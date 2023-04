Verdict affaire Ihsane El Kadi : condamnation à 3 ans de prison ferme

Par Ania Boumaza (revue de presse : Algérie 360 – 2 avril 2023)*

Ihsane El Kadi, journaliste et directeur des deux médias web Radio M et du site d’information Maghreb Emergent, a été condamné ce dimanche à trois ans de prison ferme, assortie d’une amende de 700 milles dinars.

Le patron de presse algérien Ihsane El Kadi, poursuivi pour « financement étranger de son entreprise », a été condamné ce dimanche à cinq années de prison dont trois ans ferme, a annoncé le tribunal de Sidi M’Hamed, à Alger, qui a rendu son verdict en présence de l’accusé.

Le parquet avait requis cinq ans de prison ferme, assortis d’une interdiction d’exercer pour la même durée à l’encontre du dirigeant d’un des derniers groupes de presse indépendants d’Algérie, qui comprend Radio M et le site d’information Maghreb Emergent.

Dissolution de l’entreprise Interface Médias

De plus, concernant la société Interface Médias, éditrice des deux médias, Radio M et Maghreb Emergent, le même tribunal a prononcé la dissolution de l’entreprise, la confection des biens saisie et 10 millions de dinars d’amende.

Pour la partie civile, le tribunal a réclamé un million de dinars de dédommagement à l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV).

Par ailleurs, le tribunal de Sidi M’hamed a abandonné la privation du journaliste, Ihsane El Kadi de toute fonction publique en relation avec les motifs de la poursuite judiciaire, ainsi que la confection de ses biens et la fermeture des comptes bancaires dans lesquels les fonds ont été perçus.

