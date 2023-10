Médias israéliens : Israël évacue ses ambassades au Bahreïn, en Jordanie et au Maroc

Par Said Amori (revue de presse : Anadolu – 19 octobre 2023)*

Israël a évacué plusieurs de ses ambassades dans les pays du Moyen-Orient, notamment au Bahreïn, en Jordanie et au Maroc, selon ce qu'a rapporté la Société de radiodiffusion publique israélienne, ce jeudi.

La Société de radiodiffusion a fait savoir ce jeudi, sur son site Internet, qu’"Israël a évacué plusieurs de ses ambassades au Moyen-Orient, y compris l’ambassade de Manama, au Bahreïn".

La même source a ajouté que "l’ambassade en Jordanie a été évacuée au début de la guerre sur ordre du ministre des Affaires étrangères (Eli Cohen) et du directeur général du ministère".

"L'ambassade au Maroc a également été évacuée", sans que la Société de radiodiffusion ne fournisse de plus amples précisions.

Israël a évacué son ambassade en Egypte, dans la journée du mercredi, et ce, dans le sillage des tensions sécuritaires et de la cadence croissante des manifestations dans les villes égyptiennes.

Pour la treizième journée consécutive, l'armée israélienne continue de pilonner la bande Gaza, faisant des milliers de morts et de blessés civils et suspendant les approvisionnements en eau, en électricité, en nourriture et en médicaments. La situation a déclenché des avertissements locaux et internationaux concernant une catastrophe humanitaire, sur fond de frappes israéliennes intensives et d’arrestations dans les villes et villages de Cisjordanie occupée.

En réponse aux "attaques israéliennes quotidiennes contre le peuple palestinien et ses lieux saints", le Hamas et d'autres factions palestiniennes à Gaza ont lancé l'opération "Déluge d'Al-Aqsa", le 7 octobre dernier, au début de laquelle ils ont pris d'assaut les colonies israéliennes et les sites militaires autour de la bande de Gaza.

Traduit de l’arabe par Mounir Bennour

*Source : Anadolu