) ; Mouhieddine CHERBIB, Président du CRLDHT ; Kamel Jendoubi, Président du Groupe d'éminents experts des Nations Unies chargé du Yémen, 2018-2021 ; Khadija Mohsen-Finan, politologue

*Source : CNPJDPI