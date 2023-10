Erdogan dénonce la guerre « inhumaine » d'Israël contre Gaza et fait l'éloge des « combattants de la liberté » du Hamas

The Cradle (revue de presse – 25 octobre 2023)*

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé le 25 octobre qu'il avait annulé une visite prévue en Israël et accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahu d'avoir « abusé » de la bonne volonté d'Ankara, tout en qualifiant le Hamas de « défenseurs de la Palestine ».

"Nous avions un projet pour aller en Israël, mais il a été annulé, nous n'y irons pas... Bien sûr, nous avions de bonnes intentions, mais [Netanyahu] en a abusé. S'il avait continué avec de bonnes intentions, nos relations auraient pu être différentes", mais maintenant, malheureusement, cela n’arrivera pas non plus », a déclaré Erdogan lors d’une réunion de son Parti de la justice et du développement (AKP) au parlement.

Erdogan a vivement critiqué la campagne de génocide menée par Israël dans la bande de Gaza, la qualifiant d'« inhumaine ».

« [Israël] peut considérer le Hamas comme une organisation terroriste au même titre que l’Occident. L’Occident vous doit beaucoup. Mais la Turquie ne vous doit rien », a-t-il poursuivi , ajoutant que « le Hamas n'est pas une organisation terroriste ; c’est un groupe de moudjahidines qui défendent leurs terres.

Des rapports récents affirmaient qu'Ankara avait demandé aux représentants du Hamas de quitter la Turquie après le lancement de l'opération Al-Aqsa Flood. Le bureau anti-désinformation de la présidence turque a toutefois nié toutes ces allégations, tout comme le Hamas.

Le discours d'Erdogan coïncide avec une visite du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan au Qatar. Lors d’une conférence de presse avec son homologue qatari mercredi, Fidan a accusé Israël de « crimes contre l’humanité ».

Le président turc a tenu sa toute première rencontre avec Netanyahu le mois dernier en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, où il a salué les efforts visant à normaliser les relations avec l’Arabie saoudite et discuté d’une éventuelle coopération avec Israël.

Au cours de la réunion, Netanyahu et Erdogan ont également convenu de visites mutuelles.

Ankara avait tenté de combler les divergences entre le Hamas et l'Autorité palestinienne (AP) plus tôt cette année, en les réunissant pour des pourparlers d'unité.

Depuis que la résistance de Gaza a lancé l'opération Al-Aqsa Flood le 7 octobre, la Turquie a publié plusieurs déclarations condamnant le ciblage des civils par Israël et le blocage de tout approvisionnement en eau, nourriture et carburant vers l'enclave assiégée.

Dans le même temps, Ankara a condamné l'assaut du Hamas contre les colonies situées dans l'enveloppe de Gaza.

« Nous nous opposons ouvertement au meurtre de civils sur les territoires israéliens. De même, nous ne pourrons jamais accepter le massacre d’innocents sans défense à Gaza par des bombardements aveugles et constants », a déclaré Erdogan le 11 octobre.

Lors d’un appel avec le chef du Hamas Ismail Haniyeh ce week-end, Erdogan s’est engagé à garantir que Gaza reçoive l’accès à l’aide humanitaire.

*Source : The Cradle

